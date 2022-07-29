Высоцкая — о знакомстве с Кончаловским: «Наглости не было. Я сразу сказала ему «ты»

48-летняя Юлия Высоцкая почти вдвое младше своего мужа Андрея Кончаловского. При этом сам режиссер считает, что значительная разница в возрасте для его последнего брака пошла только на пользу.

Так, старший брат Никиты Михалкова дал понять, что всегда был вспыльчивым, ему не составляло труда собрать чемоданы и распрощаться с некогда близкими и любимыми ему женщинами навсегда.

Однако с возрастом Андрей Сергеевич стал более терпимым. Именно в это время судьба свела его с Юлией Высоцкой. Режиссер не скрывает, что будущая жена встретила его уже далеко не молодым. Все-таки Кончаловский старше своей возлюбленной на 36 лет. Но это пошло их отношениям только на пользу.

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