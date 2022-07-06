Сябитова, Цымбалюк-Романовская и другие звезды рассказали про свои первые поцелуи

- Меня учили целоваться пионеры – теоретически, объясняя, как это надо делать. Я была у них пионервожатой, мне было лет, может быть, восемнадцать или девятнадцать. Первый поцелуй, наверное, случился на съемках, на «Мосфильме».

Снимали фильм «Мой ласковый и нежный зверь», я была в массовке и поцеловалась с оператором. Я хорошо помнила теорию и мысленно благодарила в этот момент своих пионеров – за то, что чувствовала себя подкованной и очень уверенной. Этот оператор потом смотрел на меня как-то странно и даже с подозрением. Может, было бы лучше, если бы я не знала теории.

Надо сказать, мы в то время были, конечно, «дремучие» по сравнению с сегодняшней молодежью. У нас не было интернета – мы узнавали о романтической любви из книг, фильмов «Три мушкетера», «Граф Монте-Кристо»… Хорошо помню, как я мечтала о первом поцелуе.

В мечтах было либо ромашковое поле, по которому я бегу, юноша меня догоняет, и все завершается нежным красивым поцелуем. Либо берег моря, по которому я бегу на фоне яркого заката – или рассвета, неважно. Это все навеяно было фильмами вроде «Анжелика, маркиза ангелов». Сегодня дети все слишком рано узнают, и пропадает вот это красивое волшебство.

Виталина Цымбалюк-Романовская: «Большую часть жизни мне пришлось целоваться с Арменом Джигарханяном»

