Сябитова, Цымбалюк-Романовская и другие звезды рассказали про свои первые поцелуи

Современный ритм жизни не оставляет времени на «сантименты». Мы забываем позвонить маме, обнять мужа, поцеловать ребенка… Нам некогда, некогда!
Такие праздники, как Всемирный день поцелуев, придуманы именно для того, чтобы напомнить: есть вещи не менее важные, чем повседневные заботы. День поцелуев – сегодня, 6 июля! Не опоздайте! Поздравьте своих близких. А мы расскажем о первом поцелуе наших звезд.
Виктория Боня: «Репетировали, как целоваться, с девчонками»
Виктория Боня. Фото: соцсети звезды
- Мой первый поцелуй был под луной, с мальчиком, который мне нравился. Он проводил меня до дома и спросил: «Можно, я тебя поцелую?» И мы поцеловались. Я хорошо помню, что светила луна…
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Страха никакого у меня не было, мы с девчонками репетировали, как целоваться, в школе, я знала, что все должно получиться. Но была мысль – а что он про меня подумает?
Алексей Кортнев: «Смешно тыкались носами»
Алексей Кортнев. Фото: Global Look Press
- Я заканчивал восьмой класс. А девочка, которая мне нравилась, - седьмой. Это были весенние каникулы. Мы поехали в Подмосковье, на нашу дачу. Было очень холодно! Мы были там вдвоем… Топили печку, гуляли…
У нас еще не было никаких мыслей о сексе. Вернее, мысли, может, и были, но никто на это не осмелился. Мы только целовались. Причем ни она, ни я этого делать не умели! Как-то смешно друг в друга тыкались носами. Но потом, конечно, научились.
Роза Сябитова: «Научили целоваться пионеры»
Роза Сябитова. Фото: соцсети
- Меня учили целоваться пионеры – теоретически, объясняя, как это надо делать. Я была у них пионервожатой, мне было лет, может быть, восемнадцать или девятнадцать. Первый поцелуй, наверное, случился на съемках, на «Мосфильме».
Снимали фильм «Мой ласковый и нежный зверь», я была в массовке и поцеловалась с оператором. Я хорошо помнила теорию и мысленно благодарила в этот момент своих пионеров – за то, что чувствовала себя подкованной и очень уверенной. Этот оператор потом смотрел на меня как-то странно и даже с подозрением. Может, было бы лучше, если бы я не знала теории.
Надо сказать, мы в то время были, конечно, «дремучие» по сравнению с сегодняшней молодежью. У нас не было интернета – мы узнавали о романтической любви из книг, фильмов «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо»… Хорошо помню, как я мечтала о первом поцелуе.
В мечтах было либо ромашковое поле, по которому я бегу, юноша меня догоняет, и все завершается нежным красивым поцелуем. Либо берег моря, по которому я бегу на фоне яркого заката – или рассвета, неважно. Это все навеяно было фильмами вроде «Анжелика, маркиза ангелов». Сегодня дети все слишком рано узнают, и пропадает вот это красивое волшебство.
Виталина Цымбалюк-Романовская: «Большую часть жизни мне пришлось целоваться с Арменом Джигарханяном»
Виталина Цымбалюк-Романовская. Фото: Global Look Press
- Я очень люблю поцелуи - это безумно приятная часть общения. Их большое преимущество в том, что они совершенно безопасны и безусловно создают ощущение счастья!
Человека, с которым я целовалась впервые, к сожалению, уже нет. Большую часть жизни мне пришлось целоваться с Арменом Джигарханяном - и в этом мы достигли совершенства.
Со временем и с опытом я в жизни все больше ценю то, что доставляет удовольствие. Поэтому я искренне хочу пожелать каждому целоваться как можно чаще!