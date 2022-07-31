«У мамы три салона красоты в Ижевске»: какую правду Загитова выдала о своей обеспеченной семье

Алина Загитова дала понять, что они с младшей сестрой росли в самых благоприятных условиях и жаловаться им не на что. Родители их всегда баловали, любили, оберегали и заботились.

К тому же, мама и папа будущей олимпийской чемпионки вместе с юности. Их семья - это плод большой любви. Говоря о своих родных, фигуристка дала понять, что родители никогда не позволяли себе выяснять отношения при детях.

Что такое семейные дрязги и ссоры Алина с сестрой не знали. Они росли в счастливой семье с любящими родителями, которые уважали друг друга.

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