Возвращение t.A.T.u: как Лена Катина и Юля Волкова помирились ради денег

Чуть более года назад, аккурат к 20-летию группы t.A.T.u, Ксения Собчак взяла интервью у бывших участниц группы Юлии Волковой и Елены Катиной (порознь), а также у их экс-продюсера Ивана Шаповалова. Помимо приятных и не очень воспоминаний (солистки рассказали, как однажды еле отбились от «братков», жаждущих близости после одного из корпоративов), девушки говорили, что о воссоединении дуэта речи не идет.

Мол, давно уже не общаются, каждая из них нацелена на сольную карьеру. Юля Волкова на тот момент пыталась пробиться в политику, Лена Катина записывала песни и устраивала личную жизнь. В аргументах певиц была логика: довольно странно бы смотрелись почти 40-летние барышни, бегающие за ручку по сцене и голосящие «Я сошла с ума, мне нужна она».

Запрет на песни

Но уже в октябре прошлого года Лена Катина вдруг сообщила подписчикам, что воссоединение группы все же планируется. Девушек подтолкнуло к этому шагу специальное шоу, организованное автором чуть ли не всех хитов t.A.T.u Сергеем Галояном. Он собрал кучу звезд - группы «Нервы» и IOWA, Риту Дакоту, Монеточку, Даню Милохина - и устроил концерт, на котором они спели хиты знаменитого девичьего дуэта.

Был на сцене и бензовоз - отсылка к тем самым концертам t.A.T.u, когда они выезжали на сцену на этой огромной машине, чтобы поджигать танцпол. Потом еще и альбом с этими песнями вышел - там Дмитрий Маликов блестяще сделал «Нас не догонят» в формате оркестровой версии, где соло на фортепиано исполнил сам.

Катина, Волкова и Шаповалов пришли в ярость. Во-первых, заверили, что с ними никто не договорился по поводу участия в шоу. Во-вторых, подчеркнули, что разрешения на подобные концерты не давали. В-третьих, объявили, что устроят собственное, аутентичное шоу.

Ответа от композитора не пришлось ждать долго - он наложил вето на исполнение всех (!) хитов, которые написал для t.A.T.u. А это ни много ни мало первые четыре альбома группы, в которые вошли песни «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Полчаса», «Я твоя не первая».