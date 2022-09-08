«Точеные скулы, лицо без морщин, богатство густых волос»: как сейчас выглядит 71-летняя вдова Кобзона — Нинель

Надежда Бабкина стала гостьей нового выпуска программы «Сегодня Вечером» на Первом канале с Николаем Цискаридзе.

В студии побывала и вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Передача была посвящена памяти всеми любимого певца.

После съемок певица-народница сфотографировалась с Цискаридзе и Нинель Михайловной, а позже в личном микроблоге поделилась свежим снимком, показав, как сейчас выглядит вдова народного артиста СССР. Интересно? Все подробности в материале сайта Teleprogramma.pro.

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