Страсть, нежность, скандалы: личная жизнь «шоколадного зайца» Пьера Нарцисса

Камерунский артист Пьер Нарцисс покорил всех своей песней «Шоколадный заяц» в 2003 году. Симпатичный, улыбчивый «шоколадный» парень производил приятное впечатление, выглядел вполне положительным и милым. Но уже в 2007-м Пьер стал героем криминальной хроники. Вспомним, какие обвинения, предъявленные певцу, были справедливыми, а какие оказались «притянутыми за уши».
Мог стать футболистом
В детстве Пьер мечтал вовсе не о музыке, а о карьере футболиста. Когда мальчик подрос, его отправили учиться во Францию — родители мечтали, чтобы сын получил достойное образование. А потом он приехал в Россию — там училась на фармацевта его кузина.
Пьеру Нарциссу удалось поступить в МГУ, на факультет журналистики. Общительный и музыкальный парень подрабатывал диджеем, участвовал в популярном шоу «12 злобных зрителей». Но настоящая популярность пришла, когда он появился на «Фабрике звезд – 2».
«Шоколадный заяц»
Пьер Нарцисс. Фото: Global Look Press
Макс Фадеев сразу его приметил и сказал: у него есть отличная песня, специально для темнокожего певца. Было впечатление, что Пьер Нарцисс каким-то чудесным образом появился «в нужном месте в нужное время». Спел «Шоколадный заяц» — и мгновенно стал популярным. На фоне этого ажиотажа уже было совершенно неважно, что по итогам «Фабрики звезд» он не попал в тройку победителей.
«Шоколадный заяц» звучал из каждого утюга, его распевали по всей стране, а спустя год вышел диск Пьера Нарцисса: помимо этого хита туда вошли песни «Сок винограда», «Акуна Матата» и «Целуй, целуй». Зрители с восторгом восприняли и дуэты «шоколадного зайца» с Жанной Фриске и Еленой Кукарской.
«Ласковый мерзавец» встречался с дочерью президента
В программе Юлии Ягафаровой «О жизни» певец рассказывал, что с юности обожал девушек, а его первой любовью стала дочь президента Камеруна. Они встречались два года, все считали их женихом и невестой. Но все разрушилось после одного поступка девушки.
Мама Пьера подарила ей красивое дорогое платье, а девушка дала его поносить подруге. Семья Пьера сочла себя оскорбленной. Разгорелся скандал. Между влюбленными все было кончено: в этом конфликте Пьер занял сторону своей семьи.
…и с дочерью генерала
В России эффектного парня тоже ждал успех у девушек. Еще до «Фабрики звезд» Пьер встречался с дочкой генерала. Девушку звали Леной, она была старше его на несколько лет. Именно она убедила Пьера принять участие в проекте, пойти на кастинг. Тогда она еще не подозревала, что своими руками уничтожает их будущее: конкурс поставил крест на их романе.
Влюбился в певицу Машу Ржевскую
Маша Ржевская. Фото: Global Look Press
Как позднее рассказывал сам Пьер, на «Фабрике» он влюбился в Машу Ржевскую. В нее вообще влюблялись абсолютно все! Певцы, музыканты, режиссеры, операторы… Красивая артистичная девушка исполняла песню «Когда я стану кошкой» и покорила всех своим обаянием и искренностью.
На «Фабрике», как признавался потом певец, вообще «летали искры», ему симпатизировали многие участницы: например, Полина Гагарина, по словам Пьера, в шутку одаривала его поцелуями в губы, когда разговаривала по телефону со своим парнем.
Женился на Валерии Калачевой
По-настоящему серьезные отношения начались у Пьера Нарцисса в 2004 году с Валерией Калачевой. Они познакомились в ночном клубе, музыкант хотел угостить понравившуюся ему девушку выпивкой, но она отказалась. Это только усилило интерес Нарцисса.
Оказалось, что Лера не смотрела «Фабрику звезд», поэтому не узнала знаменитого певца. Зато ее мама просто обожала Пьера Нарцисса. Как бы там ни было, но в конце концов ему удалось растопить сердце неприступной девушки. Они начали встречаться.
«Она приезжала ко мне каждый день, и я тащил ее тяжелую сумку с косметикой в квартиру. Однажды просто сказал: «Может, хватит туда-сюда бегать с вещами? Давай жить вместе», — рассказывал Нарцисс в интервью.
Любимая дочка
Пьер Нарцисс с женой. Фото: Global Look Press
В 2005-м у пары родилась девочка, которой дали красивое имя Каролина-Кристель. А в ЗАГС влюбленные отправились только в 2009 году. Семья стала самым главным в жизни певца:
«Дочка — мой главный подарок в жизни. Я даже маме признался, что, мол, извини, я тебя обожаю, но так, как Каролину, я не люблю никого на свете. Вот у нас семья, а Каролина в ней — локомотив.
И если раньше у нас была куча друзей, то теперь это изменилось. Буквально пара человек осталось, кому я могу звонить: Михаил Гребенщиков, Саша Бердников, Ираклий. Лера тоже убрала все лишнее: подруг, тусовки. Если хотим гулять или отдыхать — только семьей», — признавался он.
Обвинения в изнасиловании и абьюзе
В 2017-м имя Пьера Нарцисса попало в скандальные хроники. Радиоведущая Марианна Суворова в эфире программы «Говорим и показываем» на канале НТВ обвинила артиста в жестоком изнасиловании. Выступила и жена певца: Валерия рассказала, что страдает от домашнего насилия, устала от измен Пьера и уже подала документы на развод.
Пьер признался, что действительно часто изменял жене, но виновным в изнасиловании Марианны себя не признал: по его словам, все происходило по обоюдному согласию. Никакой ответственности в итоге певец не понес, не было ни суда, ни официального обвинения, поэтому многие заключили: вся эта история была грамотным пиаром. Впрочем, Валерия все же развелась с Пьером.
В 2018-м случился еще один скандал с участием Нарцисса: на этот раз его обвиняли в избиении человека в одном из столичных баров. Сам артист утверждал, что драку начал человек, которого называли пострадавшим, и был готов представить свидетелей.
Бывшая жена: «Каждый день пишет мне, признается в любви»
Позднее бывшая жена певца, Валерия, рассказывала, как складывались их отношения после развода. По ее словам, Пьер никак не хотел принять их расставания и продолжал везде называть Леру своей женой:
«Какое-то время он пил, но потом осознал, что ничего не меняется, и остановился. Когда Пьер звонил Каролине и интересовался ее жизнью, та отвечала, что перезвонит, и бросала трубку. А когда дело доходило до выяснения отношений, дочка всегда напоминала ему прошлое: «А помнишь, как ты пил, руки распускал, что ты творил?!»
Это для него тоже стало наказанием. Слышать такие слова от собственной дочери никому не пожелаю. Сейчас, так как у нас ребенок, мы вместе решаем вопросы по ее карьере, поездкам и прочим делам. Он стал ближе, начал помогать, в том числе и с ремонтом. Каждый день пишет мне, признается в любви».
«Навсегда в наших сердцах»
Судя по всему, в прошлом году в отношениях между Пьером Нарциссом и Валерией наметилось потепление. И этому очень радовались поклонники артиста. Неожиданная смерть 45-летнего певца стала шоком для всех. Валерия Калачева опубликовала в своем аккаунте пронзительный пост:
«Благодарю за проведенное время вместе на этой земле. Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па... ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах».