Сыграла Махидевран, дважды уходила от мужа, стала матерью одиночкой: как живет Нур Феттахоглу

Нур Феттахоглу сыграла одну из главных женских ролей в турецком сериале «Великолепный век». Актрисе достался сложный и многогранный персонаж - Махидевран султан.

Махидевран султан

В документальном фильме, который был посвящен съемкам исторической ленты о правлении султана Сулеймана Великолепного, Нур Феттахоглу призналась, что читая сценарий, она из раза в раз удивлялась тому, какие промахи совершала ее героиня, пытаясь всеми силами удержать рядом с собой повелителя. В то время, как Хюррем султан действовала мудро.

Сама бы Нур никогда бы не поступила так, как Махидевран султан. Все ее методы борьбы за сердце султана Сулеймана, вызывали у актрисы скорее недоверие. Свою героиню Феттахоглу даже немного жалела. Ведь с появлением в гареме славянской рабыни, Махидевран султан по сути лишилась своего могущества, среди наложниц ее выделяло только то, что она подарила османской династии шехзаде Мустафу.