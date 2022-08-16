«Все ее состояния — молодой женщины и, наконец, матери моих детей — перед взором»: 84-летний Кончаловский — о любви к Высоцкой

16 августа свой день рождения отмечает Юлия Высоцкая. Ей исполнилось 49 лет. В одном из своих интервью жена именитого режиссера Андрея Кончаловского призналась, что она прекрасно понимает женщин, которым не хочется стареть. При этом телеведущая подметила, что за границей к дамам зрелого возраста отношение у мужчин совершенно другое. Европейским женщинам никто не навешивает ярлыки из-за возраста.
«Это нормальное женское состояние, когда после определенного возраста ты все равно об этом думаешь. Ну да, бегаешь, ну да, ледяные души и погружения в купель, правильное питание… Это все хорошо, но тут включается момент — чего лицемерить! — как оттянуть появление морщинок, отсутствие энергии. Конечно, хочется оставаться молодым», — отметила Высоцкая в YouTube-шоу «Мне это нравится!».
Андрей Кончаловский застал все этапы взросления своей второй половинки. Фото: Global Look Press
При этом муж актрисы 84-летний Андрей Кончаловский признается, что хотя живет с возлюбленной под одной крышей уже много лет, до сих пор не раскрыл все ее грани. И, конечно же, режиссер считает свою жену самой привлекательной, стараясь при любом удобном случае снять ее в своих фильмах.
«Я знаю о Юлии так много, что могу утверждать: все ее состояния — девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери моих детей — стоят перед моим взором. И при этом до конца я Юлю еще не узнал», — уточнил Андрей Сергеевич.
От режиссера Юлия Высоцкая родила двоих детей — дочку Машу и сына Петю. Сейчас у супругов одна цель на двоих, чтобы их дочь поправилась. Еще девять лет назад во Франции Андрей Кончаловский попал в ДТП вместе с дочка Машей, когда они ехали в авто. Девочка получила серьезные травмы.