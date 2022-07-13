«Толя не зря влюбился»: как сейчас выглядит 50-летняя Повереннова, крутившая роман с Руденко

Слова о том, что женщина, как дорогое вино — приобретает новые глубокие нотки с годами, идеально подошли бы для описания Дарьи Поверенновой. Эта актриса в свои 50 лет выглядит даже лучше, чем в пору минувшей юности.

Увидев свежие фото кинодивы, многие поклонники поняли, почему в свое время Анатолий Руденко потерял голову, познакомившись с Дарьей. А ведь она была на десять лет старше актера. Сейчас ему только 39. А их бурный роман давно канул в лету.

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