Возвращение t.A.T.u: как Лена Катина и Юля Волкова помирились ради денег

- Я готов подавать в суд, если Катина нарушит мой запрет на исполнение моих песен, - пригрозил композитор.

Выходит, пора готовить иск. Потому что 3 сентября 2022 года «татушки» вышли на сцену стадиона «Динамо» в Минске, чтобы в образе тех самых старшеклассниц спеть несколько хитов группы. Исторический реюнион случился в рамках концерта Ovion Show, в котором приняли участие рэпер Мот, Люся Чеботина, DJ Smash и другие звезды.

Да, был и фейерверк, и бензовоз, по которому бегали певицы. И все же смотрелось это немного странно: короткая юбочка Юли, кожаный берет Лены - как тогда. Только спустя 20 лет. Волковой после проблем с горлом и потерей голоса, очевидно, не хватало дыхания даже на один куплет - сказалось и отсутствие практики живых концертов. И все же они спели три песни: All The Things She Said (английская версия «Я сошла с ума»), «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят».

«20 миллионов? Копейки!»

Всего 15 минут на сцене. Но, судя по всему, овчинка стоила выделки. Как сообщили инсайдеры программы «Ты не поверишь!», за эту работу Юля и Катя получили более чем по 10 млн руб. каждая.

- Копейки, мизер просто, - считает бывший концертный директор t.A.T.u Дмитрий Дзюник. - На 10 млн квартиру в Москве купишь только на окраине. Кому помешают деньги? Они обе мамы, у них дети.

Копейки или нет, но Юля и Катя на пике популярности за полноценный концерт получали меньше.