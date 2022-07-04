«Я выясняла отношения так, будто он мне муж»: Гузеева — о том, за что молит прощения у грузинского сына

Лариса Гузеева — мама двоих взрослых детей: дочери Ольги (домашние зовут ее Лелей. — Прим. ред.) и сына Георгия.
Ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале охотно делится тем, что увлекает ее дочку. А вот о сыне актриса рассказывает не так часто.
В одном из своих интервью Лариса Гузеева призналась, что когда ее Георгий был маленьким, она так напортачила, что и сейчас жалеет о своих материнских промахах.
«С сыном, когда он был маленький, я выясняла отношения так, будто он мне муж или по крайней мере ровесник. Не лучший период был в моей жизни, слишком нервный, и я срывалась на ребенке. Я очень виновата. Дорого бы я сейчас отдала за то, чтобы у Георгия в некоторых местах стерлась память», — отметила Гузеева.
Лариса Гузеева с дочкой Лелей и сыном Георгием. Фото: личный архив
При этом телеведущая не скрывает, что дети для нее все. Она не представляет себя без сына и дочки, которые стали ее надежным тылом и опорой. Георгий даже сделал себе первую татуировку с именем мамы с латинскими буквами «Лара». К своей матери он относится с большим почтением. Гузеева дала понять, что с сыном у нее превосходные отношения.
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«Говорит, что простил. Но иногда что-то у него такое проскакивает. И это единственное, что не дает мне быть абсолютно счастливой. Потому что я сама себя грызу. Не было ночи, чтобы я не вспоминала и не просила мысленно у сына прощения.
Как, например, я его одного отправила в парикмахерскую в девять лет, а потом мне не понравилась стрижка, и я закатила такой скандал. Господи. Из-за волос, которые все равно же отрастут... Девятилетнему мальчику... Как же теперь об этом жалею», — добавила актриса.
По материалам 7days.