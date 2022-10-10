«Выдавила» из семьи: что Кейт Миддлтон не может простить своей золовке Меган Маркл

Меган Маркл так и не смогла поладить с семьей принца Гарри. Едва ли младший сын леди Дианы думал о том, что его нареченная станет опальной невесткой в их доме, когда решил жениться на простолюдинке.
Меган Маркл, в отличие от Кейт Миддлтон, не стала мириться с существующими королевскими протоколами, правилами и традициями, проявив свой бунтарский, своенравный характер. Однако вовсе не это оттолкнуло двух невесток леди Дианы друг от друга.
Вероятно, что отношения между Кейт Миддлтон и Меган Маркл могли сложиться совсем по-другому, если бы не одно но...
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По словам королевского эксперта Кэти Николл, из монаршей семьи принца Гарри, а вместе с ним и его американскую жену «выдавила» вовсе не Елизавета II.
Это умело сделала Кейт Миддлтон, которая внезапно поняла, что может стать бледной тенью за спиной обаятельной и дерзкой новоявленной родственницы. У Меган Маркл есть одно явное приемущество: она умеет нравиться.
Жена принца Гарри, Меган Маркл, пришлась не ко двору. Фото: Global Look Press
Вполне вероятно, что жена принца Уильяма почувствовала скрытую угрозу со стороны хорошенькой герцогини Сассекской. Поговаривают, что Кейт Миддлтон стала опасаться того, что принц Гарри и его жена, которая когда-то была актрисой, могут стать не просто «декоративными членами семьи», а наделенными властью особами.
«Это был момент пробуждения для Уильяма и Кейт, когда они поняли, что Меган очень уверенная в себе и способная», — писала королевский эксперт.
По материалам Express.