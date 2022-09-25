Возвращение t.A.T.u: как Лена Катина и Юля Волкова помирились ради денег

Чуть более года назад, аккурат к 20-летию группы t.A.T.u, Ксения Собчак взяла интервью у бывших участниц группы Юлии Волковой и Елены Катиной (порознь), а также у их экс-продюсера Ивана Шаповалова. Помимо приятных и не очень воспоминаний (солистки рассказали, как однажды еле отбились от «братков», жаждущих близости после одного из корпоративов), девушки говорили, что о воссоединении дуэта речи не идет.
Мол, давно уже не общаются, каждая из них нацелена на сольную карьеру. Юля Волкова на тот момент пыталась пробиться в политику, Лена Катина записывала песни и устраивала личную жизнь. В аргументах певиц была логика: довольно странно бы смотрелись почти 40-летние барышни, бегающие за ручку по сцене и голосящие «Я сошла с ума, мне нужна она».
Запрет на песни
Но уже в октябре прошлого года Лена Катина вдруг сообщила подписчикам, что воссоединение группы все же планируется. Девушек подтолкнуло к этому шагу специальное шоу, организованное автором чуть ли не всех хитов t.A.T.u Сергеем Галояном. Он собрал кучу звезд - группы «Нервы» и IOWA, Риту Дакоту, Монеточку, Даню Милохина - и устроил концерт, на котором они спели хиты знаменитого девичьего дуэта.
Был на сцене и бензовоз - отсылка к тем самым концертам t.A.T.u, когда они выезжали на сцену на этой огромной машине, чтобы поджигать танцпол. Потом еще и альбом с этими песнями вышел - там Дмитрий Маликов блестяще сделал «Нас не догонят» в формате оркестровой версии, где соло на фортепиано исполнил сам.
Катина, Волкова и Шаповалов пришли в ярость. Во-первых, заверили, что с ними никто не договорился по поводу участия в шоу. Во-вторых, подчеркнули, что разрешения на подобные концерты не давали. В-третьих, объявили, что устроят собственное, аутентичное шоу.
Ответа от композитора не пришлось ждать долго - он наложил вето на исполнение всех (!) хитов, которые написал для t.A.T.u. А это ни много ни мало первые четыре альбома группы, в которые вошли песни «Я сошла с ума», «Нас не догонят», «Полчаса», «Я твоя не первая».
Композитор Сергей Галоян отобрал у «татушек» свои хиты. Фото: соцсети
- Я готов подавать в суд, если Катина нарушит мой запрет на исполнение моих песен, - пригрозил композитор.
Выходит, пора готовить иск. Потому что 3 сентября 2022 года «татушки» вышли на сцену стадиона «Динамо» в Минске, чтобы в образе тех самых старшеклассниц спеть несколько хитов группы. Исторический реюнион случился в рамках концерта Ovion Show, в котором приняли участие рэпер Мот, Люся Чеботина, DJ Smash и другие звезды.
Да, был и фейерверк, и бензовоз, по которому бегали певицы. И все же смотрелось это немного странно: короткая юбочка Юли, кожаный берет Лены - как тогда. Только спустя 20 лет. Волковой после проблем с горлом и потерей голоса, очевидно, не хватало дыхания даже на один куплет - сказалось и отсутствие практики живых концертов. И все же они спели три песни: All The Things She Said (английская версия «Я сошла с ума»), «Не верь, не бойся, не проси» и «Нас не догонят».
«20 миллионов? Копейки!»
Всего 15 минут на сцене. Но, судя по всему, овчинка стоила выделки. Как сообщили инсайдеры программы «Ты не поверишь!», за эту работу Юля и Катя получили более чем по 10 млн руб. каждая.
- Копейки, мизер просто, - считает бывший концертный директор t.A.T.u Дмитрий Дзюник. - На 10 млн квартиру в Москве купишь только на окраине. Кому помешают деньги? Они обе мамы, у них дети.
Копейки или нет, но Юля и Катя на пике популярности за полноценный концерт получали меньше.
Продюсер Иван Шаповалов платил юным артисткам скромные гонорары. Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
- Мы давали по 30 - 35 концертов в месяц, - признавалась в интервью Катина. - Иногда за вечер по 2 - 3 концерта работали. Сначала нам платили $100 за концерт. Потом мы пришли и сказали, что этого мало, и нам стали платить по $300. Только за счет количества концертов набегали огромные суммы.
Конечно, ни о каком полноценном воссоединении или дружбе всерьез говорить не приходится. Летом Лена даже не позвала бывшую коллегу Юлю на свадьбу с миллионером Дмитрием Спиридоновым. Сразу после концерта в Минске певицы поехали отмечать успех в разные рестораны. Продюсер Иван Шаповалов на мероприятии не присутствовал и отношения к нему не имел.
- Я рад видеть их воссоединение, только мне непонятен повод, - признался он. - Они воссоединились с околомузыкальным шоу Ovion Show или друг с другом? Неужели нельзя было посвятить этому отдельное выступление?
Неизвестно, когда и где в следующий раз мы сможем увидеть t.A.T.u и почему они не решились выступить на территории родной страны. Юля Волкова в сентябре дала несколько концертов в рамках культурной программы ко Дню города, а Лена Катина готовит сольник 24 сентября в Питере. А еще про группу снимают сериал под странным названием B.Y.C.I. (читается как «Бусы»), где героинь сыграют Ирина Низовцева и Светлана Волошина, - в проекте прозвучат оригинальные хиты t.A.T.u, на которые продюсеры получили разрешение.