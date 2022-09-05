«Ямочка на щечках-то Юркины!»: 16-летний сын Шатунова, живший в Германии, растрогал сходством с покойным отцом

Аркадий Кудряшов впервые поделился редким снимком повзрослевшего сына ныне покойного Юрия Шатунова. Спустя почти три месяца после скоропостижной смерти лидера группы «Ласковый май» директор артистка показал, как выглядит взрослый наследник музыканта - 16-летний Дэннис.

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Это фото Кудряшов опубликовал не случайно. 5 сентября сын Юрия Шатунова отмечает день рождения. Это первый год, когда рядом с именинником нет отца. Дети солиста группы «Ласковый май» вместе с мамой Светланой живут за границей. Их детство прошло в Германии.

А вот Юрия Шатунов часто наведывался на родину. Приезжал в Россию с гастролями, его всегда тепло принимали поклонники. Певец не щадил себя на концертах, всегда сполна отдавался публике, черпая у нее силы.

Кстати, своих детей Юрий поклонникам не показывал. Шатунов не хотел втягивать жену Светлану и детей в свою популярность. Однако Кудряшов рассекретил семейное фото, на котором ныне покойный певец позирует рядом с сыном Дэннисом. Скорее всего, семья Шатунова была не против.