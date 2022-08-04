«У хищников – инстинкты убийцы»: Аскольд Запашный – об уголовном деле своего друга Олега Зубкова

Владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова осудили на 2 года 3 месяца лишения свободы. При этом очень многие убеждены: приговор несправедливый. Мама пострадавшего ребенка, которому в сентябре прошлого года тигр повредил палец, сама поднесла его к ограждению. Олег Зубков тоже отрицает свою вину.
Мы решили узнать мнение по этому вопросу у человека, который много лет работает с хищниками и отвечает за безопасность тех, кто приходит на его представления: у художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного.
- Как по-вашему, действительно ли Олег Зубков виноват в произошедшем?
- Я бы не брал на себя ответственность утверждать, виноват Зубков или нет. Все-таки подобные решения принимаются правоохранительными органами и судом, которые отталкиваются от конкретных фактов. Я верю в то, что в нашей стране присутствует право, работает закон, который и определяет степень вины и меру наказания.
Я хорошо знаю Олега, и мне безмерно жаль, что вокруг него сейчас такое происходит. Если присутствует какой-то политический подтекст в этом деле, так сказать, «второе дно», - то нужно с этим разбираться. Думаю, к этому должны подключиться журналисты.
Давать сейчас какие-то оценки на расстоянии – неправильно. Я надеюсь на справедливость, на то, что вины на Олеге нет. Хочется верить, что это недоразумение, которое в скором времени разрешится.
Олег Зубков. Фото: соцсети
Зубков – достойный человек, он занимается своим делом, создал огромный прекрасный парк. То, что там на протяжении долгого времени продолжались споры – и юридического характера, и с руководством региона, - все это, я думаю, вопросы решаемые.
- Что можно сегодня сделать, чтобы помочь Олегу Зубкову?
- Я думаю, следует связаться с адвокатами и получить пояснения по этому делу. Тогда станет понятно, есть ли в деле «второе дно», и есть ли во всем этом реальная вина Зубкова. Возможно, надо подавать апелляцию и с помощью общественности оспаривать решение суда.
Возможно, есть какие-то детали, о которых мы не знаем. Возможно, Олег действительно виноват. Тогда, как любой гражданин, он должен нести наказание. Как было в случае с Олегом Ефремовым – многим очень не хотелось, чтобы он оказался в тюрьме, но, каким бы хорошим актером и человеком он не был, его вина была доказана. В таких случаях человек должен мужественно нести наказание за содеянное.
- Есть мнение, что большая часть вины за случившееся лежит на маме ребенка, которая, вопреки запретам, поднесла ребенка слишком близко к вольеру. А отвечает за это руководитель парка, владелец животных…
«Дилетантское отношение к безопасности»
Аскольд Запашный в цирке. Фото: соцсети
- Когда я был в парке «Тайган», я сам задавал Олегу вопросы относительно того, как выстроена система безопасности. Меня многие вещи там удивляли. Я спрашивал: почему нет охраны, почему не установлены камеры? Он отвечал: это очень сложно сделать на такой огромной территории.
Я спрашивал: а как проходит завершение работы парка каждый вечер? Например, в Диснейленде и других крупных парках в определенное время по громкой связи объявляется о том, что посетители должны покинуть территорию в связи с окончанием времени работы. И служащие начинают обходить парк, находить заблудившихся, задержавшихся, не услышавших объявление, и провожают их к выходу.
У Олега Зубкова такого не было. Никто не контролировал, все ли посетители покинули парк. Мне, как профессионалу, слышать это было непонятно и странно. Я бы назвал это поверхностным, дилетантским отношением к безопасности.
- Вы работаете с хищниками. Случалось ли в вашей жизни что-то подобное?
Олег Зубков. Фото: соцсети
- У нас порой тоже происходят несчастные случаи. Бывали даже случаи со смертельным исходом. И, разумеется, вина возлагается, в первую очередь, на руководство.
Если же руководство сделало все для обеспечения безопасности, если все организовано в соответствии с законом, то выясняется, насколько вина лежит на пострадавшем. И она часто действительно лежит на нем! Если человек самовольно, вопреки правилам и предупреждениям подходит близко к животным или совершает другие действия.
Вопрос с виной Олега Зубкова достаточно сложный. Самое главное – чтобы этот процесс не оказался политизированным, когда человека наказывают не за реальную вину, а за неповиновение и какие-то разногласия.
Понятно, что существуют в нашей жизни и «безумные» мамаши, и недосмотренные дети. Но есть и правила безопасности, которые каждый руководитель должен тщательно изучать. И знакомить с этими правилами посетителей.
- Почему, как вы думаете, дело Олега Зубкова получило такой резонанс?
- Разговоров вокруг этого сейчас много лишь по одной причине: имя Олега Зубкова и прежде было замешано в разных скандалах. И он себя иногда вел странно, как мне кажется. Я имею в виду методы, которыми он защищал себя: на мой взгляд, они часто были неправильными.
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Тем не менее, я искренне надеюсь на то, что вскоре все разрешится, что Олег отделается условным наказанием, а все происходящее сегодня заставит его подумать о том, как изменить правила техники безопасности, чтобы подобное не повторилось.
- То есть в его парке посетители не всегда могли чувствовать себя в безопасности?
- Я сам видел, как он совершенно посторонних людей, даже в нетрезвом состоянии, заводил к диким животным, устраивал фотосессии с тиграми и львами… Для меня это, как для специалиста, очень странно.
Я бы такого никогда не сделал: понятно же, что рано или поздно произойдет несчастный случай. С животным не договоришься – у него инстинкты. Если речь идет о хищнике – то это инстинкты убийцы.
Я не могу защищать Олега Зубкова только потому, что мы с ним дружим: сделать оценку его действиям могут только юристы, а я не юрист. Но то, что Олегу стоит пересмотреть вопросы безопасности в его парке, - это сто процентов. Даже не сто, а двести!
Многими вещами в его парке я был даже не удивлен, а шокирован. Вероятно, есть смысл пригласить специалистов, которые помогли бы наладить надежную систему безопасности.