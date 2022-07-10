Ветлицкая была забыта! Как Маликов женился на Изаксон, которая старше на 7 лет

Брак Дмитрия Маликова и Елены Изаксон считают в отечественном шоу-бизнесе самым крепким и гармоничным. Пара вместе уже давно. У них двое детей: взрослая дочка Стефания и сын Марк от суррогатной мамы.

С будущей женой поп-певец познакомился, когда был еще юнцом. 22-летний Дмитрий чуть ли не сразу же влюбился в Изаксон. Тогда он уже был суперзвездой российской эстрады: концерты, баснословные гонорары, съемки, клипы, хиты, гастроли. Ну и конечно же, миллионы поклонниц по всей стране, в каждом городе и селе. К тому же, Маликов крутил роман с Натальей Ветлицкой и встречался с красотками-моделями.

Чем же Елена Изаксон так привлекла молодого исполнителя? Ведь она была на 7 лет старше Дмитрия.

Оказывается, возлюбленная музыканта очаровала его не столько красотой и обаянием, но и мудростью, цельностью. Такое соотношение красоты и ума показалось певцу интригующим.

«Она ему встретилась, а он ей попался», — так охарактеризовал отношения с Еленой певец.

Дмитрий как-то сразу понял, что встретил ту самую женщину. И расстаться с ней он не смог. Пара много путешествовала, представляла музыкальные проекты. Елена стала для возлюбленного надежным тылом и опорой. А в 2000-м у них родилась общая дочка Стефания. С появлением ребенка отношения пары вышли на новый уровень, стали более серьезными и глубокими.