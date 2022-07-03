Сыграла Махидевран, дважды уходила от мужа, стала матерью одиночкой: как живет Нур Феттахоглу

Нур Феттахоглу сыграла одну из главных женских ролей в турецком сериале «Великолепный век». Актрисе достался сложный и многогранный персонаж - Махидевран султан.
Махидевран султан
В документальном фильме, который был посвящен съемкам исторической ленты о правлении султана Сулеймана Великолепного, Нур Феттахоглу призналась, что читая сценарий, она из раза в раз удивлялась тому, какие промахи совершала ее героиня, пытаясь всеми силами удержать рядом с собой повелителя. В то время, как Хюррем султан действовала мудро.
Сама бы Нур никогда бы не поступила так, как Махидевран султан. Все ее методы борьбы за сердце султана Сулеймана, вызывали у актрисы скорее недоверие. Свою героиню Феттахоглу даже немного жалела. Ведь с появлением в гареме славянской рабыни, Махидевран султан по сути лишилась своего могущества, среди наложниц ее выделяло только то, что она подарила османской династии шехзаде Мустафу.
Нур Феттахоглу. Фото: личный архив
«Она обижена на Сулеймана и ненавидит Хюррем. Для Махидевран это очень важно — почему я? Почему мне не удалось его подчинить, а он покорился Хюррем», — описывает чувства Махидевран султан Нур Феттахоглу.
Дважды бросала мужа
В личной жизни у актрисы тоже не все так просто. Со своим вторым мужем бизнесменом Левентом Везироглу она дважды расходилась. В начале 2015 года Нур ушла от возлюбленного и около полугода жила самостоятельно. Но потом померилась с Левентом. А вскоре стало известно, что у пары будет ребенок. Дочке Нур Феттахоглу шесть лет.
Но даже появление малютки Элисы Гюзин не помогло актрисе сохранить союз с мужем. Прожив в браке восемь лет они повторно разошлись. При этом опека над дочерью осталась за Феттахоглу. Она не запрещает экс-мужу видеться с дочкой, однако, Элиса живет с мамой.
Нур Феттахоглу с дочкой Элисой Гюзин. Фото: личный архив
Сама растит дочь
Став по сути матерью одиночкой, Нур Феттахоглу полностью растворилась в ребенке. Вместе с Элисой Гюзин актриса часто путешествует, весь ее личный микроблог переполнен снимками с единственной дочерью. Похоже, что искать новую любовь Нур не спешит.
Актриса наслаждается материнством. И в свои 41 год вполне довольна тем, что имеет. После сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу много снималась, в Турции ее любят не меньше, чем Мерьем Узерли, Пелин Карахан или Сельму Эргеч.
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