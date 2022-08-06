Титул «Мисс Россия-2022» завоевала красавица из Оренбурга Анна Линникова - что мы о ней знаем

Миллион в подарок
Анна родилась и выросла в Оренбурге, а сейчас живет в Питере, где учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (ее специальность - PR). В финал конкурса вышли 25 девушек из разных городов страны. Победительницу выбирали уже только уважаемые члены жюри, в числе которых были и знаменитости - певец Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий. Как и положено на подобных соревнованиях, оценивалась не только внешность девушек, но и их эрудиция и харизма.
Впрочем, будь конкурсантка даже ходячей энциклопедией, без стройной фигуры и красивого лица на победу рассчитывать ей не стоит. Поэтому тот факт, что Анна Линникова уже шестой год работает моделью, оказался немаловажным - девушка умеет преподносить себя и привлекать внимание мужчин.
«Все начиналось в 16 лет в Оренбурге, где я родилась и росла, где ходила в школу, - вспоминает «Мисс Россия». - Меня нашел модельный агент - так получилось, что меня заметили в толпе и сказали, что у меня есть будущее в этой профессии. Правда, не в России. В 16 лет я полетела работать в Китай, и далее путешествовала по всей Азии - Япония, Корея, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и так далее. Было очень много контрактов. За этот период я выросла ментально.
Победа в конкурсе «Мисс Россия» просто принесла мне дополнительную уверенность в том, что я состоялась как модель, как человек».
Почувствуйте разницу: «Мисс Россия-1931», дочь Федора Шаляпина Марина. В те годы конкурс проводился в Париже среди девушек из семей эмигрантов. Фото: missrussia.ru
Теперь, окончательно убедившись в том, что как человек она состоялась, Анна хочет состояться как турист: «Я мечтаю посетить Францию. Изучаю французский язык и обожаю моду!»
Помимо титула и красивой короны, созданной известным ювелирным домом по мотивам диадемы императрицы Александры Федоровны Романовой, Линникова получила солидный денежный приз - миллион рублей. По традиции победительница пообещала, что часть денег потратит на благотворительность, а остальное - родителям.
Естественно, многих интересовало, что происходит в личной жизни свежеиспеченной королевы. Красавица сообщила: «На данный момент мое сердце свободно, и это все, что я могу сказать».
Следующая остановка - «Вселенная»
После своей победы Анна сможет представлять Россию на международных конкурсах красоты - «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная». Организаторы «Мисс Россия» сообщили, что на «Мисс Вселенная» нашу победительницу уже пригласили - это состязание обычно проходит в конце осени (впрочем, его проведению опять может помешать пандемия). Линникова надеется, что конкурс все же состоится, и уже начинает к нему готовиться. Напомним, именно этот конкурс 20 лет назад выиграла Оксана Федорова.
В 2001-м Оксана Федорова завоевала корону первой красавицы страны, а через год получила титул «Мисс Вселеная». Фото: Global Look Press
Давайте сравним параметры двух красавиц. Анна: грудь - 85 см, талия - 60 см, бедра - 88 см (при росте 173 см). Оксана: 88 - 64 - 93 при рос-те 178 см.
Стилист Анвар Очилов рассказал «Телепрограмме» как изменились параметры красоты за эти 20 лет: «Брюнетки за время пандемии уступили место блондинкам. Мода сейчас на стороне светловолосых женщин. В тренде все естественное - и лица, и оттенки.
Но Оксана Федорова и сейчас была бы идеальной «Мисс Вселенная». Такая красота и порода ценна вне времени. Мировая пресса, комментируя победу Федоровой, называла ее ангелом. Все благодаря естественному лицу, врожденной интеллигентности и абсолютной естественности».
Новая «Мисс Россия» как раз светловолосая - а вдруг ей удастся через 20 лет повторить успех землячки-брюнетки? С учетом непростой политической обстановки в то, что международное жюри будет благосклонно к русской девушке, поверить непросто, но ведь можно иногда немного помечтать...