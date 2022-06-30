Стамбульская сказка: Фахрийе Эвджен любовно прижалась к Бураку Озчивиту на вечеринке в честь пятилетней годовщины свадьбы

На личной страничке микроблога Фахрийе Эвджен поделилась снимком с мужем, представ в его объятиях. Бурак прижал к себе возлюбленную, поцеловав ее в лоб. Сама актриса так и млела в объятия мужа.

Поговаривают, что Озчивит тот еще ревнивец. Якобы пара была на грани развода. Бураку не понравилось то, что его жена снималась в сериале «Альпарслан: Великие сельджуки».

Якобы он приревновал Фахрийе к ее партнеру по съемочной площадке. Эти слухи о разладе в семье подогрело и сообщение о том, что Эвджен покидает проект, сославшись на то, что ей нужно больше времени уделять семье.

Позже в своем микроблоге актриса нежно обратилась к Бураку, признавшись ему в любви, чем убедила поклонников в том, что ни о каком разводе не может быть и речи.

Кстати, в одном из интервью Бурак Озчивит признался, что его жена сама справляется с домашними хлопотами, обходясь без помощниц. К примеру, и обед для мужа может приготовить.

«Она прекрасно готовит. В перерывах между съемками я ем еду, приготовленную супругой, она привозит мне свежий обед на площадку», — отметил Бурак, намекнув, что Эвджен настолько вкусно готовит, что ни один известный ему шеф-повар не может похвастать лучшими кулинарными талантами.

По материалам rusturkey.com

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