Тигран Кеосаян: как продолжил семейную династию, добился успеха и дважды женился

Армянин по национальности Тигран Кеосаян родился в Москве и в семье известного режиссера. С ранних лет твердо знал, что, как и отец, станет режиссером. Как складывалась жизнь и карьера Кеосаяна – в нашем материале.

Тигран Кеосаян: детство и начало карьеры

Тигран Кеосаян родился в Москве 4 января 1966 года. Его родители были знаменитыми людьми, тесно связанные с кинематографом. Его отец Эдмонд Кеосаян был режиссером, а мама Лаура Геворгян - одной из самых востребованных актрис Армении. У Тиграна есть старший брат Давид, который также стал известным сценаристом и продюсером.

По национальности Кеосаян армянин с российским гражданством.