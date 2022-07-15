Три ситуации в «Великолепном веке», когда Ибрагим был полностью на стороне Хюррем

Ибрагим паша, как утверждают некоторые историки, сам привел своего будущего врага в гарем. Дело в том, что будучи еще хранителем султанских покоев, а не великим визирем Османской империи, он купил Роксолану для падишаха на рынке рабов. Тогда Ибрагим и представить не мог, что эта славянская наложница создаст ему столько проблем.
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Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Небахат Чехре. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
А вот с Валиде султан мудрая Роксолана, наоборот, не ссорилась. Историки считают, что именно мать султана Сулеймана сделала так, чтобы славянская рабыня стала его фавориткой. По одной из версий, она хотела ослабить влияние Махидевран султан.
Согласно истории, фаворитка султана Сулеймана, получившая имя Хюррем (Улыбку и радость дарящая) враждовала с Ибрагимом пашой. Каждый хотел заполучить особое место рядом с повелителем. Однако великого визиря в итоге сгубило его непомерное тщеславие.
При этом в турецком сериале «Великолепный век» показали три ситуации, в которых Ибрагим паша был полностью на стороне Хюррем султан. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
Мерьем Узерли и Халит Эргенч в сцене, когда между ними провели обряд никаха. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Из всех рабынь выбрал именно Хюррем
Первый момент зрителям показали в самых первых сериях «Великолепного века». Ибрагим ага не послушал доводов евнуха Сюмбюля, когда тот назвал Роксолану строптивой славянкой. Хранитель султанских покоев выбрал рыжеволосую красавицу среди более покладистых рабынь, отправив ее в качестве танцовщицы в покои падишаха. В итоге Роксолана так очаровала султана Сулеймана, что получила от него фиолетовый платок.
Закрыл глаза на тайную переписку с Лукой
По задумке сценаристов (в истории такого разумеется и быть не могло), в сериале появился новый персонаж - Лука. Он прибыл из Крыма, чтобы разыскать свою возлюбленную. Попав во дворец султана Сулеймана, чтобы написать портрет падишаха, Лука случайно узнает в одной из фавориток повелителя свою Александру.
Хюррем сразу поняла, что оказалась в опасности с приездом Луки. Она как могла уговаривала бывшего жениха уехать из Стамбула. Но тот ее не послушал. В итоге, о тайной переписке султанши с Лукой прознал Ибрагим паша. Но и тут великий визирь дал Хюррем шанс. Он понимал, что только за намек о том, что она была неверна султану Роксолану тут же казнят, как и ее детей.
Поэтому Ибрагим позволил Хюррем сделать выбор - либо она пожертвует собой и детьми, либо докажет верность султану, подвергнув смерти Луку. По сериалу Хюррем султан выбрала второе. Таким образом, Ибрагим спас фаворитку падишаха, избавив ее от казни.
Хюррем султан не смогла простить Ибрагима пашу за казнь Луки. Фото: кадр из сериала "Великолепный век"
Врагов сплотила болезнь Сулеймана
В сериале также показали момент, когда Ибрагим паша уверяет Хюррем султан, что он позаботиться о ее будущем в случае, если султан Сулейман не выздоровеет (момент, когда падишах потерял сознание из-за болезни). В ответ Хюррем сказала, что о ней он может не волноваться, попросив лишь, защитить от Махидевран султан ее шехзаде. На что Ибрагим паша не колеблясь ни секунды ответил согласием. Дав понять, что возьмет наследников Хюррем под свою личную опеку и защиту. Тем самым, поддержав султаншу, с которой когда-то враждовал.