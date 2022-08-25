Внучка Маргариты Тереховой растет ее копией

Красивую характерную актрису помнят по ролям в фильмах «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Зеркало» и другим картинам. Листаем фотоальбом народной артистки.

1958

Родители будущей звезды служили в драмтеатре. На фото с мамой Галиной Рита после выпускного. Школу окончила с золотой медалью, была капитаном юношеской сборной Узбекской ССР по баскетболу. Два года отучилась на физмате в Ташкенте, но потом рванула в Москву, где поступила в Школу-студию Завадского при Театре имени Моссовета. В 1964-м стала актрисой Театра им. Моссовета, на сцене которого проработала долгое время.

1970