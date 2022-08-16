«Я бы наказывал очень жестко!»: что делать, если на вас наехал самокат

Российские города захватили электросамокатчики. Они мчатся по обочинам и тротуарам, словно бесшумные тени, распугивая пешеходов, а порой и сбивая их с ног, нанося увечья. Число ДТП с участием самокатов за первое полугодие 2022 года возросло в полтора раза, а количество погибших в результате таких происшествий – вдвое.
Мы попросили прокомментировать эту проблему адвоката Юрия Шеля.
- Скажите, как вообще закон смотрит на это средство передвижения – электросамокат?
- Согласно закону, источником повышенной опасности являются автомобиль, мотоцикл, мопед… А водитель электросамоката приравнивается по степени ответственности к пешеходу. Но очень скоро, я уверен, Госдума внесет поправки и дополнения к существующим законам на этот счет.
- Кто должен отвечать, если человека сбил самокат?
- Когда пешехода сбивает машина, ответственность несет собственник или водитель автомобиля. А в случае с самокатами – совсем другая история. Ведь на электросамокатах часто передвигаются курьеры, доставляющие заказы. А отвечать за то, как они ездят, должен, я считаю, собственник транспортного средства.
Я думаю, после принятия поправок в законодательство электросамокаты приравняют к источникам повышенной опасности.
- Самокаты с мощностью свыше 250 Вт приравниваются к мопедам, на них распространяются правила дорожного движения. А как пешеходу понять, какой мощности тот самокат, который его сбил?
Электросамокаты. Фото: Global Look Press
- Необходимо сразу вызвать сотрудников Госинспекции по безопасности дорожного движения, если произошло ДТП. Они составят схему, протокол, опросят свидетелей, и после всего этого вынесут постановление об административной ответственности.
В случае нанесения тяжкого вреда здоровью – придется отвечать по уголовной статье. Например, если потерпевший ударился головой и получил ушиб мозга. В этом случае виновному грозит до двух лет лишения свободы.
- Сейчас электросамокат мощностью 250 Вт можно купить очень дешево – за 5 тысяч рублей… На них ездят очень многие.
- К сожалению, законодательство пока не устоялось. Процесс идет. Но ведь это очевидно: такой самокат – источник повышенной опасности! Потому что он способен нанести серьезный вред здоровью.
В случае нанесения тяжкого вреда речь идет об уголовной ответственности. Если же вред здоровью нанесен легкий, то это квалифицируется как административная ответственность. Причем неважно, какой мощности самокат.
- Что подпадает под категорию «легкий вред здоровью»?
- Все, что лечится от 7 до 21 дня, если на этот период выдается больничный лист. Например, перелом носа. «Средняя тяжесть» - когда больничный лист выдается на 21 день и более. Например, перелом берцовой кости. Если же сломана шейка бедра, то это уже квалифицируется как тяжкий вред здоровью.
Если честно, я бы действовал в отношении электросамокатчиков очень жестко. Пешеходы не успевают их ни увидеть, ни услышать, они гоняют по тротуарам и представляют большую опасность.