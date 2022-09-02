«Выше мамы, стройный, крепкого телосложения! С копной волос»: как сейчас выглядит 16-летний сын Климовой от Петренко

В личном микроблоге Екатерина Климова поделилась редкими снимками с детьми. В объектив фотокамеры попали старшие сыновья актрисы из исторической теленовеллы «Бедная Настя».

Особое внимание поклонников привлек 16-летний наследник Екатерины от Игоря Петренко. Звездная мама прекрасно ладит с сыном-подростком, который обещает стать первым красавцем и сердцеедом.

От своих родителей Матвей унаследовал все самое лучше — высокий рост, статную подтянутую спортивную фигуру, миловидную внешность. Густые волосы — от мамы, а ширину плеч — от отца.

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Екатерина Климова проводила троих детей на торжественную линейку в Ломоносовской школе. В первый класс пошла ее дочка Белла от Гелы Месхи. Тут же учатся и старшие сыновья актрисы — Матвей и Корней от Игоря Петренко.