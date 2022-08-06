Титул «Мисс Россия-2022» завоевала красавица из Оренбурга Анна Линникова - что мы о ней знаем

Миллион в подарок

Анна родилась и выросла в Оренбурге, а сейчас живет в Питере, где учится на втором курсе Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики (ее специальность - PR). В финал конкурса вышли 25 девушек из разных городов страны. Победительницу выбирали уже только уважаемые члены жюри, в числе которых были и знаменитости - певец Дмитрий Маликов, композитор Владимир Матецкий. Как и положено на подобных соревнованиях, оценивалась не только внешность девушек, но и их эрудиция и харизма.

Впрочем, будь конкурсантка даже ходячей энциклопедией, без стройной фигуры и красивого лица на победу рассчитывать ей не стоит. Поэтому тот факт, что Анна Линникова уже шестой год работает моделью, оказался немаловажным - девушка умеет преподносить себя и привлекать внимание мужчин.

«Все начиналось в 16 лет в Оренбурге, где я родилась и росла, где ходила в школу, - вспоминает «Мисс Россия». - Меня нашел модельный агент - так получилось, что меня заметили в толпе и сказали, что у меня есть будущее в этой профессии. Правда, не в России. В 16 лет я полетела работать в Китай, и далее путешествовала по всей Азии - Япония, Корея, Вьетнам, Индонезия, Малайзия и так далее. Было очень много контрактов. За этот период я выросла ментально.

Победа в конкурсе «Мисс Россия» просто принесла мне дополнительную уверенность в том, что я состоялась как модель, как человек».