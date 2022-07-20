Стас Садальский: как стал главным скандалистом страны и почему видел родную дочь всего два раза в жизни

В раннем возрасте Стас Садальский потерял маму, а отец отдал его и младшего брата в интернат. Именно там в подростке разглядели актерский талант. Только вот приемные комиссии театральных ВУЗов не спешили зачислять будущую знаменитость - дефект речи не нравился. В итоге Стас смог поступить в ГИТИС и исполнить свою мечту. О том, как складывалась жизнь актера - в материале Teleprogramma.pro.
Станислав Садальский: детство и начало карьеры
Станислав Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское Чувашской АССР. Его отец Юрий Садальский был учителем физкультуры, а мама Нина Прокопенко – учителем географии. У актера был младший брат Сергей, который прожил всего 33 года. Он погиб в автокатастрофе в 1991 году.
Стас Садальский с родителями. Фото: соцсети
По национальности Садальский считает себя русским с чувашскими, еврейскими, польскими и цыганскими корнями. В 2007 году получил гражданство Грузии.
Когда Стасу было 12 лет, умерла его мама. В ее смерти актер винит отца, который часто применял физическую силу в отношении жены и детей. После смерти матери, Стас и Сергей были сданы в Воронежский интернат.
Стас Садальский с братом Сергеем. Фото: соцсети
В школьные годы Станислав гримасничал на уроках и был настоящим непоседой. Учителя предложили ему записаться в драмкружок «Орленок». Он прислушался к рекомендации и свою первую роль злодея Синьора Помидора сыграл в постановке «Чипполино». Актерская игра так увлекла Садальского, что он решил стать актером.
Преподаватель по актерскому мастерству Александра Степановна буквально заменила ему мать и давала советы перед поступлением в ВУЗ.
Когда Стас окончил интернат, то неожиданно объявился его отец. Он настаивал, чтобы старший сын стал военным. Но Садальский твердо решил стать актером и буквально сбежал в Москву. Правда, поступить в театральный ВУЗ удалось не сразу. Приемные комиссии смущал его прикус и дефект речи.
Стас Садальский в юности. Фото: соцсети
После Станислав Садальский уехал в Ярославль, где хотел поступить в театральное училище. Но это учебное заведение не давало отсрочки от армии, куда будущий актер совсем не хотел идти. Поэтому он решил год поработать на заводе, а после снова попытать счастья в Москве. Удача улыбнулась ему в 1969 году. Садальский стал студентов ГИТИСа.
В студенческие годы Станислав прошел стажировку в Лейпциге, сыграл роли в фильмах «Город первой любви», «Телеграмма», «Мальчики», «12 стульев», «Берега». А после окончания ГИТИСа его пригласили сразу четыре театра.
Станислав Садальский: театр, кино, сериалы
Их всех четырех Станислав Садальский выбрал театр им. Маяковского, но продержался там всего два дня. Уверенный в своем таланте молодой актер разругался с режиссером Андреем Гончаровым уже на первой репетиции.
Станислав Садальский в картине "Место встречи изменить нельзя". Стоп-кадр
После этого Садальский пришел в «Современник», где прослужил восемь лет. Правда, играл актер только второстепенные роли, которые не приносили ему ни радости, ни желаемого дохода. Претензии по этому поводу Садальский высказывал главному режиссеру театра Галине Волчек.
Однажды она и вовсе решила перевести актера на договор. Такое положение дел ему не понравилось и он покинул труппу «Современника». Этот момент Станислав называет болью всей своей жизни.
Станислав Садальский в фильме "Торпедоносцы". 1983 год. Фото: Global Look Press
После этого Стас Садальский пришел в театр «На Юго-Западе», но и там проработал недолго – вновь поругался с режиссером. После этого актер решил сконцентрироваться на кинокарьере.
Тем временем киноработ в фильмографии актера становилось все больше. В 1974 году он сыграл сибиряка Германа Коробкова в фильме «Три дня в Москве». Работу Садальского высоко оценили специалисты из мира кино, после чего предложений от режиссеров стало намного больше. Но, в основном, это были роли недоразвитых неудачников.
Станислав Садальский в фильме "Искушение Дон Жуана". 1985 год. Фото: Global Look Press
В 1979 году на экраны вышла картина Станислава Говорухина «Место встречи изменить нельзя», в которой Стас сыграл Константина Сапрыкина (Кирпича). Эта роль принесла актеру всесоюзную известность. После Садальский появлялся в картинах «О бедном гусаре замолвите слово», «Человек с аккордеоном» и других.
Сыграл он второстепенные роли и в таких популярных сериалах как «Бандитский Петербург», «Убойная сила», а также в киножурнале «Ералаш». В целом, в фильмографии Садальского около 100 работ в кино и сериалах.
Станислав Садальский: радио, шоу, блоги, доход
С 1990-х Станислав Юрьевич работал на радио «Серебряный дождь» и «РДВ». Стал автором собственной программы «Шоу одинокого шута», где сначала его соведущей была Тина Канделаки, а потом Нина Русланова. В каждом эфире они рассказывали биографию известного человека и звонили звездам с розыгрышами.
Станислав Садальский. 2004 год. Фото: Global Look Press
В начале 2010-х Станислав Садальский был членом жюри в шоу «Минута славы» и «Вышка». Кроме того, зарекомендовал актер себя и на журналистском поприще. В разные годы он писал для «Комсомольской правды» и «Экспресс газеты».
К слову, писательство пришлось по душе артисту. Позже он завел блог в «Живом журнале», который со временем стал одним из самых читаемых в России. Высказывания Садальского тиражируют многие СМИ.
Станислав Садальский. 2007 год. Фото: Global Look Press
Информации о доходах актера в открытых источниках нет.
Станислав Садальский: личная жизнь
Из-за своего скандального характера у Стаса Садальского практически нет друзей и не устроена личная жизнь. Хотя благодаря внешним данным (рост 190 см, а вес 110 кг) и природной харизме отбоя от поклонниц у него не было.
В студенческие годы он был неравнодушен к актрисе Вере Марецкой. Но дальше воздыханий дело не пошло. В 70-е годы актер познакомился с гражданкой Финлянии, которая была на 15 лет старше его. Влюбленные встречались четыре года, а потом решили узаконить свои отношения.
В 1975 году у Станислава Юрьевича родилась дочь Пирио-Лиза, после чего она вместе с мамой уехала на ПМЖ в Хельсинки. Садальский видел дочь всего два раза в жизни.
Станислав Садальский и Татьяна Васильева. Фото: соцсети
В 2008 году артист начал встречаться с актрисой Татьяной Васильевой. Их роман продлился около семи лет, а после они расстались.
В мае 2021-го в Сети появилась информация, что Садальский женится на 80-летней Людмиле Максаковой. Дочь Народной артистки Мария, которая не поддерживает отношения с матерью, была шокирована этой новостью. Позже сама Людмила Максакова заявила, что у Садальского «не все в порядке с головой».
Станислав Садальский: скандалы
Скандалить Стас Садальский любит всегда. Чего только стоит ситуация в театре им. Маяковского, где актер проработал всего два дня. Или тот самый громкий и затяжной скандал с Галиной Волчек «Современнике».
Стас Садальский. 2011 год. Фото: Global Look Press
В 2019-м актер оскорбил Максима Галкина в его день рождения. Он отметил, что сочувствует Алле Пугачевой.
Весной 2021-го Стас Садальский высмеял откровения Елены Прокловой в программе «Секрет на миллион», заявив, что эта была попытка поднять рейтинг и заработать деньги.
В мае этого года Станислав Юрьевич набросился с критикой на Валерию и Николая Баскова.
«Нужны личности… Редактура будет мешать, этого можно, этого нельзя… И получится очередная Валерия с Басковым. Их много, они везде ходят. Надо меняться, а они все одну ноту долбят, нет желания утвердить новое», - говорил актер.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Станислав Садальский: последние новости
С мая этого года Станислау Садальскому не дает покоя программа «Сегодня вечером», точнее ее рейтинги с новым ведущим Николаем Цискаридзе. После каждого выпуска актер досконально изучает все данные по программе и публикует в своем блоге.