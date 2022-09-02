«Волосы густые, до талии! Лиза Галкина позавидует»: как сейчас выглядит американская внучка Пугачевой - Клава

Кристина Орбакайте поделилась свежими кадрами с дочкой Клавой. За лето внучка Аллы Пугачевой заметно подросла. У Клавдии длинные густые волосы до талии, худенькое личико, смуглый оттенок кожи - она очень похожа на своего отца Михаила Земцова. Кстати, именно он привил ей любовь к испанскому языку.

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На Первое сентября Кристина Орбакайте показала дочку в простенькой футболке и с распущенными волосами. Похоже, что Клава пока еще мыслями в лете. При этом в одном из интервью певица дала понять, что сейчас школьники стали выглядеть как-то одинаково.