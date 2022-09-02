«Волосы густые, до талии! Лиза Галкина позавидует»: как сейчас выглядит американская внучка Пугачевой - Клава

Кристина Орбакайте поделилась свежими кадрами с дочкой Клавой. За лето внучка Аллы Пугачевой заметно подросла. У Клавдии длинные густые волосы до талии, худенькое личико, смуглый оттенок кожи - она очень похожа на своего отца Михаила Земцова. Кстати, именно он привил ей любовь к испанскому языку.
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На Первое сентября Кристина Орбакайте показала дочку в простенькой футболке и с распущенными волосами. Похоже, что Клава пока еще мыслями в лете. При этом в одном из интервью певица дала понять, что сейчас школьники стали выглядеть как-то одинаково.
«Я за опрятную прическу. Сейчас такая тенденция у школьников — все одинаковые: у всех распущенные волосы, прямой пробор, одинаковая длина. Все одинаково одеты: кеды, легинсы, худи, куртки, рюкзаки. Да еще и маски теперь. Просто инкубатор», — добавила Орбакайте.
«Волосы густые, до талии! Лиза Галкина позавидует», «Такая хрупенькая, не кормят совсем? Вот у Аллы дочка упитанная», «Мамина стройняшка», «Небось, мало кушает!», «Щеки впали, отъедаться надо было у бабушки в Юрмале», «Это у нее такая фигурка, толстенькой не будет», - пишут фолловеры.
Клава летом успела погостить у Аллы Пугачевой в Латвии. Дочка Кристины Орбакайте очень дружна с двойняшками Гарри и Лизой, которые приходятся ей дядей и тетей. Интересно, знают ли дети всю правду об их родстве.
Ведь Никита Пресняков как-то упомянул, что двойняшки даже не догадываются, что он их племянник. Певец дал понять, что Гарри и Лиза едва ли поняли бы, кем им приходится этот взрослый дядя. К тому же, сын Владимира Преснякова не так часто навещает бабушку, в отличие от своего младшего брата Дени. Вот к нему-то двойняшки очень привязаны.
По материалам «Новый очаг»