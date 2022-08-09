«Султан Сулейман во плоти»: Халит Эргенч сверкнул своими пронзительными голубыми глазами в Турции

На личной страничке микроблога Бергюзар Корель поделилась свежим снимком с мужем Халитом Эргенчем, отправившись с ним на прогулку. Вместе с семьей актер из турецкого сериала «Великолепный век» вернулся в Турцию после нескольких месяцев, проведенных в Европе. В СМИ писали, что Халит Эргенч якобы вместе с женой и тремя детьми переехал в Великобританию.
В Европе актер пересел из авто на общественный транспорт. Папарацци ловили Халита Эргенча в автобусе. Однако, вернувшись в Турцию, актер, сыгравший в «Великолепном веке» султана Сулеймана, едва ли сможет остаться незамеченным поклонниками.
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Халит Эргенч влюбил поклонниц своими пронзительными голубыми глазами. На прогулку с Бергюзар Корель он светился довольной улыбкой. Фото: личный архив
В последнее время в прессе стали все чаще писать, что Халит Эргенч резко постарел и сдал. Однако возраста актеру из «Великолепного века» добавила кустистая седая борода. Укоротив растительность на лице, муж Бергюзар Корель мгновенно напомнил о султане Сулеймане. Таким актера помнят его поклонники по сериалу «Великолепный век». Халит Эргенч стал выглядеть моложе едва ли не вдвое. Особенно благодаря сияющим пронзительным голубым глазам.
«Он — Сулейман, а она — Хюррем? Идеальная была бы пара», «Почему, кстати, Бергюзар не взяли на роль Хюррем! Они бы прекрасно смотрелись на экране», «Какие у него красивые голубые глаза, а этот блеск! Султан Сулейман во плоти», — написали фолловеры.