«У хищников – инстинкты убийцы»: Аскольд Запашный – об уголовном деле своего друга Олега Зубкова

Владельца сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова осудили на 2 года 3 месяца лишения свободы. При этом очень многие убеждены: приговор несправедливый. Мама пострадавшего ребенка, которому в сентябре прошлого года тигр повредил палец, сама поднесла его к ограждению. Олег Зубков тоже отрицает свою вину.

Мы решили узнать мнение по этому вопросу у человека, который много лет работает с хищниками и отвечает за безопасность тех, кто приходит на его представления: у художественного руководителя Большого Московского цирка Аскольда Запашного.

- Как по-вашему, действительно ли Олег Зубков виноват в произошедшем?

- Я бы не брал на себя ответственность утверждать, виноват Зубков или нет. Все-таки подобные решения принимаются правоохранительными органами и судом, которые отталкиваются от конкретных фактов. Я верю в то, что в нашей стране присутствует право, работает закон, который и определяет степень вины и меру наказания.

Я хорошо знаю Олега, и мне безмерно жаль, что вокруг него сейчас такое происходит. Если присутствует какой-то политический подтекст в этом деле, так сказать, «второе дно», - то нужно с этим разбираться. Думаю, к этому должны подключиться журналисты.

Давать сейчас какие-то оценки на расстоянии – неправильно. Я надеюсь на справедливость, на то, что вины на Олеге нет. Хочется верить, что это недоразумение, которое в скором времени разрешится.

