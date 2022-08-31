«Я женат навечно»: история любви Михаила и Раисы Горбачевых

Она была несвободна…

И Михаил, и Раиса учились в МГУ – там и познакомились. Правда, учились оба так старательно, что их встреча могла и вовсе не состояться: некогда им было ходить на вечеринки. Лишь однажды Михаила вытащил, чуть не силой, на танцы приятель: сказал, что туда придет симпатичная новенькая. Ею оказалась Раиса.

И вправду, она была симпатичной и обаятельной, и Михаил, познакомившись с ней, начал было ухаживать… Но оказалось, что у Раи есть жених. Да не простой – сын большого начальника.

Молодые готовились к свадьбе, в Москву приехали родители жениха – знакомиться с будущей невесткой. И… она им решительно не понравилась. Раиса была простой девушкой из провинции, то есть – совсем «не пара» их перспективному сыну. Так расстроилась свадьба Раи Титаренко.

«Полгода ходили, держась за руки»

