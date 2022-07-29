«Сулейман не зря позабыл о Хюррем!»: как сейчас выглядит Джансу Дере, сыгравшая Фирузе хатун

Джансу Дере буквально сразу же впала в немилость поклонникам Мерьем Узерли. Появившись в турецком сериале, актриса с экзотической внешностью не оставила фанатов «Великолепного века» равнодушными.
Армия поклонников Хюррем султан с нетерпением ждала, когда персиянку Фирузе изгонят из дворца. Однако нашлись и те, кому игра Джансу Дере пришлась по нраву.
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Сама актриса дала понять, что совершенно не жалеет о том, что заполучила роль персиянки Фирузе хатун в историческом сериале, ставшем мировым бестселлером.
Кстати, большинство поклонников Хюррем султан раздражало в Фирузе хатун то, что та всегда и при любых обстоятельствах держалась с невозмутимым достоинством. К тому же, фанаты Мерьем Узерли не могли смириться, что султан Сулейман отодвинул свою хасеки в сторону, когда увлекся красавицей персиянкой.
К тому же, сценаристы использовали тот же ход, который был прописан в истории Хюррем и Сулеймана. Так, Фирузе получила заветный фиолетовый платок, станцевав для повелителя. А ведь когда-то таким же образом благосклонность падишаха заслужила и Хюррем султан.
Вот так Джансу Дере выглядит годы спустя. Фото: личный архив
Надо отдать должное, даже спустя 8 лет после выхода на экран последнего сезона «Великолепного века» Джансу Дере выглядит просто прекрасно. В свои 41 год актриса может дать фору и супермоделям.
Звезда турецких сериалов хороша собой, она обладает стройной фигурой. Джансу может позволить себе позировать в облегающем платье-комбинации с разрезом до середины бедра.
У актрисы идеальная фигура без изъянов. К тому же, Дере изящно подчеркнула стройность ног, примерив ультрамодные босоножки с плетением на щиколотках.
«Сулейман не зря позабыл о Хюррем!», «Само совершенство!», «Персиянка Фирузе хатун?? Такая стройная», «Сулейман бы тут же бросил фиолетовый платок», «У них с Хюррем был совершенно разный типаж, как огонь и вода», — писали фолловеры.