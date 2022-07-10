Ветлицкая была забыта! Как Маликов женился на Изаксон, которая старше на 7 лет

Брак Дмитрия Маликова и Елены Изаксон считают в отечественном шоу-бизнесе самым крепким и гармоничным. Пара вместе уже давно. У них двое детей: взрослая дочка Стефания и сын Марк от суррогатной мамы.
С будущей женой поп-певец познакомился, когда был еще юнцом. 22-летний Дмитрий чуть ли не сразу же влюбился в Изаксон. Тогда он уже был суперзвездой российской эстрады: концерты, баснословные гонорары, съемки, клипы, хиты, гастроли. Ну и конечно же, миллионы поклонниц по всей стране, в каждом городе и селе. К тому же, Маликов крутил роман с Натальей Ветлицкой и встречался с красотками-моделями.
Чем же Елена Изаксон так привлекла молодого исполнителя? Ведь она была на 7 лет старше Дмитрия.
Оказывается, возлюбленная музыканта очаровала его не столько красотой и обаянием, но и мудростью, цельностью. Такое соотношение красоты и ума показалось певцу интригующим.
«Она ему встретилась, а он ей попался», — так охарактеризовал отношения с Еленой певец.
Дмитрий как-то сразу понял, что встретил ту самую женщину. И расстаться с ней он не смог. Пара много путешествовала, представляла музыкальные проекты. Елена стала для возлюбленного надежным тылом и опорой. А в 2000-м у них родилась общая дочка Стефания. С появлением ребенка отношения пары вышли на новый уровень, стали более серьезными и глубокими.
Дмитрий Маликов с женой Еленой, дочкой Стефанией и сыном Марком. Фото: личный архив
Однако через 8 лет супруги испытали первый кризис. Находясь за границей, они повздорили. Правда, до развода не дошло. Как говорит Дмитрий, они с женой оба вспыльчивые, яркие и импульсивные. Никто не хотел поддаваться. Целый месяц они не общались. Но потом все-таки соскучились друг по другу, поняв всю бессмысленность показного равнодушия. Созвонились, поговорили и помирились.
«У меня жена очень гордая, никогда в телефон мой смотреть не будет — опять же из-за уверенности в себе. Я ее тоже не ревную, настолько в ней уверен, знаю, что она честна со мной», — подметил Дмитрий.
Напомним, что в 2018 году Маликов вновь стал отцом. Суррогатная мама из Петербурга родила ему сына Марка. Мальчик стал настоящим любимцем семьи.
По материалам YouTube-проекта «Жить плюс»