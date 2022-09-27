Судьбы актеров из сериала «Бригада»: Макс — летчик, Фара — алкоголик

Роль Макса Карельского, телохранителя Саши Белого, сделала Александра Высоковского знаменитым. Но ему настолько удался образ негодяя, подло убившего своих друзей, что появились слухи: мол, актер потому исчез с экранов, что его возненавидели и зрители, и режиссеры, никто не хочет его больше снимать.

Впрочем, сниматься он продолжал, просто следующие проекты, в которых он участвовал, не получили и десятой доли такой популярности, как «Бригада». И сам снимал фильмы.

А в 40 лет Высоковский внезапно круто изменил свою жизнь: стал летчиком. К небу его тянуло с детства, в свое время он окончил авиационное училище, так что Александр просто вернулся к своей главной страсти — всегда мечтал летать. О личной жизни Высоковский предпочитает не рассказывать.

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