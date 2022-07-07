Всплыли занятные факты о внебрачном сыне Игоря Крутого

Игорь Крутой слывет примерным семьянином. Вместе с женой Ольгой он воспитывает общую дочку Александру. Также именитый композитор удочерил дочь своей избранницы Виктории. К падчерице музыкант относится как с собственному ребенку. Виктория уже подарила своим родителям внучку, малышку Деми-Роуз.

В одном из интервью Игорь Крутой раскрыл семейную тайну, которую он долго хранил в себе. Композитор раскрыл подробности о внебрачном сыне Яше. Он уже взрослый и состоявшийся молодой человек. Крутой дал понять, что сын очень похож на него. К тому же, Игорь Яковлевич видит сходства юноши и с дедом, а также с бабушкой. Иными словами, Яша пошел в породу Крутых.

Так, композитор в беседе с Борисом Корчевниковым в программе «Судьба человека» припомнил, как рассказал своей младшей дочери, что у нее есть брат, о котором она ничего не знала.

«В моей жизни появился Яша. Он похож и на меня, и на моего отца, и на мою мать. Я — счастливый отец. Мы как-то лежали на пляже и моя дочь Саша говорит: «У тебя есть секреты от меня?» Я сказал, что один есть. Признался ей, что у меня есть сын. Она тут же нашла его в соцсетях. Написала ему. Сказала, что скоро будет в Москве и они могут увидеться. Он ответил: «Да, конечно», - говорил Крутой.

Кстати, музыкант не сразу поверил в то, что у него есть взрослый сын. Юноша сам вышел на связь с семьей Крутых, прислал им фото своей мамы, поделился некоторыми фактами из своей жизни.