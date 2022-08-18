Вся жизнь – кино: как Валерий Тодоровский исполнил детскую мечту и дал дорогу многим начинающим актерам

Валерий Тодоровский признается, что в его жизни есть «только кино». На съемочных площадках он пропадал с раннего детства и уже тогда твердо решил, что обязательно станет режиссером, таким же как отец. О жизни Валерия Петровича – в нашем материале.

Валерий Тодоровский: детство и начало карьеры

Валерий Тодоровский родился 8 мая 1962 года в Одессе. Его отец знаменитый кинорежиссер Петр Тодоровский, а мама - сценарист и продюсер Мира Тодоровская.