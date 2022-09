«Тату», «Иванушки International», «Руки Вверх!» собирают стадионы: почему мы снова слушаем старые хиты

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».

А на днях состоялся концерт в Минске, на котором девушки исполнили несколько песен. На стадион, где проходил концерт, Лена и Юля выехали на бензовозе — как в знаменитом клипе «Нас не догонят». Поклонники были в восхищении, соцсети пестрят восторженными отзывами:

«Это было волшебно, как будто я перенеслась в беззаботный 2002 год», «Когда они запели All The Things She Said, меня начало колбасить. Девочки, не расставайтесь больше», «Вряд ли Лена согласится продолжать, зачем ей балласт в виде Волковой, которая не может петь нормально?», «Лучше бы они не возвращались, а остались воспоминанием из детства», «Хочу всероссийский тур «Тату» или хотя бы большой концерт в Москве».