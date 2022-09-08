«Точеные скулы, лицо без морщин, богатство густых волос»: как сейчас выглядит 71-летняя вдова Кобзона — Нинель

Надежда Бабкина стала гостьей нового выпуска программы «Сегодня Вечером» на Первом канале с Николаем Цискаридзе.
В студии побывала и вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Передача была посвящена памяти всеми любимого певца.
После съемок певица-народница сфотографировалась с Цискаридзе и Нинель Михайловной, а позже в личном микроблоге поделилась свежим снимком, показав, как сейчас выглядит вдова народного артиста СССР. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.
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«11 сентября исполнилось бы 85 лет Иосифу Кобзону. По этому поводу мы собрались на съемках программы «Сегодня вечером» у Николая Цискаридзе», — уточнила Бабкина.
Нелли Кобзон с Николаем Цискаридзе и Надеждой Бабкиной на съемках программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Фото: соцсети
Самой Нинель Кобзон в декабре исполнится 72 года. Однако жена Иосифа Давыдовича выглядит значительно моложе, ей не дашь и больше 50. И все благодаря стройной фигуре, яркой внешности и блестящим волосам. Нелли Михайловна — блондинка с ореолом элегантно уложенных локонов.
Вдова народного артиста СССР всегда тщательно следит за имиджем: идеальная прическа — эта ее визитная карточка. На лице у Нинель Михайловны ни морщинки, кожа гладкая и сияющая. Жена Иосифа Кобзона всегда при полном параде: костюмчик, макияж, лучезарная улыбка. Выглядит Нелли просто восхитительно, молодо и свежо.
«Какая хорошенькая!», «Достойная! Чтит память о муже», «Иосиф Давыдович всегда гордился своей Нинель», «Точеные скулы, лицо без морщин, богатство густых волос», «Всегда за собой следит», «Так молодо выглядит!» — написали фолловеры.