Стас Садальский: как стал главным скандалистом страны и почему видел родную дочь всего два раза в жизни

В раннем возрасте Стас Садальский потерял маму, а отец отдал его и младшего брата в интернат. Именно там в подростке разглядели актерский талант. Только вот приемные комиссии театральных ВУЗов не спешили зачислять будущую знаменитость - дефект речи не нравился. В итоге Стас смог поступить в ГИТИС и исполнить свою мечту. О том, как складывалась жизнь актера - в материале Teleprogramma.pro.

Станислав Садальский: детство и начало карьеры

Станислав Садальский родился 8 августа 1951 года в селе Чкаловское Чувашской АССР. Его отец Юрий Садальский был учителем физкультуры, а мама Нина Прокопенко – учителем географии. У актера был младший брат Сергей, который прожил всего 33 года. Он погиб в автокатастрофе в 1991 году.