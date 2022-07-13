Вдова Нарцисса: «Тело Пьера забальзамировали как Ленина»

Бедного Пьера Нарцисса до сих пор не могут похоронить. Вдова артиста Валерия Калачева пыталась захоронить его в Москве, однако африканские родственники сделали все для того, чтобы тело певца перевезли в родной Камерун.

«Шоколадный заяц» умер 21 июня, а его тело придадут земле только 23 июля. И это в лучшем случае. Журналисты Teleprogramma.pro дозвонились до вдовы Нарцисса и спросили - почему процессия так затягивается.

«Я тело Нарцисса забальзамировала как Ленина, ничего с ним не будет, за это я не переживаю - говорит Калачева Teleprogramma.pro. - Но родственники ведут себя очень странно, по-детски».

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Кстати, с дочерью Пьера родственники общаться хотят. Как оказалось, они постоянно пишут девочке сообщения, что ее очень любят.

«Но мы даже не читаем их сообщения. Мы считаем, что нашего папу надо было похоронить в Москве. Ведь он - герой России», - отметила Валерия.

Калачева считает, что африканские родственники намеренно ставили ей палки в колеса, чтобы подставить ее перед народом.

«Они же сколько раз срывали прощание! Они знали про точное время и в последний момент делали, как делали. А в итоге сейчас у себя не могут его похоронить, все у них идет не так».

Напомним, Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза родился в Камеруне. Позже он переехал к родственникам в Россию и поступил на факультет журналистики в МГУ. С конца 1990-х годов играл в команде КВН РУДН. Славу артисту принесло участие в проекте «Фабрика звезд — 2», его песня «Шоколадный заяц» стала хитом.

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