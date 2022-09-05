«Ямочка на щечках-то Юркины!»: 16-летний сын Шатунова, живший в Германии, растрогал сходством с покойным отцом

Аркадий Кудряшов впервые поделился редким снимком повзрослевшего сына ныне покойного Юрия Шатунова. Спустя почти три месяца после скоропостижной смерти лидера группы «Ласковый май» директор артистка показал, как выглядит взрослый наследник музыканта - 16-летний Дэннис.
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Это фото Кудряшов опубликовал не случайно. 5 сентября сын Юрия Шатунова отмечает день рождения. Это первый год, когда рядом с именинником нет отца. Дети солиста группы «Ласковый май» вместе с мамой Светланой живут за границей. Их детство прошло в Германии.
А вот Юрия Шатунов часто наведывался на родину. Приезжал в Россию с гастролями, его всегда тепло принимали поклонники. Певец не щадил себя на концертах, всегда сполна отдавался публике, черпая у нее силы.
Кстати, своих детей Юрий поклонникам не показывал. Шатунов не хотел втягивать жену Светлану и детей в свою популярность. Однако Кудряшов рассекретил семейное фото, на котором ныне покойный певец позирует рядом с сыном Дэннисом. Скорее всего, семья Шатунова была не против.
Юрий Шатунов с сыном Дэннисом. Фото: соцсети
Увидев этот памятный кадр, многие фанаты признались, что прослезились от того, как сын Юрия Шатунова похож на отца.
«Дэннису Шатунова сегодня 16 лет. Наилучшие пожелания и поздравления! Семейное фото из архива», - подписал снимок Кудряшов.
«Какой красавчик!», «Юра так рано ушел... Какая несправедливость! Слез не хватит», «Мальчишка копия отца и на мамочку Светлану чем-то похож», «А ямочки на щеках-то Юркины!», «До слез! Теперь остался без отца», «Юра их так любил, сразу видно в семье крепкие и прочные связи», «Парнишка крепкий! Выстоит», «Дэннис такой красавец! Чем-то на Юрку в молодости похож», «Будет ли петь папины хиты про «Белые розы»? Нам бы всем так хотелось! А какой у него голос?», «Парнишка славный!» - пишут фолловеры.