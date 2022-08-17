«Все-таки и возраст попер»: как Пугачева сидела на даче под Истрой, а Киркоров ездил за нее на гастроли

Аллу Пугачеву с шоуменом Максимом Галкиным, как потом шептались в кулуарах, свел именно Филипп Киркоров. Позже, когда певица развелась с поп-королем отечественной сцены, молодой муж Аллы Борисовны дал понять, что он совсем не ревнует свою вторую половинку к Филиппу. Так, Максим Галкин подметил, что Киркоров для их семьи уже что-то свое, святое.
В недавнем интервью блогер Рустам Солнцев выдал подробности семейной жизни Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, дав понять, что в какой-то момент певица устала от концертов. С гастролями вместо Примадонны по городам и весям ездил ее муж.
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Алла Пугачева жила на даче под Истрой, а Филипп Киркоров ездил на гастроли. Фото: соцсети
А сама Алла Борисовна сидела за городом на даче под Истрой. Потом этот особняк в Малых Бережках певица оставила внуку Никите Преснякову и его жене модели Алене Красновой.
«Пугачева еще в силах, в голосе. Она рассказывала, что дома занимается делами: сидит на даче в загородном доме на Истре, а работает Филипп. В этих словах была какая-то правда, но Алле было удобно: все-таки и возраст попер, и ей хотелось чего-то иного», — припомнил Рустам Солнцев подробности семейной жизни певицы с Киркоровым.
Позже, когда Примадонна вышла замуж за шоумена Максима Галкина, артистка призналась, что ей очень повезло ощутить, что значит быть в семье. Пара завела общих детей — двойняшек Гарри и Лизу. А муж певицы взял на себя семейный бюджет, прорехи в нем затягивает именно Максим Галкин. Так, шоумен признался, что Примадонна даже не знает, столько уходит на коммунальные платежи и что сколько стоит.
По материалам «Экспресс газеты»