«Убрать это из программы»: как Алла Пугачева боролась за Бориса Моисеева

Уже несколько дней общественность обсуждает неожиданный уход из жизни Бориса Моисеева. Одним из тех людей, кто поддерживал певца в последние годы, была Алла Пугачева. Их связывали годы искренней дружбы.

«В ней было что-то сумасшедшее»

Два ярких артиста познакомились в 1975 году в ночном клубе «Орбита», где тогда со своими танцевальными номерами выступал Борис Моисеев. Федор Раззаков в своей книге «50 мужчин Примадонны» подробно описывает, как произошла их первая встреча.

«В ресторане сидит женщина. Мне говорят: «Вот она, звезда». Я сел напротив и посмотрел ей прямо в глаза… В ней было что-то сумасшедшее, какой-то напор, какой-то порыв», - вспоминал Борис Моисеев.

Судьба свела их спустя пять лет после первой встречи в знаменитом варьете в Юрмале «Юрас перле». В тот период Борис уже являлся главным балетмейстером Государственного балета Литовской ССР, но все же мечтал о покорении Москвы. И благодаря Алле Пугачевой эта мечта стала реальностью.

В тот вечер Борис Моисеев выступал с номером ««Синьор Ча-ча-ча», в котором он выходил в зал, держа в руках огромную розу. Выйдя на паркет в очередной раз, танцор поцеловал цветок и бросил его Алле Пугачевой на стол.

Чуть позже к артисту подошел тогдашний супруг Примадонны Евгений Болдин и сообщил, что певица собирается делать новую программу и может получиться так, что пригласит его в Москву. Интересно, что в то же самое время Борис Моисеев получил приглашение от Раймонда Паулса работать в шоу у Лаймы Вайкуле.