Влюбился в русскую, а холодец тещи назвал кормом для собак! Как Наталья Водянова живет с Антуаном Арно

Антуан Арно и Наталья Водянова не скрывают, что поначалу их отношения складывались непросто. К примеру, французский бизнесмен тут же предпринял попытку пригласить модель на свидание, узнав о том, что та развелась с Джастином Портманом.
Вот только русская красавица дала богатому ухажеру неожиданный отпор. Антуану Арно пришлось приложить немало усилий для того, чтобы модель согласилась с ним поужинать.
Водянова совершенно не торопилась с тем, чтобы завести новый роман после того, как она только-только разошлась с мужем — британским аристократом. И все-таки Антуану Арно удалось сломить сопротивление манекенщицы.
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Наталья Водянова и Антуан Арно воспитывают двоих детей. Фото: личный архив
Антуан Арно и сам не ожидал, что так легко вольется в большую и дружную семью русской модели. От предыдущего брака у Натальи Водяновой есть трое детей: Лукас, Нева и Виктор. От француза модель родила еще двоих сыновей: Максима и Романа.
Как говорит манекенщица, из Антуана получился хороший отец. Вот только в бытовом плане муж Натальи совсем беспомощен. Верхом кулинарного искусства в своем исполнении Арно считает простую яичницу. Так что у плиты на кухне богатого француза модель видит нечасто.
При этом Антуан успел «обидеть» свою русскую тещу, сравнив ее коронное блюдо холодец с собачьим кормом. К такому деликатесу гурман-француз был явно не готов. За столом у тещи Ларисы Викторовны муж Натальи Водяновой ел мало, впервые пробуя некоторые блюда.
Модель как могла утешала расстроенную маму, заверяя, что та готовит очень вкусно. Кстати, старшие отпрыски манекенщицы менее капризы и придирчивы. Когда Наталья привезла их на свою родину, Лукас, Нева и Виктор с удовольствием пробовали русскую кухню в ресторане, едва ли не руками вылавливая пельмени из бульона.