«Выиграет в любом случае»: Данко пожалел Пугачеву, попросившуюся в иноагенты

В кулуарах не утихает дискуссия по поводу просьбы Аллы Пугачевой включить ее в ряды иноагентов. Такое желание певица высказала после того, как в «черный список» попал ее муж – юморист Максим Галкин*. Артистка оставила красноречивое послание у себя в соцсетях.

«Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющую жизнь наших граждан», - написала певица.

Прочитав этот пост, певец Данко сильно расстроился. А в чем причина такой печали, он поделился в разговоре с Teleprogramma.pro

«Для меня это боль, потому что Алла Борисовна всегда была для меня кем-то, олицетворяющим нашу культуру и русский мир. Это то же самое, если бы я встал у мавзолея и сказал, что я против собственной страны. Или бы балалайка заявила бы, что она банджо», - поясняет Данко.

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