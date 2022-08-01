Удалось только Дудиной: как выглядит та, на которой Руденко все-таки женился, бросив Повереннову

Анатолий Руденко в юности успел разбить не одно девичье сердце. Так, в кулуарах шептались, что Татьяну Арнтгольц актер бросил ради Дарьи Поверенновой, которая была едва ли не на десять лет его старше.
Прожив с актрисой в гражданском браке четыре года, Анатолий Руденко ушел к другой. Как позже говорила сама Дарья, молодой возлюбленный ее тоже бросил.
Для Поверенновой крах их отношений стал серьезным испытанием. Руденко дал понять, что экс-возлюбленная до сих пор не замечает его на светских мероприятиях. Делая вид, что он невидимка. Хотя сам Анатолий готов общаться с Поверенновой, если бы та все-таки простила его.
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Анатолий Руденко с Еленой Дудиной. Фото: личный архив
С будущей женой Анатолий Руденко познакомился на съемках фильма. И он сразу же обратил внимание на красавицу-партнершу. Со временем между ними возникла ответная симпатия. Актер с легкостью очаровал Елену. Потом пара сыграла свадьбу и у них появилась общая дочка Милена.
Елена Дудина с дочкой Миленой. Фото: личный архив
Возлюбленная Анатолия Руденко моложе его на шесть лет. Актриса обладает ангелоподобной внешностью: у нее большие глаза, светлые волосы и лучезарная улыбка.
К тому же, мама Анатолия — 62-летняя Любовь Руденко — с легкостью приняла невестку в семью. Поговаривали, что она выступала против союза сына с Дарьей Поверенновой. Любовь Николаевна не одобряла те отношения из-за разницы в возрасте.
Видимо, мама актера хотела, чтобы невестка была младше ее сына или хотя бы была бы ему ровесницей.