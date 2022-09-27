Судьбы актеров из сериала «Бригада»: Макс — летчик, Фара — алкоголик

Как сегодня живут и где снимаются Сергей Безруков, Екатерина Гусева, Дмитрий Дюжев и другие исполнители главных ролей в криминальной драме «Бригада», — знают все. К 20-летию со дня выхода сериала на экраны Тeleprogramma.pro предлагает вспомнить о других — тех, которые исполнили роли второстепенных персонажей.
Предатель Макс — Александр Высоковский
Александр Высоковский. Фото: кадр из сериала «Бригада»
Роль Макса Карельского, телохранителя Саши Белого, сделала Александра Высоковского знаменитым. Но ему настолько удался образ негодяя, подло убившего своих друзей, что появились слухи: мол, актер потому исчез с экранов, что его возненавидели и зрители, и режиссеры, никто не хочет его больше снимать.
Впрочем, сниматься он продолжал, просто следующие проекты, в которых он участвовал, не получили и десятой доли такой популярности, как «Бригада». И сам снимал фильмы.
А в 40 лет Высоковский внезапно круто изменил свою жизнь: стал летчиком. К небу его тянуло с детства, в свое время он окончил авиационное училище, так что Александр просто вернулся к своей главной страсти — всегда мечтал летать. О личной жизни Высоковский предпочитает не рассказывать.
Неверная невеста Лена — Наталья Панова
Наталья Панова. Фото: кадр из сериала «Бригада»
По сюжету «Бригады» именно из-за Лены, которая не дождалась Сашу Белова из армии, он и ступил на криминальный путь. Наталья Панова после сериала стала получать множество предложений от режиссеров.
Она снималась в сериалах «Маргоша», «Курсанты», «Счастливы вместе», — словом, актерская судьба складывалась успешно. Несколько лет Панова выходила на сцену Московского Губернского театра, которым руководит Сергей Безруков.
Сейчас Наталье 44 года, она продолжает сниматься, но в свою личную жизнь никого не пускает, считая, что «счастье любит тишину».
Любовница Саши Белого, Аня — Александра Флоринская
Александра Флоринская. Фото: кадр из сериала «Бригада»
После «Бригады» Флоринская много снималась: в проектах «Каменская», «Знахарь», «Краткий курс счастливой жизни». А судьба ее героини из сериала «Ивановы-Ивановы» оказалась очень похожей на судьбу самой Александры: ей тоже пришлось столкнуться с семейными проблемами.
В юности она вышла замуж за актера Сергея Горобченко, но спустя 6 лет супруги расстались — несмотря на рождение сына Глеба. Во второй раз актриса вышла замуж за продюсера Николая Билыка, который на 16 лет старше Александры. У пары — двое детей: сын Николай и дочь Агата.
Фара — Фархад Махмудов
Фархад Махмудов. Фото: кадр из сериала «Бригада»
Армейский товарищ Саши Белова, Фархад, появился в сценарии специально для Фархада Махмудова: сценарист Алексей Сидоров отблагодарил таким образом Махмудова, который когда-то серьезно его выручил, снявшись в его фильме бесплатно.
Съемки в «Бригаде» стали для Фархада трамплином: он моментально сделался востребованным актером, а ведь до «Бригады» ему целых 10 лет не везло!
В жизни Фархада было немало проблем: одно время он увлекался алкоголем и запрещенными препаратами. С гражданской супругой актер разошелся, сын Искандер при этом остался с отцом.
Мама Саши Белого — Валентина Теличкина
Валентина Теличкина. Фото: кадр из сериала «Бригада»
Известная советская и российская актриса Валентина Теличкина долго отказывалась сниматься в сериалах. Но, прочитав сценарий «Бригады», согласилась сыграть маму главного героя. Этот опыт оказался очень удачным для актрисы.
После «Бригады» Теличкина изменила свое мнение о сериалах и продолжила свою работу в них: сыграла, например, в проекте «Есенин» — она снова была экранной мамой Сергея Безрукова, исполнившего роль поэта.
Тетя Саши Белого — Мария Аронова
Мария Аронова. Фото: Global Look Press
Мария Аронова никогда не могла пожаловаться на отсутствие ролей: она очень популярная актриса. О ее личной жизни известно, что когда-то, еще 14-летней девочкой, Мария была влюблена в узбекского ношу по имени Улугбек.
Влюбленные мечтали пожениться, на родине Улугбека для них уже строили дом… Но, повзрослев, Маша передумала. Через некоторое время она стала гражданской женой Владислава Гандрабуры, у них родился сын Влад, но вскоре они расстались.
Самой серьезной ее любовью актриса называет музыканта Евгения Фомина: они вместе уже много лет, у них родилась дочь Серафима.
Бабушка Оли — Александра Назарова
Александра Назарова. Фото: Global Look Press
Александра Назарова начала сниматься в кино еще в 19 лет, но зрители запомнили ее гораздо позже — после того, как она исполнила роль бабушки в сериале «Моя прекрасная няня». И потом она играла преимущественно бабушек.
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Вот и в «Бригаде» у нее появилась новая экранная «внучка» — Оля, героиня Екатерины Гусевой. И в жизни у Назаровой была любимая внучка: ее сын Дмитрий умер в 2011-м, и девочка осталась на попечении бабушки.
Александры Назаровой не стало в 2019 году. Ее внучке Саше тогда было всего 10 лет. Она стала наследницей бабушкиной квартиры. Опекунами девочки были назначены родственники.