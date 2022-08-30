Тигран Кеосаян: как продолжил семейную династию, добился успеха и дважды женился

Армянин по национальности Тигран Кеосаян родился в Москве и в семье известного режиссера. С ранних лет твердо знал, что, как и отец, станет режиссером. Как складывалась жизнь и карьера Кеосаяна – в нашем материале.
Тигран Кеосаян: детство и начало карьеры
Тигран Кеосаян родился в Москве 4 января 1966 года. Его родители были знаменитыми людьми, тесно связанные с кинематографом. Его отец Эдмонд Кеосаян был режиссером, а мама Лаура Геворгян - одной из самых востребованных актрис Армении. У Тиграна есть старший брат Давид, который также стал известным сценаристом и продюсером.
По национальности Кеосаян армянин с российским гражданством.
Тигран Кеосаян в детстве с родителями. Фото: соцсети
С раннего детства Тигран вместе с отцом пропадал на съемочных площадках, а первую роль сыграл в возрасте четырех лет. Это была картина его отца «Корона Российской империи, или Снова неуловимые».
С ранних лет отец мальчиков воспитывал их в строгости и напоминал, что мужчина должен выполнять хорошо любое дело, за которое взялся.
В детстве Тигран посещал музыкальную школу по классу фортепиано и мечтал стать режиссером. Однако на вступительных экзаменах во ВГИК провалился. Известная фамилия не помогла. Он попробовал свои силы через год, в 1984 году, и стал студентом мастерской Игоря Таланкина.
Тигран Кеосан в молодости. Фото: соцсети
Будучи студентом Кеосаян снял свой первый фильм. Это была короткометражка «Солнечный берег» с Федором Бондарчуком в главной роли. Учебу в ВУЗе пришлось прервать – Кеосаян отправился в армию. Диплом ВГИКа он получил в 1998 году, окончив курс Юрия Озерова.
Тигран Кеосаян: актер, режиссер, сценарист, продюсер
В лихие 90-е режиссер решил отойти от кинематографа и ударился в музыку. Точнее, стал клипмейкером. Вместе со своим другом Федором Бондарчуком он достиг немалых высот. Ролики молодым парням заказывали такие звезды как Михаил Шуфутинский, Леонид Агутин, Ирина Аллегрова, Игорь Саруханов и другие.
Дебют Тиграна Кеосаяна как актера состоялся в 1991 году. В фильме Юрия Кузьменко «Джокер» он сыграл свою первую полноценную роль. А сразу после решил снять свою первую картину «Катька и Шиз». Сценарий к ней написал брат Давид.
Уже в следующем, 1993 году, братья Кеосаяны решили основать студию GOLD VISION и сразу же начали снимать рекламные ролики, телесериалы, музыкальные клипы.
Тигран и Давид Кеосаяны. Фото: соцсети
Спустя три года Тигран Кеосаян снял телесериал «Дела смешные – дела семейные», продюсировал который Давид Кеосаян. А еще через год на экраны вышла новогодняя кинолента «Бедная Саша». За нее режиссер получил свою первую «ТЭФИ».
1999-й для Тиграна Кеосаяна ознаменовался выходом на экраны комедии «Президент и его внучка». А через год зрители увидели работу режиссера, в которой он выступил также со-сценаристом, и актером - «Ландыш серебристый». Продолжение ленты «Ландыш сербристый-2» зрители увидели спустя пять лет.
В 2008 году Кеосаян вынес на суд зрителей картину «Мираж», которая получила отрицательную оценку критиков. После этого режиссер решил сконцентрироваться на телесериалах. В течение двух лет он снял три сериала - «Ялта-45», «Три товарища», «Море. Горы. Керамзит».
Тигран Кеосаян в 2005-м. Фото: Global Look Press
Тигран Кеосаян: ТВ, проекты, скандалы
С 2007 года Тигран Кеосаян начал строить карьеру на телевидении. Сначала он представил программу «Вечер с Тиграном Кеосаяном», которая выходила в эфир на «РЕН-ТВ» в течение двух лет. После появилось продолжение - «Горячий вечер с Тиграном Кеосаяном». Кроме того, в 2009 году Кеосаян вел программу «Ты и я», где его соведущей была жена Алена Хмельницкая. Через два года Кеосаян стал ведущим программы «Хватит молчать!». С 2016 года на НТВ стартовал показ новой программы Кеосаяна «Международная пилорама».
Тигран Кеосаян и Алена Хмельницкая. Фото: Global Look Press
Кстати, именно этот проект считается одним из самых скандальных. Периодически находятся недовольные тем или иным выпуском или шуткой. Так, например, в прошлом годк первокурсницы факультета журналистики МГУ обвинили телепрограмму в ксенофобии и расизме.
Тигран Кеосаян: доход
В 2020 году издание The Insider сообщило, что общий доход Тиграна Кеосаяна и Маргариты Симоньян составляет 156 млн рублей в год.
Тигран Кеосаян: личная жизнь
В 1992-м Тигран Кеосаян познакомился с тогда еще начинающей актрисой Аленой Хмельницкой. Она не устояла перед импозантным режиссером (рост Тиграна 173 см, а вес 75 кг) и уже в следующем они зарегистрировали свой брак, а в 1994-м стали родителями. На свет появилась дочь Саша.
Алена Хмельницкая с дочками Сашей и Ксюшей. Фото: соцсети
Трещина в отношениях Тиграна и Алены наступила после откровений Никиты Джигурды. Однажды он рассказал о короткой интрижке с Хмельницкой во время съемок фильма «Супермен поневоле, или Эротический мутант».
Брак не спасло и рождение второй дочери Ксении в 2010 году. Когда младшей дочери было четыре года, Кеосаян и Хмельницкая развелись. После этого режиссер стал уделять знаки внимания журналисту Маргарите Симоньян.
Официально свой брак они зарегистрировал в этом году после десяти лет совместной жизни. За это время Симоньян родила актеру троих детей – дочерей Марьяну и Маро и сына Баграта.
Маргарита Симоньян с детьми Марьяной, Маро и Багратом. Фото: соцсети
Таким, образом Кеосаян – отец пятерых детей. К слову, Хмельницкая и Симоньян не просто нашли общий язык, но и дружат и проводят вместе семейные праздники.
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Тигран Кеосаян: последние новости
Недавно Тигран Кеосаян высказался в адрес Чулпан Хаматовой. По его словам, актриса сделала глупость, когда отреклась от родины. Режиссер также заметил, что некоторые сбежавшие звезды сейчас молчат, потому что надеются вернуться обратно.