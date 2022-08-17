«Все-таки и возраст попер»: как Пугачева сидела на даче под Истрой, а Киркоров ездил за нее на гастроли

Аллу Пугачеву с шоуменом Максимом Галкиным, как потом шептались в кулуарах, свел именно Филипп Киркоров. Позже, когда певица развелась с поп-королем отечественной сцены, молодой муж Аллы Борисовны дал понять, что он совсем не ревнует свою вторую половинку к Филиппу. Так, Максим Галкин подметил, что Киркоров для их семьи уже что-то свое, святое.

В недавнем интервью блогер Рустам Солнцев выдал подробности семейной жизни Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, дав понять, что в какой-то момент певица устала от концертов. С гастролями вместо Примадонны по городам и весям ездил ее муж.

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