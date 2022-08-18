Вся жизнь – кино: как Валерий Тодоровский исполнил детскую мечту и дал дорогу многим начинающим актерам

Валерий Тодоровский признается, что в его жизни есть «только кино». На съемочных площадках он пропадал с раннего детства и уже тогда твердо решил, что обязательно станет режиссером, таким же как отец. О жизни Валерия Петровича – в нашем материале.
Валерий Тодоровский: детство и начало карьеры
Валерий Тодоровский родился 8 мая 1962 года в Одессе. Его отец знаменитый кинорежиссер Петр Тодоровский, а мама - сценарист и продюсер Мира Тодоровская.
Валерий Тодоровский в детстве с мамой. Фото: соцсети
Известно, что отец Валерия Тодоровского родился в еврейской семье.
Детство Валера провел на съемочной площадке. Любопытный мальчишка интересовался всем подряд – от того, как крепить декорации до правильной установки софитов. Балом правил его отец Петр Ефимович, которму все беспрекословно подчинялись. Поэтому с юных лет Валерий решил, что обязательно станет таким как папа. Однако родитель, узнав об этом, сразу предупредил, что добиваться всего придется самому, не взирая на знаменитую фамилию.
В возрасте 16 лет Тодоровский появился в картине Юлия Райзмана «Странная женщина», где сыграл одну из главных ролей.
Валерий Тодоровский с отцом. Фото: соцсети
Между тем, к своей цели Валерий шел уверенно, но первая попытка поступить на режиссерский факультет ВГИКа была провалена. Тогда он решил поступить на сценарное отделение ВГИКа, его преподавателем была Кира Парамонова. Диплом Тодоровский получил в 1984 году.
Спустя два года дебютировал как сценарист. Вместе с латышским коллегой Андрисом Колбергсом написал сценарий к фильму «Двойник».
Валерий Тодоровский в молодости. Фото: Global Look Press
Валерий Тодоровский: сценарист, продюсер, режиссер
Популярность Валерию Тодоровскому принесло сотрудничество с режиссером Дмитрием Месхиевым. Он написал сценарии к его картинам «Гамбринус» и «Над темной водой».
В период перестройки, когда только начали открываться коммерческие киностудии, Тодоровский, не долго думая, объединился с друзьями Игорем Толстуновым и Сергеем Ливневым. Компания товарищей создала продюсерский центр «ТТЛ». Вот тут-то Валерий и попробовал себя в качестве продюсера. Первой работой стал фильм «Кикс».
Валерий Тодоровский в 2000-х. Фото: Global Look Press
В этой сфере Валерий Тодоровский добился немалых высот. Он продюсировал сериалы «Каменская», «Женщины в игре без правил», «Бригада» и ряд других.
Свой дебютный фильм в качестве режиссера Валерий Тодоровский снял в 1990 году. Это была картина «Катафалк» по мотивам рассказа писательницы Фланнери О’Коннор «Береги чужую жизнь — спасешь свою». Одну из главных ролей сыграла Ирина Розанова.
Годом позже режиссер представил фильм «Любовь», в котором также был и продюсером, и сценаристом. На главные роли были приглашены Дмитрий Марьянов, Евгений Миронов, Наталья Петрова и Татьяна Скороходова. Кстати, для Миронова фильм стал дебютным.
А в 1994-м вышел фильм Тодоровского «Подмосковные вечера» с Ингеборгой Дапкунайте, которая приехала из Лондона, Алисой Фрейндлих и Владимиром Машковым в главных ролях. Фильм получил награды «Золотой овен» и «Ника».
Церемония награждения кинопремии "Золотой орел" (Валерий Тодоровский в центре). Фото: Global Look Press
В 1995-м Валерий Тодоровский стал членом правления киностудии имени М. Горького. На этой позиции он проработал четыре года, а параллельно решил во чтобы то ни стало исполнить свою детскую мечту – поступить на режиссерское отделение ВГИКа. Опять не получилось.
К слову, открыл Тодоровский открыл мир кино для многих начинающих артистов. Помимо Миронова, с легкой руки Валерия Петровича на съемочной площадке дебютировали Чулпан Хаматова, Дина Корзун, Максим Суханов. Вместе они снялись в картине «Страна глухих», которая вышла на экраны в 1998 году.
В 2000 году Валерий Тодоровский стал продюсером по кинопроизводству телеканала «Россия-1». А через три года - советником генерального директора телеканала по кинотелепроектам.
Особенным для режиссера выдался 2005-й. Тогда Тодоровский вместе с Леонидом Лебедевым и Вадимом Горяниновым основал собственную кинокомпанию «Красная стрела». Среди лучших фильмов студии значатся «Стиляги», «Качели», «Кислород», «Поддубный».
В 2008-м Тодоровский вынес на суд зрителей фильм «Стиляги» о жизни молодежной субкультуры 1950 годов. Главные роли сыграли Антон Шагин, Оксана Акиньшина, Максим Матвеев и Евгения Брик. Работа завоевала награды «Ника» и «Золотой орел» по четырем номинациям в каждой.
Валерий Тодоровский в 2015-м. Фото: Global Look Press
Одной из самых обсуждаемых работ Валерия Тодоровского стал сериал «Оттепель» с Евгением Цыгановым, Анной Чиповской, Александром Яценко и Викторией Исаковой в главных ролях. Тодоровский выступил не только режиссером и сценаристом 12-серийной мелодрамы, но и создателем. Она вышла на экраны осенью 2013 года. За «Оттепель» и «Стиляг» Тодоровский получил кинопремии «Золотой орел».
Еще одной значимой работой кинорежиссера стал фильм «Большой», который вышел на экраны в 2017 году. Его Тодоровский назвал самым тяжелым в своей жизни. Для съемок в картине юных балерин искали по всей стране, а предложения им отправляли в соцсетях.
Валерий Тодоровский в 2020-м. Фото: Global Look Press
Валерий Тодоровский: доход
Согласно данным РБК, в 2019 году продюсерская компания Валерия Тодоровского заработала более 240 млн рублей. А в 2020 – всего 21 млн. Наиболее прибыльным за последние десять лет выдался 2013-й. Тогда знаменитый режиссер стал богаче на 277 млн рублей.
Валерий Тодоровский: личная жизнь
О личной жизни Валерия Тодоровского известно немного. Сам режиссер не раз принавался, что в его жизни есть «только кино». Тем не менее, знаменитость был дважды женат, а в этом году стал вдовцом.
Вокруг Тодоровского всегда крутились толпы поклонниц. Его статус, положение, звездная фамилия и внешние данные (рост 180 см, а вес 80 кг) не давали покоя многим представительницам слабого пола.
Валерий Тодоровский с Натальей Токаревой и сыном Петром. Фото: соцсети
Первой женой Валерия Тодоровского стала Наталья Токарева – дочь сценариста Виктории Токаревой. Начало этого романа семья никогда не придавала огласке. В 1986 году она родила ему сына, которого назвали в честь знаменитого деда Петром. Он стал журналистом, режиссером и продюсером и успел подарить знаменитому отцу трех внуков – Сергея, Анну и Илью.
В 2021 году Петр Тодоровский-младший представил свою первую режиссерскую работу – фильм «Полет», которая выиграла приз на фестивале в Брно.
В 1995 году в семье родилась дочь Екатерина. Она студентка факультета иностранных языков МГУ. Она встречается с сыном режиссера Алексея Учителя – Ильей.
Валерий Тодоровский и Евгения Брик. Фото: Global Look Press
Многие считали, что Валерий Тодоровский примерный семьянин, но когда он объявил о разводе с Натальей Токаревой через 20 лет совместной жизни, большинство поклонников попросту в это не поверили.
В Евгению Брик, настоящая фамилия которой Хиривская, Тодоровский влюбился на кастинге сериала «Закон», который продюсировал в 2002 году. Начинающая актриса была младше режиссера на 19 лет, но это не помешало паре закрутить роман. Позже Евгения снялась в картине «Стиляги».
Дочь Валерия Тодоровского и Евгении Брик - Зоя. Фото: соцсети
В 2009 году Брик родила Тодоровскому дочь Зою. С тех пор семья жила в Лос-Анджелесе, а в Россию приезжала только работать.
В феврале этого года Евгения Брик умерла. Долгое время она боролась с тяжелым заболеванием.
Валерий Тодоровский: последние новости
Летом этого года Валерий Тодоровский приступил к съемкам сериала «Актрисы». Сценарий к нему написала Паулина Андреева, а компанию режиссеру составил Федор Бондарчук.