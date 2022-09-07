«Тату», «Иванушки International», «Руки Вверх!» собирают стадионы: почему мы снова слушаем старые хиты

«Крошка моя, я по тебе скучаю», — напевали в 90-х поклонники обаятельных улыбчивых Сергея Жукова и Алексея Потехина. Группа «Руки Вверх!» появилась в 1993 году и надолго завладела сердцами юных поклонниц. В 2006-м группа распалась: музыканты признавались, что устали от бешеного ритма, от сотен концертов в год.

Потом был конфликт: Потехин обвинял Жукова в том, что тот поступил нечестно по отношению к нему. Сергей Жуков и сегодня собирает стадионы, хотя давно уже не похож на того подвижного энергичного юношу.

Жуков — многодетный отец, нежно любящий своих детей: старшая дочь, от первого брака, уже взрослая и живет в США, а во втором браке, с Региной Бурд, родились еще одна дочь и двое сыновей. Последние 15 лет Сергей Жуков — единственный фронтмен коллектива.

И как бы ни относились музыкальные критики к его творчеству, его песни по-прежнему востребованы у молодежи. И даже колкости и насмешки Отара Кушанашвили, утверждающего, что в 90-х «Руки Вверх!» пели под фонограмму и использовали нарисованную клавиатуру, не мешают сегодняшним девочкам-подросткам обожать своего кумира. Ведь под его песни так здорово и веселиться, и грустить!



«Иванушки International»

