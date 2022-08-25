Внучка Маргариты Тереховой растет ее копией

Красивую характерную актрису помнят по ролям в фильмах «Собака на сене», «Д’Артаньян и три мушкетера», «Зеркало» и другим картинам. Листаем фотоальбом народной артистки.
1958
Родители будущей звезды служили в драмтеатре. На фото с мамой Галиной Рита после выпускного. Школу окончила с золотой медалью, была капитаном юношеской сборной Узбекской ССР по баскетболу. Два года отучилась на физмате в Ташкенте, но потом рванула в Москву, где поступила в Школу-студию Завадского при Театре имени Моссовета. В 1964-м стала актрисой Театра им. Моссовета, на сцене которого проработала долгое время.
1970
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Со вторым мужем, болгарским актером Савой Хашимовым, Терехова познакомилась на съемках мелодрамы «Бегущая по волнам». Бурный роман завершился беременностью и рождением дочери Анны. Сава ради Маргариты бросил семью в Болгарии, а она развелась с первым мужем, актером Вячеславом Бутенко.
Брак продержался два года. Хашимов не захотел жить в Москве, а Терехова отказалась ехать за ним в Болгарию. Анна ездила к отцу в Болгарию - раз в год на каникулы. У Хашимова до самой смерти (2012) сохранились теплые отношения с дочкой.
1978
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На экраны выходит фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» - роль Миледи сделала Маргариту Терехову кинозвездой. Михаил Боярский так рассказывает о совместной работе с Маргаритой Борисовной:
«Она семижильная женщина, никогда не жаловалась на усталость, что не выспалась. Была дотошна в вопросах грима, костюма. Бывала колючей: не каждый мог найти с ней общий язык, в частности, режиссер. Но Маргарита - хохотушка, очень благожелательно относится ко всем комплиментам, любит их как женщина, хоть всерьез не воспринимает».
2005
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Маргарита с дочкой Анной и ее сыном Мишей. Анна родила в 20 лет, и Маргарита Борисовна вынянчила внука. Слева сын Маргариты - Саша Терехов, который родился в 1981 году в третьем и последнем браке актрисы с режиссером Георгием Гавриловым, этот союз распался в 1995-м.
2010
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У Маргариты Борисовны нашли болезнь Альцгеймера. Первые годы болезни она держалась молодцом и работала. На фото сбор труппы Театра им. Моссовета - Маргарита Борисовна с актерами Александром Леньковым и Виктором Сухоруковым в 2015 году.
Последнее публичное фото Маргариты Тереховой. На нем актриса с дочерью, заслуженной артисткой Анной Тереховой. В 2014 году Терехова последний раз работала в кино - озвучила одну из героинь в фильме «Поездка к матери». С 2018 года память Маргариты Борисовны ухудшилась.
«Мама стала как ребеночек. Такая милая, трогательная девочка, практически не имеющая связи с этим миром, - рассказывала Анна. - Она практически не разговаривает, уже не может. Только изредка произносит отдельные слова. Но меня и брата узнает. Иногда, когда я рассказываю ей какие-то истории про старых знакомых, она вспоминает и их. Я вижу это по ее глазам. А еще она очень любит стихи, я часто ей читаю».
2022
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На фото дочь Маргариты Борисовны Анна (справа), сын Александр с женой Татьяной Найник (экс-солисткой группы «ВИА Гра») и дочкой Верой. Александр Терехов говорит, что внучка похожа на знаменитую бабушку:
«Иногда Вера повернется, а Таня говорит: «Смотри, мама твоя!» И мы думаем: вот бы сейчас Рита... Это такая боль…»
Заботиться о маме помогает сиделка. В начале года Маргарита Борисовна переболела коронавирусом, но дома, в легкой форме и без последствий.
«К ней приходят родственники - песни поют, стихи читают. Ей нужно такое общение, чтобы болезнь не прогрессировала. Сейчас она в каком-то своем измерении. Прогноз врачей здесь один - лучше точно не будет. Но мы прилагаем все усилия», - рассказывает Александр.