Тому Крузу - 60: как сложилась судьба известного актера

Да-да, это не опечатка: Круз не только актер, но и каскадер. Том уже давно рискует на съемках здоровьем и даже жизнью, и это совсем не то, чем любят хвастаться многие артисты: мол, этот «опасный» трюк (прыжок со шкафа на диван) я выполнил сам! У Тома все куда серьезнее - он стоит на крыле взлетающего самолета, карабкается по стене небоскреба, прыгает с парашютом с экстремальной высоты, не говоря уже о драках и автомобильных погонях.
Делать все это самому совершенно необязательно, к тому же у большинства звездных артистов есть для таких случаев красивое оправдание: мол, я бы с радостью, но продюсеры не разрешают - получив травму, я остановлю весь съемочный процесс!
Однако Крузу, лично продюсирующему большинство своих картин, разрешения просить не у кого. Злопыхатели даже говорят, что фильмы (и прежде всего шпионские боевики из серии «Миссия невыполнима») нужны Крузу исключительно в качестве испытательного полигона, проверки своих каскадерских возможностей, при этом собственно актерство его давно уже не интересует.
Комедия «Рискованный бизнес» (1983) стала для Тома (в кадре с Джо Пантолиано) прорывом. Фото: кадр из фильма
Трудно сейчас поверить, что когда-то юный Том снимался в милых подростковых комедиях - одна из них, «Рискованный бизнес» (1983), и сделала его звездой.
История о розовощеком мальчике из хорошей семьи, который, воспользовавшись отсутствием родителей, за пару дней успел утопить папин «Порше», влюбиться в проститутку и поработать сутенером, в начале 80-х стала для молодых американцев примерно тем же, чем несколькими годами позже стал для советских подростков шахназаровский «Курьер» - программным фильмом, отвечающим на все главные вопросы.
Жесткий голливудский продюсер - таким актер предстал перед публикой в «Солдатах неудачи». Фото: кадр из фильма
«Я, мы, наше поколение, хотим знать...». 21-летний Том, как казалось, уже тогда знал все: распланировал жизнь на годы вперед и четко этому плану следовал, двигаясь, словно скоростной поезд, от одного успешного фильма к другому. Кажется, что он ни разу не выбился из графика (ну разве что мистический боевик «Мумия», в 2017-м пролетевший и мимо хороших денег, и мимо пристойных рецензий, можно назвать сбоем в звездном расписании).
С учетом фантастической формы, в которой находится Круз, не стоит ждать серьезных проблем и в будущем. «Мне 52, и пока вроде ничего не отвалилось, - сказал он восемь лет назад в интервью «Телепрограмме» и, похоже, слова эти может сейчас с уверенностью повторить.
Возможно, главный подвиг Круза-каскадера - эпизод на стене самого высокого небоскреба мира в 4-й части саги «Миссия невыполнима». Фото: кадр из фильма
Конечно, как и у каждого супергероя, у Тома есть слабое место, на которое могут давить враги. В случае с Крузом это отсутствие «Оскара». Заветная статуэтка есть у всех коллег, более или менее близких ему по возрасту и сопоставимых по калибру (Джордж Клуни, Брэд Питт, Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Леонардо ДиКаприо), а у Тома лишь три номинации. Впрочем, зачем настоящим каскадерам все эти награды? Ведь они и так у случая прекрасного в гостях...
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».