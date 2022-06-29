«Я очень скучаю»: Билли Айлиш вспомнила первую встречу со своим фанатом

Певица Билли Айлиш в свои 20 лет уже собирает стадионы и имеет огромные фан-клубы по всему миру. Но с теплом вспоминает то время, когда ее поклонников можно было по пальцам пересчитать. Ведь тогда девушка могла уделить время каждому.

27 июня Билли стала гостьей The Late Late Show, и ведущий передачи Джеймс Корден показал ей раритет — афишу ее первого сольного концерта в Лондоне, который собрал всего 150 человек. Айлиш удивилась и сказала, что ей тогда было 15 лет.

Артистка предалась воспоминаниям и поделилась, что именно во время одного из дебютных концертов в английской столице она встретилась со своим первым фанатом, который не ушел после выступления, а ждал ее у входа в клуб.

«Снаружи стояла какая-то девушка, она была со своей мамой, и я подумала: «Что они здесь делают? Кому это надо?» — рассказала Билли. — Я выглянула, а она как-то забавно посмотрела на мою машину. Я открыла дверь, она взглянула на меня и стала такой счастливой и удивленной. Она была первым человеком в моей жизни, который остался, чтобы встретиться со мной. Я крепко обняла ее, сфотографировалась с ней и просто держала ее за руки, она была такой милой. Это было действительно волшебно».

Айлиш добавила, что в первые дни своей концертной деятельности она старалась встречаться с каждым фанатом. Теперь же, когда количество поклонников стало зашкаливать, молодая звезда больше не может этого делать.

«Я очень скучаю по встречам с каждым человеком», — призналась певица.

Напомним, что Билли Айлиш очень внимательно относится к своим поклонникам, останавливает концерты, если видит, что в зале кому-то стало плохо.

Больше историй из жизни знаменитостей ищите в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Смотрите также