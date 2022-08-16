«Все ее состояния — молодой женщины и, наконец, матери моих детей — перед взором»: 84-летний Кончаловский — о любви к Высоцкой

При этом муж актрисы 84-летний Андрей Кончаловский признается, что хотя живет с возлюбленной под одной крышей уже много лет, до сих пор не раскрыл все ее грани. И, конечно же, режиссер считает свою жену самой привлекательной, стараясь при любом удобном случае снять ее в своих фильмах.

«Я знаю о Юлии так много, что могу утверждать: все ее состояния — девочки, подростка, девушки, молодой женщины и, наконец, матери моих детей — стоят перед моим взором. И при этом до конца я Юлю еще не узнал», — уточнил Андрей Сергеевич.

От режиссера Юлия Высоцкая родила двоих детей — дочку Машу и сына Петю. Сейчас у супругов одна цель на двоих, чтобы их дочь поправилась. Еще девять лет назад во Франции Андрей Кончаловский попал в ДТП вместе с дочка Машей, когда они ехали в авто. Девочка получила серьезные травмы.