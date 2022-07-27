Выплатят ли родителям школьников по 10 тысяч рублей к 1 сентября 2022 года

Так называемые «путинские» выплаты стали массовыми в период пандемии: их получали семьи с детьми, и эти деньги помогали справиться с самыми необходимыми расходами. Сейчас, когда ситуация в стране остается напряженной, многие надеются на очередные выплаты от государства.
Мы поговорили на тему выплат с омбудсменом и общественным деятелем Ириной Волынец.
- Ирина Владимировна, стоит ли ждать в этом году очередные «путинские» выплаты? И нужны ли они вообще?
- Эти деньги, конечно, нужны. Они помогают родителям купить все необходимое для ребенка-школьника: учебники, рабочие тетради… Да и школьная форма стоит недешево, и портфели. Эта выплата имеет для родителей очень большое значение. Хотелось бы, чтобы они стали традиционными и выплачивались на постоянной основе.
- Какие еще виды поддержки может оказывать государство семьям с детьми?
- Очень хорошо воспринимается людьми кэшбек, например, за пребывание ребенка в детском лагере, - когда возвращается половина стоимости путевки. Это тоже – огромное подспорье. Я сама – многодетная мама и регулярно отправляю детей в лагерь.
- По-вашему, что сегодня нужнее: наличные деньги – «путинские» выплаты, или какая-то иная помощь?
- Вообще я, конечно, всегда выступаю даже не за прямые выплаты, а за косвенную поддержку – как, например, с лагерями, или с бесплатным проездом к месту отдыха ребенка, или с бесплатной школьной формой.
Косвенная поддержка исключает возможность злоупотреблений. Потому что выплаты, к сожалению, нередко тратятся не по назначению. Кто-то злоупотребляет алкогольными напитками, кто-то имеет другие зависимости, - и тогда тратит полученное совсем не на нужды детей.
Выплаты может получить не тот родитель, который живет с ребенком после развода, а другой. Я не раз сталкивалась с такими ситуациями. Мало того, что он алименты не платит, еще и эти деньги прикарманил. Обычно такие проблемы удается решить без суда, деньги возвращаются в семью ребенка.
- То есть прямые выплаты не решают проблем?
Ирина Волынец. Фото: соцсети
- Получать деньги на руки для родителей тоже важно, такие выплаты, безусловно, должны оставаться. А чтобы избежать злоупотреблений – неблагополучные семьи должна находиться под опекой социальных служб. Тогда права и интересы детей будут защищены максимально.
Я за то, чтобы ко всем семьям априори относиться с доверием, как к добросовестным. А в случае выявления каких-то проблем брать недобросовестные семьи на заметку и способствовать их реабилитации.
- Как еще государство может помочь семьям с детьми?
- У таких семей очень много проблем, решить которые может помочь государство. Начиная от ипотеки и заканчивая детским отдыхом. Если государство будет предоставлять льготную ипотеку семьям с детьми и закрывать эту ипотеку после рождения третьего ребенка, - это будет намного круче, чем просто какие-то выплаты!
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Например, сейчас самое время задуматься о предоставлении социального жилья тем категориям граждан, которые не в состоянии купить его сами, даже по ипотеке. Молодым семьям, многодетным, малообеспеченным. Это была бы очень серьезная помощь, ведь не секрет, что многие семьи отказываются иметь детей только из-за того, что им негде жить. В этом случае деньги, которые выдаются на руки, не решают проблему.
- Кроме летнего отдыха, есть еще внеурочное время, когда многим детям некуда пойти и нечем заняться…
- Не во всех регионах России, к сожалению, есть бесплатные кружки и спортивные секции. Этим вопросом тоже должно заниматься государство: либо взять эту заботу на себя, либо финансировать некоммерческие организации, которые займутся созданием таких секций и кружков для детей.
Если развить эту систему – не нужно будет никаких выплат на руки: практически все потребности семей с детьми и так будут удовлетворены. Примерно так происходило в Советском Союзе: детские лагеря были почти бесплатными, как и кружки, как и высшее образование.
Да, все это – большие расходы для государства. Но, если мы не будем инвестировать в развитие наших детей, в их образование и досуг, то придется пожинать очень неприятные плоды. Уже начинаем пожинать: тут и вовлечение детей в деструктивную среду, и агрессия, и стрельба в школах, и буллинг… А общие интересы и общее дело объединяют как детей, так и взрослых, и делают их единым народом.