«Выше мамы, стройный, крепкого телосложения! С копной волос»: как сейчас выглядит 16-летний сын Климовой от Петренко

В личном микроблоге Екатерина Климова поделилась редкими снимками с детьми. В объектив фотокамеры попали старшие сыновья актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя».
Особое внимание поклонников привлек 16-летний наследник Екатерины от Игоря Петренко. Звездная мама прекрасно ладит с сыном-подростком, который обещает стать первым красавцем и сердцеедом.
От своих родителей Матвей унаследовал все самое лучше — высокий рост, статную подтянутую спортивную фигуру, миловидную внешность. Густые волосы — от мамы, а ширину плеч — от отца.
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Екатерина Климова проводила троих детей на торжественную линейку в Ломоносовской школе. В первый класс пошла ее дочка Белла от Гелы Месхи. Тут же учатся и старшие сыновья актрисы — Матвей и Корней от Игоря Петренко.
Дети Екатерины Климовой — дочка Елизавета, сыновья Матвей и Корней. Фото: личный архив
Екатерина Климова с сыновьями Матвеем и Корнеем, а также дочкой Лизой. Фото: личный архив
«Кто куда, а мы в школу! В этом году мы ждали с нетерпением первый день осени! У нас в семье первоклашка, да и мы все очень соскучились по нашей любимой Ломоносовской школе. С праздником всех, кто имеет отношение к образованию!
Первое сентября всегда новый этап в жизни и детей, и родителей, и педагогов. Пусть все надежды оправдаются, планы реализуются и каждый получит чувство удовлетворения от того, что произойдет в новом учебном году. Всем пятерок, да побольше, и что бы самых круглых!» — отметила Климова.
Ну а поклонники расхвалили детей актрисы, заметив, как похорошела дочка-студентка Екатерины. Лиза перекрасилась в блондинку, она превратилась в элегантную девушку. Дочка Климовой от ювелира Ильи Хорошилова учится в МГУ. Также фанаты едва узнали в рослом парне старшего сына актрисы — Матвея.
«Выше мамы! Стройный, крепкого телосложения! С копной волос», «А парнишка-то какой красавец!», «Очень на маму похож», «Выше брата и сестры, даже маму догнал и перерос уже! Вот это атлет», «Стройненький», «Небось одноклассницы закидывают любовными посланиями», «Ох, сердцеед», «Все невесты будут его», «Хорошенький какой», «Мама может гордится», «Волосы густющие! Шевелюра такая», — написали фолловеры.