«Султан Сулейман во плоти»: Халит Эргенч сверкнул своими пронзительными голубыми глазами в Турции

На личной страничке микроблога Бергюзар Корель поделилась свежим снимком с мужем Халитом Эргенчем, отправившись с ним на прогулку. Вместе с семьей актер из турецкого сериала «Великолепный век» вернулся в Турцию после нескольких месяцев, проведенных в Европе. В СМИ писали, что Халит Эргенч якобы вместе с женой и тремя детьми переехал в Великобританию.

В Европе актер пересел из авто на общественный транспорт. Папарацци ловили Халита Эргенча в автобусе. Однако, вернувшись в Турцию, актер, сыгравший в «Великолепном веке» султана Сулеймана, едва ли сможет остаться незамеченным поклонниками.

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