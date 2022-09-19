«Смотрю на него — вижу любовь»: беременная Фахрийе Эвджен раскрыла секрет идеального брака с Бураком Озчивтом

Фахрийе Эвджен готовится подарить своему мужу Бураку Озчивиту второго ребенка. У пары подрастает трехлетний сын Каран. Поклонники уверены, что сама актриса мечтает о лапочке-дочке, тогда как Бурак заверил в том, что ему совершенно не важно, кто у них родится — главное, чтобы беременность Фахрийе прошла легко и ребеночек появился на свет крепким и здоровым.
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Фахрийе Эвджен познакомилась с Бураком Озчивитом на съемках сериала «Королек — птичка певчая» и с тех пор они не расставались. Фото: личный архив
Говоря о сильных чувствах, которые она испытывает к мужу, Фахрийе Эвджен призналась, что секрет их брака состоит в том, что они безоговорочно доверяют и любят друг друга. Хотя в турецкой прессе появлялись слухи о том, что Бурак Озчивит приревновал жену к ее партнеру по съемочной площадке.
Поэтому Фахрийе отказалась сниматься в продолжении сериала «Альпарслан». Однако позже стало известно, что актриса забеременела. Узнав о предстоящем пополнении в семье, Эвджен покинула проект.
«Я думаю, что секрет семейного счастья заключается в том, чтобы любить. Счастье становится обычным делом, когда в душе царит гармония и спокойствие. И даже если случается что-то плохое, я все равно счастлива, потому что, когда я смотрю на общую картину, то вижу, что в целом все хорошо. Я думаю, что я счастливый человек. Как и Бурак. Когда я смотрю на него, то вижу только любовь. Чистую любовь», — заверила Фахрийе.
Бурак Озчивит с Фахрийе Эвджен и сыном Караном. Фото: личный архив
Сам Бурак признался, что как только он впервые увидел свою будущую жену, то сразу понял, что они созданы друг для друга. Расстаться с Фахрийе Эвджен актер уже не смог. Они сыграли пышную свадьбу в Стамбуле в 2017-м. А спустя два года Фахрийе подарила мужу первенца — сына Карана. Теперь же пара ждет второго ребенка. Пол малыша они держат в секрете.
По материалам Hurriyet