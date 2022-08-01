Удалось только Дудиной: как выглядит та, на которой Руденко все-таки женился, бросив Повереннову

Анатолий Руденко в юности успел разбить не одно девичье сердце. Так, в кулуарах шептались, что Татьяну Арнтгольц актер бросил ради Дарьи Поверенновой, которая была едва ли не на десять лет его старше.

Прожив с актрисой в гражданском браке четыре года, Анатолий Руденко ушел к другой. Как позже говорила сама Дарья, молодой возлюбленный ее тоже бросил.

Для Поверенновой крах их отношений стал серьезным испытанием. Руденко дал понять, что экс-возлюбленная до сих пор не замечает его на светских мероприятиях. Делая вид, что он невидимка. Хотя сам Анатолий готов общаться с Поверенновой, если бы та все-таки простила его.

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