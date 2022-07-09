Сын Жанны Фриске мечтает стать рок-певцом

«Долгожданный, но не запланированный»

Жанна стала матерью сравнительно поздно - в 38 лет. Певица давно мечтала о наследнике, говорила: «Этот ребенок для меня долгожданный, но не запланированный». Жанна была счастлива, беременность протекала легко, рожать Фриске решила в комфортном климате Майами.

Платон появился на свет 7 апреля. Так совпало, что именно в этот день стукнуло ровно два года первому романтическому свиданию Фриске и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева. Еще одно совпадение - зачали Жанна и Дмитрий сына в начале июля - возможно, что и прямо в ее день рождения.

Через два дня после родов Жанну с сыном выписали. Дмитрий Шепелев так описывал те счастливые дни:

«Жанна - нежнейшая мама, рассматривает младенца, разговаривает с ним, кормит и не выпускает из рук… Я с удовольствием вожусь с сыном: переодеваю, купаю, щекочу, укачиваю. Мне весело и легко... Мы ходим с ним в кафе, разглядываем людей, пока Жанна ест любимое мороженое… Нам легко, как, собственно, и должно быть в семье, где на свет у двух любящих людей появляется желанный первенец».

В мае Дмитрий улетел из Майами в Москву поработать - у него были съемки. А когда через несколько недель приехал обсуждать возвращение семьи в Москву, Жанне уже было плохо: вскоре у нее диагностировали неизлечимую болезнь. Дмитрий постарался использовать все возможности зарубежной и отечественной медицины, чтобы продлить жизнь любимой женщине, и отвоевал для нее два года жизни.

После ухода Жанны Дмитрий изо всех сил старается быть хорошим отцом. Когда Шепелев остался вдвоем с сыном, он консультировался с лучшими психологами, в том числе и пытался с их помощью понять, как правильно объяснять ребенку отсутствие мамы.

В книге «Жанна» Дмитрий Шепелев пишет: «Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну - жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы…»

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