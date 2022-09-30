«Убрать это из программы»: как Алла Пугачева боролась за Бориса Моисеева

Уже несколько дней общественность обсуждает неожиданный уход из жизни Бориса Моисеева. Одним из тех людей, кто поддерживал певца в последние годы, была Алла Пугачева. Их связывали годы искренней дружбы.
«В ней было что-то сумасшедшее»
Два ярких артиста познакомились в 1975 году в ночном клубе «Орбита», где тогда со своими танцевальными номерами выступал Борис Моисеев. Федор Раззаков в своей книге «50 мужчин Примадонны» подробно описывает, как произошла их первая встреча.
«В ресторане сидит женщина. Мне говорят: «Вот она, звезда». Я сел напротив и посмотрел ей прямо в глаза… В ней было что-то сумасшедшее, какой-то напор, какой-то порыв», - вспоминал Борис Моисеев.
Судьба свела их спустя пять лет после первой встречи в знаменитом варьете в Юрмале «Юрас перле». В тот период Борис уже являлся главным балетмейстером Государственного балета Литовской ССР, но все же мечтал о покорении Москвы. И благодаря Алле Пугачевой эта мечта стала реальностью.
В тот вечер Борис Моисеев выступал с номером ««Синьор Ча-ча-ча», в котором он выходил в зал, держа в руках огромную розу. Выйдя на паркет в очередной раз, танцор поцеловал цветок и бросил его Алле Пугачевой на стол.
Чуть позже к артисту подошел тогдашний супруг Примадонны Евгений Болдин и сообщил, что певица собирается делать новую программу и может получиться так, что пригласит его в Москву. Интересно, что в то же самое время Борис Моисеев получил приглашение от Раймонда Паулса работать в шоу у Лаймы Вайкуле.
Борис Моисеев, Алла Пугачева и Лайма Вайкуле. Фото: Global Look Press
Но он выбрал Аллу Пугачеву и спустя некоторое время действительно приехал в российскую столицу со своим шоу, которое впервые увидело свет в Олимпийской деревне.
«Убрать это из программы»
Вскоре вместе с трио «Экспрессия» Моисеев вошел в коллектив Аллы Борисовны. Правда, как пишет Федор Раззаков в своей книге «50 мужчин Примадонны», первые выступления артиста в 1984 году обернулись скандалом.
Дело в том, что из Министерства культуры поступила рекомендация «Убрать это из программы». Под этим подразумевалась излишняя эпатажность артиста, который тогда не скрывал свою приверженность ценностям нетрадиционной любви.
Однако Пугачева не хотела лишаться такого артиста и пошла на хитрую уловку. Чтобы Борис Моисеев выглядел на сцене более мужественно, певица рекомендовала ему отрастить бородку. Как ни странно, Минкульт от Моисеева отстал.
Как благодаря Примадонне Борис Моисеев получил вторую жизнь
В то время Борис Моисеев настолько сблизился с Аллой Пугачевой, что она даже доверяла ему присматривать за своей дочерью Кристиной Орбакайте. Певец и танцор вспоминал один судьбоносный случай.
Тогда Алла Пугачева выступала на юге и после концерта в Сочи ей нужно было отлучиться по делам в Москву. Но 15-летняя Кристина изъявила желание остаться на море. Алла Борисовна согласилась, оставив дочь с Борисом Моисеевым.
Тогда Кристина и ее взрослый товарищ жили на территории дендропарка, на берегу моря. И однажды Борис Моисеев узнал, что в Сочи прибывает суперлайнер «Адмирал Нахимов», на котором накануне он выступал со своей программой, и предложил девочке посмотреть на него.
Друзья не только посмотрели на морское судно, но и попали внутрь, где для них провели экскурсию и вкусно накормили. Кристина пребывала в диком восторге предложила Борису остаться на корабле, доплыть до какого-нибудь курортного города и оттуда вернуться обратно любым транспортом.
Борис Моисеев уже было согласился, но подумал, что может получить нагоняй от Примадонны. Несмотря на уговоры Кристины, артист принял решение позвонить Алле Борисовне. Она, конечно, не разрешила продолжать вояж.
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Борис Моисеев, Алла Пугачева и Елена Воробей. Фото: Global Look Press
Кристина очень расстроилась. Правда, практически в тот же вечер друзья узнали, что «Адмирал Нахимов» потерпел крушение, и большинство пассажиров погибло. Этот день они считали своим вторым днем рождения.
Творческий тандем Бориса Моисеева и Примадонны продлился семь лет. Потом они страшно разругались и не разговаривали лет десять. Но затем все же помирились. В 90-е годы Моисеев начал покорять эстрадный Олимп не только как танцор, но и как вокалист.
Как Борис Моисеев жил последние годы
И, наверное, и сейчас продолжал бы исполнять свои старые и новые хиты, если бы не коварная болезнь. В 2010 году пережил первый инсульт, спустя пять лет – второй. Третий стал финальным аккордом его яркой судьбы.
Последние годы Борис Моисеев вел жизнь простого пенсионера: читал, следил за новостями, общался с поклонниками по соцсетям. И как ребенок, расстраивался, когда журналисты писали о его болезни или смерти.
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В этот период его поддерживал директор Сергей Горох. И на связи была все та же Алла Пугачева, которая присылала для певца пакеты с любимыми продуктами. Буквально год назад Сергей Горох рассказывал Teleprogramma.pro, как Алла Борисовна передала другу 20 котлет, приготовленных самостоятельно. Ну и конечно, старалась поддержать его материально.
«Она чрезвычайно часто просит о возможности услышать Борин голос. И мы ставим телефон на громкую связь. После такого общения Алла Борисовна всегда говорит: «Боречка, я за тебя спокойна. Я услышала твой голос», - рассказывал нам тогда директор артиста.
Почему певица любила Бориса Моисеева? Может, потому что он был «добрый, смешной, яркий, не подлец, открытый и очень ранимый», как написала об артисте Лера Кудрявцева. Такие люди – как дети – умеют любить бескорыстно. А это очень большая редкость для нашего тяжелого времени.