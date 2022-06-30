Стамбульская сказка: Фахрийе Эвджен любовно прижалась к Бураку Озчивиту на вечеринке в честь пятилетней годовщины свадьбы

Фахрийе Эвджен и Бурак Озчивит познакомились на съемочной площадке сериала «Королек — птичка певчая». По словам актера, как только он увидел свою партнершу, то сразу понял: их встреча не случайна. Бурак хотя и не спешил ухаживать за Эвджен, все-таки ощущал, что он ей также не безразличен.
По мере того, как развивался экранный роман парочки, а актеры играли влюбленных Фериде и Кямрана, ближе друг друга узнавали и Бурак с Фахрийе. Дело кончилось свадьбой, которую молодожены сыграли в Стамбуле. В 2019 году у пары появился первенец — сынишка Каран.
Бурак Озчивит и Фахрийе Эвджен словно два голубка на вечеринке в честь 5-летней годовщины свадьбы. Фото: соцсети звезды
На личной страничке микроблога Фахрийе Эвджен поделилась снимком с мужем, представ в его объятиях. Бурак прижал к себе возлюбленную, поцеловав ее в лоб. Сама актриса так и млела в объятия мужа.
Поговаривают, что Озчивит тот еще ревнивец. Якобы пара была на грани развода. Бураку не понравилось то, что его жена снималась в сериале «Альпарслан: Великие сельджуки».
Якобы он приревновал Фахрийе к ее партнеру по съемочной площадке. Эти слухи о разладе в семье подогрело и сообщение о том, что Эвджен покидает проект, сославшись на то, что ей нужно больше времени уделять семье.
Позже в своем микроблоге актриса нежно обратилась к Бураку, признавшись ему в любви, чем убедила поклонников в том, что ни о каком разводе не может быть и речи.
Кстати, в одном из интервью Бурак Озчивит признался, что его жена сама справляется с домашними хлопотами, обходясь без помощниц. К примеру, и обед для мужа может приготовить.
«Она прекрасно готовит. В перерывах между съемками я ем еду, приготовленную супругой, она привозит мне свежий обед на площадку», — отметил Бурак, намекнув, что Эвджен настолько вкусно готовит, что ни один известный ему шеф-повар не может похвастать лучшими кулинарными талантами.
По материалам rusturkey.com
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