«Я выясняла отношения так, будто он мне муж»: Гузеева — о том, за что молит прощения у грузинского сына

При этом телеведущая не скрывает, что дети для нее все. Она не представляет себя без сына и дочки, которые стали ее надежным тылом и опорой. Георгий даже сделал себе первую татуировку с именем мамы с латинскими буквами «Лара». К своей матери он относится с большим почтением. Гузеева дала понять, что с сыном у нее превосходные отношения.

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«Говорит, что простил. Но иногда что-то у него такое проскакивает. И это единственное, что не дает мне быть абсолютно счастливой. Потому что я сама себя грызу. Не было ночи, чтобы я не вспоминала и не просила мысленно у сына прощения. Как, например, я его одного отправила в парикмахерскую в девять лет, а потом мне не понравилась стрижка, и я закатила такой скандал. Господи. Из-за волос, которые все равно же отрастут... Девятилетнему мальчику... Как же теперь об этом жалею», — добавила актриса.

По материалам 7days.

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