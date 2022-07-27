Выплатят ли родителям школьников по 10 тысяч рублей к 1 сентября 2022 года

Так называемые «путинские» выплаты стали массовыми в период пандемии: их получали семьи с детьми, и эти деньги помогали справиться с самыми необходимыми расходами. Сейчас, когда ситуация в стране остается напряженной, многие надеются на очередные выплаты от государства.

Мы поговорили на тему выплат с омбудсменом и общественным деятелем Ириной Волынец.

- Ирина Владимировна, стоит ли ждать в этом году очередные «путинские» выплаты? И нужны ли они вообще?

- Эти деньги, конечно, нужны. Они помогают родителям купить все необходимое для ребенка-школьника: учебники, рабочие тетради… Да и школьная форма стоит недешево, и портфели. Эта выплата имеет для родителей очень большое значение. Хотелось бы, чтобы они стали традиционными и выплачивались на постоянной основе.

- Какие еще виды поддержки может оказывать государство семьям с детьми?

- Очень хорошо воспринимается людьми кэшбек, например, за пребывание ребенка в детском лагере, - когда возвращается половина стоимости путевки. Это тоже – огромное подспорье. Я сама – многодетная мама и регулярно отправляю детей в лагерь.

- По-вашему, что сегодня нужнее: наличные деньги – «путинские» выплаты, или какая-то иная помощь?

- Вообще я, конечно, всегда выступаю даже не за прямые выплаты, а за косвенную поддержку – как, например, с лагерями, или с бесплатным проездом к месту отдыха ребенка, или с бесплатной школьной формой.

Косвенная поддержка исключает возможность злоупотреблений. Потому что выплаты, к сожалению, нередко тратятся не по назначению. Кто-то злоупотребляет алкогольными напитками, кто-то имеет другие зависимости, - и тогда тратит полученное совсем не на нужды детей.

Выплаты может получить не тот родитель, который живет с ребенком после развода, а другой. Я не раз сталкивалась с такими ситуациями. Мало того, что он алименты не платит, еще и эти деньги прикарманил. Обычно такие проблемы удается решить без суда, деньги возвращаются в семью ребенка.

- То есть прямые выплаты не решают проблем?

