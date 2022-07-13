«Толя не зря влюбился»: как сейчас выглядит 50-летняя Повереннова, крутившая роман с Руденко

Слова о том, что женщина, как дорогое вино — приобретает новые глубокие нотки с годами, идеально подошли бы для описания Дарьи Поверенновой. Эта актриса в свои 50 лет выглядит даже лучше, чем в пору минувшей юности.
Увидев свежие фото кинодивы, многие поклонники поняли, почему в свое время Анатолий Руденко потерял голову, познакомившись с Дарьей. А ведь она была на десять лет старше актера. Сейчас ему только 39. А их бурный роман давно канул в лету.
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Дарья Повереннова обладает притягательной элегантной внешностью. Фото: личный архив
Актриса долго переживала свой разлад с молодым возлюбленным. Позже сам Анатолий Руденко признался, что Дарья и по сей день не желает его прощать. Если актеры оказываются на одной и той же тусовке, то молча проходят мимо, делая вид, что не узнали друг друга. Они даже не здороваются. Хотя Руденко был бы не против забыть ту давнюю историю.
Дарья Повереннова выглядит значительно моложе своих ровесниц. Фото: личный архив
Роман с Поверенновой продлился четыре года. А потом Руденко изменил Дарье со своей будущей женой. Для актрисы это стало большим ударом. «Я не мог больше врать, но понимал, что придется резать по живому. Мучительный разговор продолжался три дня без перерыва», — делился актер.
Со временем Повереннова оправилась от разрыва с молодым возлюбленным, но, похоже, простить его так и не смогла. Надо отдать должное, актриса выглядит просто восхитительно. И значительно моложе своих сверстниц. Она может похвастаться стройной фигурой, гладкой кожей лица без глубоких мимических морщинок. У Дарьи — стильная стрижка пикси, омолаживающий блонд. Больше 45 лет ей не дашь.
«Толя не зря влюбился», «Руденко постарел к своим 40! А Дарья как хороша», «Красавица», «Еще лучше стала, еще моложе», «Блонд ей идет, молодая сразу», «Идеальная!» — написали фолловеры.