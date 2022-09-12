«Три раза был у отца дома»: каким вырос 20-летний сын Петра Красилова из «Бедной Насти»

Петр Красилов с легкостью очаровал поклонниц мундиром и доблестью после того, как на экран вышла историческая теленовелла «Бедная Настя». В сериале актер сыграл роль благородного князя Михаила Репнина, тайно влюбленного в крепостную актрису Анну Платонову, оказавшуюся под опекой барона Корфа.
Однако суженой князя после всех перипетий стала Елизавета Долгорукая. В теленовелле «Бедная Настя» Петр Красилов снимался вместе с Еленой Кориковой, Анной Табаниной, Даниилом Страховым, Антоном Макарским, Ольгой Остроумовой, Эммануилом Виторганом и другими.
Также актеру досталась роль в сериале «Не родись красивой», получившем огромную популярность. Петр Красилов сменил амплуа благородного князя на сердцееда и ловеласа.
Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».
Спустя годы Петр Красилов редко снимается в сериалах, но зато всего себя посвятил театру. Актеру — 45 лет. Он уже не тот донжуан, каким его помнят поклонницы. У Петра Красилова есть взрослый 20-летний сын Иван. Юноша, можно сказать, рос без отца. Паренек стал гостем программы «Звезды сошлись» на НТВ. Каким он вырос? Все подробности — в материале сайта Teleprogramma.pro.
Петр Красилов в роли князя Михаила Репнина. Фото: Global Look Press
Сына Ванечку актеру подарила его гражданская жена Наталья Селиванова. Однако рождение первенца не помешало Петру Красилову уйти из семьи. Хотя мальчику был на тот момент всего годик. Так Селиванова, можно сказать, осталась одна с грудным ребенком на руках.
На сына Ивана экс-жена Петра Красилова получала мизерные алименты, порядка 10 тысяч рублей в месяц. Наталья тянула сынишку одна, обеспечивая его всем необходимым. При этом мальчик изредка, но виделся с отцом. Даже бывал у него дома.
«С восьми-девяти лет помню папу. Приходил на день рождения меня поздравлять. Я всегда думал, что он занят все время, даже особо не интересовался им. Бабушка рассказывала истории об отце. Я был у него дома, ходил на спектакли. Три раза был у отца дома», — поделился паренек в передаче «Звезды сошлись».
Сын Петра Красилова — Иван. Фото: кадр из программы «Звезды сошлись»
Сейчас Ивану Красилову 20 лет. Он учится на юридическом факультете, но планирует менять место учебы, так как мечтает освоить профессию повара. Параллельно парень работает в кафе официантом. Юноша уверяет, что совсем не обижается на отца.
Кстати, Ваня унаследовал миловидную внешность Петра Красилова. У него глубоко посаженные глаза, волевой подбородок, аккуратный нос, густые брови. А вот волосы непослушные, стоят ежиком.