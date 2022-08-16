«Я бы наказывал очень жестко!»: что делать, если на вас наехал самокат

Российские города захватили электросамокатчики. Они мчатся по обочинам и тротуарам, словно бесшумные тени, распугивая пешеходов, а порой и сбивая их с ног, нанося увечья. Число ДТП с участием самокатов за первое полугодие 2022 года возросло в полтора раза, а количество погибших в результате таких происшествий – вдвое.

Мы попросили прокомментировать эту проблему адвоката Юрия Шеля.

- Скажите, как вообще закон смотрит на это средство передвижения – электросамокат?

- Согласно закону, источником повышенной опасности являются автомобиль, мотоцикл, мопед… А водитель электросамоката приравнивается по степени ответственности к пешеходу. Но очень скоро, я уверен, Госдума внесет поправки и дополнения к существующим законам на этот счет.

- Кто должен отвечать, если человека сбил самокат?

- Когда пешехода сбивает машина, ответственность несет собственник или водитель автомобиля. А в случае с самокатами – совсем другая история. Ведь на электросамокатах часто передвигаются курьеры, доставляющие заказы. А отвечать за то, как они ездят, должен, я считаю, собственник транспортного средства.

Я думаю, после принятия поправок в законодательство электросамокаты приравняют к источникам повышенной опасности.

- Самокаты с мощностью свыше 250 Вт приравниваются к мопедам, на них распространяются правила дорожного движения. А как пешеходу понять, какой мощности тот самокат, который его сбил?