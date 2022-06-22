Страсть, нежность, скандалы: личная жизнь «шоколадного зайца» Пьера Нарцисса

Макс Фадеев сразу его приметил и сказал: у него есть отличная песня, специально для темнокожего певца. Было впечатление, что Пьер Нарцисс каким-то чудесным образом появился «в нужном месте в нужное время». Спел «Шоколадный заяц» — и мгновенно стал популярным. На фоне этого ажиотажа уже было совершенно неважно, что по итогам «Фабрики звезд» он не попал в тройку победителей.

«Шоколадный заяц» звучал из каждого утюга, его распевали по всей стране, а спустя год вышел диск Пьера Нарцисса: помимо этого хита туда вошли песни «Сок винограда», «Акуна Матата» и «Целуй, целуй». Зрители с восторгом восприняли и дуэты «шоколадного зайца» с Жанной Фриске и Еленой Кукарской.

«Ласковый мерзавец» встречался с дочерью президента

В программе Юлии Ягафаровой «О жизни» певец рассказывал, что с юности обожал девушек, а его первой любовью стала дочь президента Камеруна. Они встречались два года, все считали их женихом и невестой. Но все разрушилось после одного поступка девушки.

Мама Пьера подарила ей красивое дорогое платье, а девушка дала его поносить подруге. Семья Пьера сочла себя оскорбленной. Разгорелся скандал. Между влюбленными все было кончено: в этом конфликте Пьер занял сторону своей семьи.

…и с дочерью генерала

В России эффектного парня тоже ждал успех у девушек. Еще до «Фабрики звезд» Пьер встречался с дочкой генерала. Девушку звали Леной, она была старше его на несколько лет. Именно она убедила Пьера принять участие в проекте, пойти на кастинг. Тогда она еще не подозревала, что своими руками уничтожает их будущее: конкурс поставил крест на их романе.

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