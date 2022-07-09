Сын Жанны Фриске мечтает стать рок-певцом

«Долгожданный, но не запланированный»
Жанна стала матерью сравнительно поздно - в 38 лет. Певица давно мечтала о наследнике, говорила: «Этот ребенок для меня долгожданный, но не запланированный». Жанна была счастлива, беременность протекала легко, рожать Фриске решила в комфортном климате Майами.
Платон появился на свет 7 апреля. Так совпало, что именно в этот день стукнуло ровно два года первому романтическому свиданию Фриске и ее гражданского мужа Дмитрия Шепелева. Еще одно совпадение - зачали Жанна и Дмитрий сына в начале июля - возможно, что и прямо в ее день рождения.
Через два дня после родов Жанну с сыном выписали. Дмитрий Шепелев так описывал те счастливые дни:
«Жанна - нежнейшая мама, рассматривает младенца, разговаривает с ним, кормит и не выпускает из рук… Я с удовольствием вожусь с сыном: переодеваю, купаю, щекочу, укачиваю. Мне весело и легко... Мы ходим с ним в кафе, разглядываем людей, пока Жанна ест любимое мороженое… Нам легко, как, собственно, и должно быть в семье, где на свет у двух любящих людей появляется желанный первенец».
В мае Дмитрий улетел из Майами в Москву поработать - у него были съемки. А когда через несколько недель приехал обсуждать возвращение семьи в Москву, Жанне уже было плохо: вскоре у нее диагностировали неизлечимую болезнь. Дмитрий постарался использовать все возможности зарубежной и отечественной медицины, чтобы продлить жизнь любимой женщине, и отвоевал для нее два года жизни.
После ухода Жанны Дмитрий изо всех сил старается быть хорошим отцом. Когда Шепелев остался вдвоем с сыном, он консультировался с лучшими психологами, в том числе и пытался с их помощью понять, как правильно объяснять ребенку отсутствие мамы.
В книге «Жанна» Дмитрий Шепелев пишет: «Уверен, однажды мы поговорим с Платоном, как двое мужчин, любящих Жанну - жену и маму. Я расскажу ему историю нашей любви, историю болезни, историю чуда, которое с нами произошло. Я расскажу, какими были последние дни его мамы…»
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«Хочу собирать стадионы»
Жанна была бы довольна, узнав, что отец ее ребенка развивает в сыне любовь к музыке. Фото: соцсети
Первые годы после смерти Жанны главные мужчины в ее жизни жили вдвоем. Шепелеву удалось стать отличным отцом - это признали и подруги Жанны, и друзья Дмитрия, и даже родня певицы.
За последние несколько лет семья стала большой: сейчас 39-летний Шепелев живет со своей гражданской женой и ровесницей, дизайнером Екатериной Тулуповой, которая год назад родила ему сына Тихона. У женщины есть дочь от предыдущих отношений Лада. Интересно, что Платон и Лада подружились еще до начала отношений между их родителями - дети посещали один детский сад, так что, получается, они невольно Дмитрия с Екатериной и познакомили.
На двоих у Димы и Кати теперь трое детей. Домашних хлопот хватает, но у отца со старшим сыном есть свои увлечения и время, которое они проводят только вдвоем за разговорами. Отец умеет находить подход к сыну. Дмитрий теперь настолько опытный папа, что у него часто даже женщины в социальных сетях просят советов по воспитанию детей.
Недавно вся семья отдыхала в Карелии, где Дмитрий с Платоном сходили вдвоем под руководством инструктора в мини-поход. А в Москве отец и сын долгое время вместе занимались большим теннисом. Но недавно Платон теннис бросил, чтобы отдавать больше времени главному увлечению - музыке. Мальчик играет на электрогитаре, которую подарил отец еще пару лет назад.
Шепелев рассказал: «Платон почти каждый день делится со мной песнями, которые он для себя открыл. Чаще всего мне достаточно послушать совсем чуть, чтобы ответить, нравится или не нравится, похожа вот на ту или на эту. Сегодня он мне говорит, что он, как я, не делит песню на хорошую или плохую, а «ныряет» в нее и разбирает, что в ней и как. А еще думает о том, как он мог бы сделать ее лучше. Мне такое никогда в голову не приходило. Похвалил! Абсолютно музыкальный подход!»
Похоже, что Платон Шепелев не только внешне похож на маму, но и унаследовал от Жанны интерес к музыке. Мальчик уже объявил о цели в жизни - стать рок-звездой. Конечно, желания ребенка могут еще поменяться. Но пока Платон продолжает заниматься музыкой. На днях Дмитрий с Платоном побывали в «Лужниках» на концерте Басты. Мальчик признался отцу, что он тоже хочет собирать стадионы. Как знать, возможно, эта мечта когда-нибудь сбудется...