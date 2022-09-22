Вот такой была Женечка в первых сериях до Кошмал: как сейчас выглядит Ульяна Иващенко из «Сватов»

До появления в сериале «Сваты» Анны Кошмал, маленькую Женю Ковалеву в первых двух сезонах сыграла Ульяна Иващенко. Девочка росла в творческой семье: ее отец — актер дубляжа, а мама — актриса театра и кино. Кстати, в «Сватах» Ульяна появилась неслучайно.

На съемочную площадку ее привела мама, которая уже снималась в этом сериале. Так, в первых сезонах мать и дочь сыграли, можно сказать, самих себя. Ульяна Иващенко предстала в образе Жени Ковалевой, а Инна Королева — ее мамы.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».