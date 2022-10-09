Снималась с женой Шукшина, родила детей от Табакова: как сейчас выглядит Людмила Крылова

Журналисты заметили Людмилу Крылову на открытии сезона в театре «Современник». Сцене она служит почти 65 лет.

«В надежде на что-то хорошее. Может в моем возрасте будут какие-то роли. Не знаю!» - со вздохом говорит актриса.

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Первой жене Олега Табакова на днях исполнилось 84 года. Зритель помнит звезду советского экрана по фильмам «Сверстницы», «Добровольцы».

Когда-то еще молоденькая актриса снималась вместе с женой Василия Шукшина. С Лидией Федосеевой-Шукшиной они сошлись на съемках фильма «Сверстницы».

У Людмилы Крыловой все та же обаятельная улыбка, лучистые глаза, приветливый взгляд, мягкий голос.

«Я вообще не очень любила кино. Камера меня напрягала всегда. А общение со зрительным залом - это куда интереснее», - добавила Крылова.

Актриса ведет закрытый образ жизни. Говорят, что так на Людмилу Крылову повлиял громкий развод с Олегом Табаковым, который после 34 лет брака ушел к Марине Зудиной.

Для заслуженной артистке это закрытая тема. О ныне покойном бывшем муже она предпочитает не распространяться.

«Давайте не будем об этом! Тяжело», - с грустью говорит Крылова.

Звезда советского экрана уверяет, она всегда была далека от бурной театральной жизни. В то время, как ее коллеги устраивали шумные посиделки после спектаклей, она спешила домой к детям.

Вот и спустя годы от одиночества Людмила Крылова не страдает. Часто актриса садится за руль своего автомобиля.

«До сих пор я езжу на машине. И далеко тоже. В этом году ездила в Кострому, в свою деревню. Лес это моя страсть. И вот моя дочка тоже там любит находиться», - отметила актриса.

56-летняя дочка Олега Табакова - Александра - далека от светской жизни, а вот ее брат Антон старается посещать все мероприятия, которые проходят в память об их отце. У Людмилы Крыловой есть внучки, которых ей подарил сын - Антонина и Мария.

«Одной уже будет вот 16, а другой 15! Они в ближнем Подмосковье живут», - уточнила Крылова.

По материалам программы "Ты не поверишь!"