«В Латвии все очень дорого, а денег минимум»: как Чулпан Хаматовой живется под Ригой

Чулпан Хаматова вместе с детьми перебралась в Латвию. Актриса театра и кино обосновалась в экопоселении под Ригой. Купив себе несколько лет назад нескромный коттедж, знаменитость при этом сразу по приезде за границу стала жаловаться на скудные финансы.

Так, Хаматова говорила о том, что накопленных ею денег хватит на 3-4 месяца, если она не будет играть в театре и сниматься в кино. Многие тут же указали актрисе на то, что едва ли латвийские театры смогу порадовать ее высокими гонорарами. А в России Чулпан Хаматова была одной из ведущих актрис.

За последние месяцы знаменитость стала все чаще мелькать в качестве приглашенной гостьи на программах. При этом все ведущие, которым актриса давала интервью, пытались всеми силами выудить у Чулпан свежие скандальные подробности, буквально заставляя ее подтверждать свою лояльность, выдавая все новые и новые резонансные высказывания.

Так, к примеру, Хаматова оскорбительно отнеслась к званию народного артиста России, подметив, что подобные регалии она бы отнесла к «бредятине». В ответ на едкие комментарии знаменитости журналистка Алена Жигалова подметила, что когда-то сама Чулпан Хаматова не побрезговала тем, чтобы получить звание народной артистки, собрав для этого все необходимые справки и пройдя нужные инстанции. Поэтому в искренности слов актрисы ведущая YouTube-проекта «Алена, блин!» вполне оправданно усомнилась.