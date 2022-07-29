Влюбился в русскую, а холодец тещи назвал кормом для собак! Как Наталья Водянова живет с Антуаном Арно

Антуан Арно и Наталья Водянова не скрывают, что поначалу их отношения складывались непросто. К примеру, французский бизнесмен тут же предпринял попытку пригласить модель на свидание, узнав о том, что та развелась с Джастином Портманом.

Вот только русская красавица дала богатому ухажеру неожиданный отпор. Антуану Арно пришлось приложить немало усилий для того, чтобы модель согласилась с ним поужинать.

Водянова совершенно не торопилась с тем, чтобы завести новый роман после того, как она только-только разошлась с мужем — британским аристократом. И все-таки Антуану Арно удалось сломить сопротивление манекенщицы.

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