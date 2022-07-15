Три ситуации в «Великолепном веке», когда Ибрагим был полностью на стороне Хюррем

Из всех рабынь выбрал именно Хюррем

Первый момент зрителям показали в самых первых сериях «Великолепного века». Ибрагим ага не послушал доводов евнуха Сюмбюля, когда тот назвал Роксолану строптивой славянкой. Хранитель султанских покоев выбрал рыжеволосую красавицу среди более покладистых рабынь, отправив ее в качестве танцовщицы в покои падишаха. В итоге Роксолана так очаровала султана Сулеймана, что получила от него фиолетовый платок.

Закрыл глаза на тайную переписку с Лукой

По задумке сценаристов (в истории такого разумеется и быть не могло), в сериале появился новый персонаж - Лука. Он прибыл из Крыма, чтобы разыскать свою возлюбленную. Попав во дворец султана Сулеймана, чтобы написать портрет падишаха, Лука случайно узнает в одной из фавориток повелителя свою Александру.

Хюррем сразу поняла, что оказалась в опасности с приездом Луки. Она как могла уговаривала бывшего жениха уехать из Стамбула. Но тот ее не послушал. В итоге, о тайной переписке султанши с Лукой прознал Ибрагим паша. Но и тут великий визирь дал Хюррем шанс. Он понимал, что только за намек о том, что она была неверна султану Роксолану тут же казнят, как и ее детей.

Поэтому Ибрагим позволил Хюррем сделать выбор - либо она пожертвует собой и детьми, либо докажет верность султану, подвергнув смерти Луку. По сериалу Хюррем султан выбрала второе. Таким образом, Ибрагим спас фаворитку падишаха, избавив ее от казни.