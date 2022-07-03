Тому Крузу - 60: как сложилась судьба известного актера

Да-да, это не опечатка: Круз не только актер, но и каскадер. Том уже давно рискует на съемках здоровьем и даже жизнью, и это совсем не то, чем любят хвастаться многие артисты: мол, этот «опасный» трюк (прыжок со шкафа на диван) я выполнил сам! У Тома все куда серьезнее - он стоит на крыле взлетающего самолета, карабкается по стене небоскреба, прыгает с парашютом с экстремальной высоты, не говоря уже о драках и автомобильных погонях.

Делать все это самому совершенно необязательно, к тому же у большинства звездных артистов есть для таких случаев красивое оправдание: мол, я бы с радостью, но продюсеры не разрешают - получив травму, я остановлю весь съемочный процесс!

Однако Крузу, лично продюсирующему большинство своих картин, разрешения просить не у кого. Злопыхатели даже говорят, что фильмы (и прежде всего шпионские боевики из серии «Миссия невыполнима») нужны Крузу исключительно в качестве испытательного полигона, проверки своих каскадерских возможностей, при этом собственно актерство его давно уже не интересует.