«У мамы три салона красоты в Ижевске»: какую правду Загитова выдала о своей обеспеченной семье

Алина Загитова дала понять, что они с младшей сестрой росли в самых благоприятных условиях и жаловаться им не на что. Родители их всегда баловали, любили, оберегали и заботились.
К тому же, мама и папа будущей олимпийской чемпионки вместе с юности. Их семья - это плод большой любви. Говоря о своих родных, фигуристка дала понять, что родители никогда не позволяли себе выяснять отношения при детях.
Что такое семейные дрязги и ссоры Алина с сестрой не знали. Они росли в счастливой семье с любящими родителями, которые уважали друг друга.
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Алина Загитова с мамой Лейсан. Фото: личный архив
Отец фигуристки Алины Загитовой - Ильназ, бывший спортсмен, он занимался хоккеем. А сейчас мужчина ведет тренерскую деятельность. Папа спортсменки на пять лет старше ее мамы. Родители фигуристки познакомились в Ижевске, их свели общие друзья.
«Их отношения для меня пример настоящего большого чувства. Они преданы друг другу, папа очень внимателен к маме», - заверила Алина.
Кстати, фигуристка дала понять, что у нее вполне обеспеченная семья. Мама чемпионки управляет тремя салонами красоты. Лейсан занимается бизнесом, причем успешно. Да и к тому же, мама Алины выступает ее менеджером.
«У мамы есть три салона красоты в Ижевске. Вот почему я так люблю краситься, ухаживать за собой. Это все привила мне мама. Сейчас она больше занимается мной, а бизнес у нее на втором плане», - отметила Загитова.
По материалам 7days