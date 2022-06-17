«В Латвии все очень дорого, а денег минимум»: как Чулпан Хаматовой живется под Ригой

Чулпан Хаматова вместе с детьми перебралась в Латвию. Актриса театра и кино обосновалась в экопоселении под Ригой. Купив себе несколько лет назад нескромный коттедж, знаменитость при этом сразу по приезде за границу стала жаловаться на скудные финансы.
Так, Хаматова говорила о том, что накопленных ею денег хватит на 3-4 месяца, если она не будет играть в театре и сниматься в кино. Многие тут же указали актрисе на то, что едва ли латвийские театры смогу порадовать ее высокими гонорарами. А в России Чулпан Хаматова была одной из ведущих актрис.
За последние месяцы знаменитость стала все чаще мелькать в качестве приглашенной гостьи на программах. При этом все ведущие, которым актриса давала интервью, пытались всеми силами выудить у Чулпан свежие скандальные подробности, буквально заставляя ее подтверждать свою лояльность, выдавая все новые и новые резонансные высказывания.
Так, к примеру, Хаматова оскорбительно отнеслась к званию народного артиста России, подметив, что подобные регалии она бы отнесла к «бредятине». В ответ на едкие комментарии знаменитости журналистка Алена Жигалова подметила, что когда-то сама Чулпан Хаматова не побрезговала тем, чтобы получить звание народной артистки, собрав для этого все необходимые справки и пройдя нужные инстанции. Поэтому в искренности слов актрисы ведущая YouTube-проекта «Алена, блин!» вполне оправданно усомнилась.
Вернется ли Чулпан Хаматова обратно в Россию, не понятно. Однако жизнь за границей, надо признать, обходится актрисе в копеечку. Основная часть трат — коммунальные платежи. А это еще не начался отопительный сезон.
Недавно просочилась информация о том, что Хаматова жалуется бывшим коллегам на жизнь за рубежом.
«Все очень дорого, а денег минимум. Ее уже замучили организаторы антироссийских митингов и акций, на которых она обязана выступать, демонстрируя свою лояльность. В части карьеры полный ноль», — сообщил источник близкий к окружению актрисы.
По материалам «СтарХит».