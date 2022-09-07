«Тату», «Иванушки International», «Руки Вверх!» собирают стадионы: почему мы снова слушаем старые хиты

Кстати, помимо «татушек» сейчас испытывают всплеск успеха и другие артисты. Казалось бы, пик их популярности давно позади — в 2000-х или даже 90-х. Однако сейчас эти исполнители снова становятся популярными. Второе дыхание, что ли?
«Руки Вверх!»
Сергей Жуков. Фото: Global Look Press
«Крошка моя, я по тебе скучаю», — напевали в 90-х поклонники обаятельных улыбчивых Сергея Жукова и Алексея Потехина. Группа «Руки Вверх!» появилась в 1993 году и надолго завладела сердцами юных поклонниц. В 2006-м группа распалась: музыканты признавались, что устали от бешеного ритма, от сотен концертов в год.
Потом был конфликт: Потехин обвинял Жукова в том, что тот поступил нечестно по отношению к нему. Сергей Жуков и сегодня собирает стадионы, хотя давно уже не похож на того подвижного энергичного юношу.
Жуков — многодетный отец, нежно любящий своих детей: старшая дочь, от первого брака, уже взрослая и живет в США, а во втором браке, с Региной Бурд, родились еще одна дочь и двое сыновей. Последние 15 лет Сергей Жуков — единственный фронтмен коллектива.
И как бы ни относились музыкальные критики к его творчеству, его песни по-прежнему востребованы у молодежи. И даже колкости и насмешки Отара Кушанашвили, утверждающего, что в 90-х «Руки Вверх!» пели под фонограмму и использовали нарисованную клавиатуру, не мешают сегодняшним девочкам-подросткам обожать своего кумира. Ведь под его песни так здорово и веселиться, и грустить!
«Иванушки International»
«Иванушки International». Фото: Global Look Press
Группа «Иванушки International» появилась на нашей сцене в тот самый момент, когда «Ласковый май» уже утратил былую популярность и новое поколение девчонок отчаянно нуждалось в новом бойз-бэнде: чтобы было в кого влюбляться! И ребята успешно заполнили эту нишу.
Эти трое парней, обаятельные и очень разные, мгновенно сделались предметами девичьих грез, их портреты появились в комнате каждой школьницы. «Рыжий» — Андрей Григорьев-Аполлонов, высокий темноволосый атлет Кирилл Андреев и хрупкий нежный Игорь Сорин начали покорять публику в 1995-м с песнями «Тучи», «Вселенная», «Тополиный пух»…
Игорь Сорин, впрочем, спустя год покинул коллектив, а в 1998 году его жизнь трагически оборвалась. Вместо него третьим «Иванушкой» стал Олег Яковлев. Поле 2007 года популярность группы стала утихать. Они продолжали записывать новые песни и выступать. Олег Яковлев ушел из коллектива (а в 2017-м умер от пневмонии), его место занял Кирилл Туриченко.
Упорство, талант и ностальгия сделали свое дело: в последние годы можно наблюдать новую волну успеха «Иванушек International». Кириллу Андрееву сейчас уже далеко не 25 лет — а 51, «Рыжему» — 52, но и сегодня тысячи поклонниц с восторгом подпевают им на концертах: «Тополиный пух, жара, июль!». Они поют в Омске и Красноярске, Санкт-Петербурге и Москве… Этим летом они выпустили клип на новую песню — «Тучи круче».
«На-На»
Группа «На-На». Фото: Global Look Press
Похоже, на триумфальное возвращение рассчитывает и группа «На-На» — кумиры молодежи 90-х. В сентябре состоится их грандиозный юбилейный концерт, в котором примут участие «нанайцы» «золотого состава» группы: Владимир Левкин, Валерий Юрин, Александр Запорожец, Павел Соколов.
А вот Владимира Асимова не будет: он уже давно ушел из группы, одно время выпускал сольные альбомы, а потом вместе с женой и сыном переехал в Испанию и занялся там бизнесом.
Поклонники хорошо помнят и Вячеслава Жеребкина: вместе с Политовым он и сегодня остается, пожалуй, самым популярным «нанайцем». Группа, конечно, не дает 800 концертов в год, как это было в 90-х. Но их и сегодня рады видеть во многих городах. Возможно, после юбилейного концерта интерес к ним возродится.
«Тату»
Группа «Тату». Фото: Global Look Press
На излете тысячелетия, когда так сильна была у всех тяга к чему-то совершенно новому, возникла скандальная, удивительная, неповторимая группа «Тату». Из сотен девочек продюсер Иван Шаповалов выбрал Лену Катину — «рыженькую» — и Юлю Волкову — «черненькую».
Концепция была невероятно смелой для 1999 года: Шаповалов решил использовать образ влюбленных друг в друга девчонок. Вокруг этой темы были построены все композиции дуэта. Клипы на песни «Я сошла с ума» и «Нас не догонят» произвели эффект разорвавшейся бомбы: девочки сразу оказались в центре скандала, их обвиняли в непристойном поведении на сцене и в клипе…
Зато о них говорили все! И слушали их тоже все. Но после 2004-го популярность стала стремительно падать. В 2009-м они окончательно расстались — не без взаимных претензий. Несколько раз появлялись вместе на сцене — но все ограничивалось разовыми выступлениями.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».
А на днях состоялся концерт в Минске, на котором девушки исполнили несколько песен. На стадион, где проходил концерт, Лена и Юля выехали на бензовозе — как в знаменитом клипе «Нас не догонят». Поклонники были в восхищении, соцсети пестрят восторженными отзывами:
«Это было волшебно, как будто я перенеслась в беззаботный 2002 год», «Когда они запели All The Things She Said, меня начало колбасить. Девочки, не расставайтесь больше», «Вряд ли Лена согласится продолжать, зачем ей балласт в виде Волковой, которая не может петь нормально?», «Лучше бы они не возвращались, а остались воспоминанием из детства», «Хочу всероссийский тур «Тату» или хотя бы большой концерт в Москве».
Что будет дальше? Посмотрим!