Вот такой была Женечка в первых сериях до Кошмал: как сейчас выглядит Ульяна Иващенко из «Сватов»

До появления в сериале «Сваты» Анны Кошмал, маленькую Женю Ковалеву в первых двух сезонах сыграла Ульяна Иващенко. Девочка росла в творческой семье: ее отец — актер дубляжа, а мама — актриса театра и кино. Кстати, в «Сватах» Ульяна появилась неслучайно.
На съемочную площадку ее привела мама, которая уже снималась в этом сериале. Так, в первых сезонах мать и дочь сыграли, можно сказать, самих себя. Ульяна Иващенко предстала в образе Жени Ковалевой, а Инна Королева — ее мамы.
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Ульяна Иващенко с малиновыми волосами. Фото: личный архив
Вот так Женечка Ковалева выглядит годы спустя. Фото: личный архив
Кстати, роль внучки Ивана и Валюхи Будько стала для маленькой Ульяны стартовой. Сначала малышка предстала в кадре еще будучи дошкольницей, поэтому съемки она воспринимала скорее как игру. А вот когда девочка пошла в школу, ее родители задумались о том, чтобы прекратить участие в «Сватах». Они переживали, что дочка не сможет уделять внимание и учебе, и проекту. Однако Ульяна со всем справилась, хотя стала первоклассницей.
Сейчас дочка Инны Ковалевой ведет свой блог на YouTube и развивает личную страничку в соцсетях. Из трогательной малышки Ульяна выросла в первую красавицу, дерзкую и смелую. Ей всего 19 лет, однако поклонников у актрисы хоть отбавляй. К тому же, она не боится экспериментировать с имиджем. Иващенко и блондинкой побывала, и с малиновыми волосами ходила.