Высоцкая — о знакомстве с Кончаловским: «Наглости не было. Я сразу сказала ему «ты»

48-летняя Юлия Высоцкая почти вдвое младше своего мужа Андрея Кончаловского. При этом сам режиссер считает, что значительная разница в возрасте для его последнего брака пошла только на пользу.
Так, старший брат Никиты Михалкова дал понять, что всегда был вспыльчивым, ему не составляло труда собрать чемоданы и распрощаться с некогда близкими и любимыми ему женщинами навсегда.
Однако с возрастом Андрей Сергеевич стал более терпимым. Именно в это время судьба свела его с Юлией Высоцкой. Режиссер не скрывает, что будущая жена встретила его уже далеко не молодым. Все-таки Кончаловский старше своей возлюбленной на 36 лет. Но это пошло их отношениям только на пользу.
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Андрей Кончаловский стал более терпимым в браке с Юлией Высоцкой. Фото: Global Look Press
В документальном фильме «Поле притяжения Андрея Кончаловского» Юлия Высоцкая вспомнила свое знакомство с режиссером, дав понять, что она с самой первой минуты не испытывала какой-то неловкости или скованности.
При этом Юлия сразу же обратилась к Андрею Сергеевичу на «ты», будто осознав, что перед ней родной ей человек. Так и случилось. От Кончаловского актриса родила двоих детей: дочку Машу и сына Петра.
А вот что о знакомстве с режиссером говорила сама Юлия Высоцкая, делясь самым сокровенным.
«Мы первый раз сели и друг на друга посмотрели, и я сразу сказала ему «ты». В этом не было никакой неловкости, не было преодоления, не было наглости. Я думаю, это не моя заслуга, что я так смогла раскрепоститься», — заверила Высоцкая.