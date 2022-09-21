«Выиграет в любом случае»: Данко пожалел Пугачеву, попросившуюся в иноагенты

В кулуарах не утихает дискуссия по поводу просьбы Аллы Пугачевой включить ее в ряды иноагентов. Такое желание певица высказала после того, как в «черный список» попал ее муж – юморист Максим Галкин*. Артистка оставила красноречивое послание у себя в соцсетях.
«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющую жизнь наших граждан», - написала певица.
Прочитав этот пост, певец Данко сильно расстроился. А в чем причина такой печали, он поделился в разговоре с Teleprogramma.pro
«Для меня это боль, потому что Алла Борисовна всегда была для меня кем-то, олицетворяющим нашу культуру и русский мир. Это то же самое, если бы я встал у мавзолея и сказал, что я против собственной страны. Или бы балалайка заявила бы, что она банджо», - поясняет Данко.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Певец Данко. Фото: Global Look Press
- Как вы думаете, как такая позиция отразится на положении Примадонны?
- Опорочив нашу страну, этот человек выиграет в любом случае. Если нас побеждают, то она вместе с Максимом Галкиным* будет гарцевать на белом коне на развалинах страны. А если выиграем, то Аллу Борисовну просто пожурят, напишут какую-нибудь статейку.
У Аллы Пугачевой очень серьезные связи, она замешана во всех делах настолько глубоко, что хаять страну с коммерческой точки зрения для нее выгодно. Тем более что у них с Максимом основные капиталы за рубежом. И чтобы сохранить их, нужно идти на такие шаги.
Там, где сердце твое, там и Родина твоя. А тут - там, где деньги, там и Родина.
Я думаю, что Алла Борисовна женщина неглупая. И она решила, что быть в протесте – это стопроцентная победа в любом случае. Я не уверен, что на высказывания Пугачевой как-то среагируют. Она же у нас священная корова.
Но повторюсь, что для меня это личная боль из разряда, когда французы Москву спалили, или случилось контрнаступление под Харьковом.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента..