«Сулейман не зря позабыл о Хюррем!»: как сейчас выглядит Джансу Дере, сыгравшая Фирузе хатун

Джансу Дере буквально сразу же впала в немилость поклонникам Мерьем Узерли. Появившись в турецком сериале, актриса с экзотической внешностью не оставила фанатов «Великолепного века» равнодушными.

Армия поклонников Хюррем султан с нетерпением ждала, когда персиянку Фирузе изгонят из дворца. Однако нашлись и те, кому игра Джансу Дере пришлась по нраву.

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Сама актриса дала понять, что совершенно не жалеет о том, что заполучила роль персиянки Фирузе хатун в историческом сериале, ставшем мировым бестселлером.

Кстати, большинство поклонников Хюррем султан раздражало в Фирузе хатун то, что та всегда и при любых обстоятельствах держалась с невозмутимым достоинством. К тому же, фанаты Мерьем Узерли не могли смириться, что султан Сулейман отодвинул свою хасеки в сторону, когда увлекся красавицей персиянкой.

К тому же, сценаристы использовали тот же ход, который был прописан в истории Хюррем и Сулеймана. Так, Фирузе получила заветный фиолетовый платок, станцевав для повелителя. А ведь когда-то таким же образом благосклонность падишаха заслужила и Хюррем султан.