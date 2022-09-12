«Три раза был у отца дома»: каким вырос 20-летний сын Петра Красилова из «Бедной Насти»

Петр Красилов с легкостью очаровал поклонниц мундиром и доблестью после того, как на экран вышла историческая теленовелла «Бедная Настя». В сериале актер сыграл роль благородного князя Михаила Репнина, тайно влюбленного в крепостную актрису Анну Платонову, оказавшуюся под опекой барона Корфа.

Однако суженой князя после всех перипетий стала Елизавета Долгорукая. В теленовелле «Бедная Настя» Петр Красилов снимался вместе с Еленой Кориковой, Анной Табаниной, Даниилом Страховым, Антоном Макарским, Ольгой Остроумовой, Эммануилом Виторганом и другими.

Также актеру досталась роль в сериале «Не родись красивой», получившем огромную популярность. Петр Красилов сменил амплуа благородного князя на сердцееда и ловеласа.

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Спустя годы Петр Красилов редко снимается в сериалах, но зато всего себя посвятил театру. Актеру — 45 лет. Он уже не тот донжуан, каким его помнят поклонницы. У Петра Красилова есть взрослый 20-летний сын Иван. Юноша, можно сказать, рос без отца. Паренек стал гостем программы «Звезды сошлись» на НТВ. Каким он вырос? Все подробности — в материале сайта Teleprogramma.pro.