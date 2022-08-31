«Я женат навечно»: история любви Михаила и Раисы Горбачевых

Она была несвободна…
И Михаил, и Раиса учились в МГУ – там и познакомились. Правда, учились оба так старательно, что их встреча могла и вовсе не состояться: некогда им было ходить на вечеринки. Лишь однажды Михаила вытащил, чуть не силой, на танцы приятель: сказал, что туда придет симпатичная новенькая. Ею оказалась Раиса.
И вправду, она была симпатичной и обаятельной, и Михаил, познакомившись с ней, начал было ухаживать… Но оказалось, что у Раи есть жених. Да не простой – сын большого начальника.
Молодые готовились к свадьбе, в Москву приехали родители жениха – знакомиться с будущей невесткой. И… она им решительно не понравилась. Раиса была простой девушкой из провинции, то есть – совсем «не пара» их перспективному сыну. Так расстроилась свадьба Раи Титаренко.
«Полгода ходили, держась за руки»
Раиса Горбачева. Фото: Юрий Абрамочкин, Wikimedia.org
Девушка, конечно, переживала. Но вскоре забыла обо всем: теперь с ней рядом постоянно был Михаил Горбачев. Поначалу она опасалась, что история может повториться: она влюбится, а потом придется залечивать разбитое сердце. Но поклонник оказался настойчивым и внимательным.
Окончательно она убедилась в серьезности его намерений, когда попала в больницу. Миша приходил каждый день, правдами и неправдами прорывался к ней в палату, приносил гостинцы и цветы. И однажды Рая поняла: она хочет прожить с ним всю жизнь.
«Мы полгода ходили рядом, держась за руку. Потом полтора года - когда уже не только за руку держались. Но все-таки мужем и женой стали после свадьбы», - признавалась позднее Раиса Максимовна.
Потеряли ребенка
На платье невесте Михаил заработал сам: все лето трудился в стройотряде. Хватило и на скромный обед в компании близких друзей. У молодых даже колец не было – их они купили позже, но это не расстраивало влюбленных: они светились от счастья. В диетической столовой подавали паровые котлеты и винегрет.
Вскоре Раиса забеременела. Но радость была недолгой: врачи строго запретили ей рожать, потому что незадолго до того она перенесла тяжелый приступ ревматизма, начались осложнения на сердце, и они опасались за ее жизнь. Пришлось сделать нелегкий выбор: беременность прервали.
Родилась дочка, удалась карьера
Раиса Горбачева. Фото: Владимир Акимов, Wikimedia.org
Здоровье Раисы оставалось очень хрупким, и медики настойчиво советовали сменить климат. Супруги перебрались из Москвы на юг, в Ставропольский край, - на родину Михаила. И чудо произошло – здоровье наладилось, в 1957 году родилась единственная дочь Горбачевых – Ирина.
Раиса занималась домом и дочкой, Михаил работал, а еще – показал себя активным общественником, и его карьера быстро пошла «в гору». В 1970-м он стал первым секретарем крайкома КПСС: очень высокая и почетная должность. Его жена к тому времени работала преподавателем, но много помогала мужу.
Так продолжилось и потом, когда Горбачевы вернулись в Москву, и Михаил Сергеевич занял пост в ЦК партии. Раиса Максимовна не любила политику, но очень любила своего мужа, и всегда и во всем его поддерживала.
Как Раиса «взбесила» общество
Их жизнь была похожа на кино о счастливых супругах. Как бы поздно ни возвращался с работы Горбачев, его всегда ждала жена. Поужинав, они шли на прогулку, разговаривали, обсуждали новости… Им всегда было интересно друг с другом. Узнав, что муж станет главой страны, Раиса сначала растерялась.
«Когда это случилось, она меня спросила: «А что мне делать, какова моя роль?» Я ответил, что мы будем вести себя так же, как и раньше. Но когда она вышла рядом со мной перед страной, боже мой, как это взбесило значительную часть нашего общества!», - вспоминал Михаил Сергеевич.
«Красивая и смелая»
Михаил Горбачев. Фото: Global Look Press
Раиса Максимовна не уходила в тень, как другие жены советских политиков. Нет, она всегда была рядом – и не терялась перед вспышками камер, вела себя спокойно, улыбалась. Многие сразу невзлюбили эту образованную, яркую женщину: за ее уверенность, за модные наряды, за смелость.
Она, по словам Горбачева, «презирала все это Политбюро», но продолжала сопровождать мужа на важные встречи: считала это своей обязанностью, ведь ее присутствие придавало Михаилу Сергеевичу сил и уверенности.
«Я женат навечно»
Период яркого карьерного взлета пришелся для Горбачева на вторую половину 80-х. А уже в начале 90-х политическая жизнь для него закончилась. И началась жизнь совсем другая – спокойная, семейная. Для себя. Супруги вместе писали книгу воспоминаний, смотрели спектакли, путешествовали. У них были большие планы.
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Но однажды Раиса Максимовна почувствовала себя плохо. В больнице ей поставили диагноз: лейкоз. Именно борьбой с этой болезнью занимался благотворительный фонд, который она возглавляла… В 1999 году Раисы Горбачевой не стало. Михаил Сергеевич горевал о ней всю оставшуюся жизнь – все 23 года. Его спрашивали, когда он наладит личную жизнь, - он отвечал:
«Я женат навечно. Мы с Раисой были привязаны друг к другу насмерть».
Первый и единственный президент СССР скончался 30 августа 2022 года: его жизнь оборвалась после долгой болезни, на 92-м году жизни. Он успел озвучить свое последнее желание: чтобы его похоронили рядом с женой, на Новодевичьем кладбище.