«Смотрю на него — вижу любовь»: беременная Фахрийе Эвджен раскрыла секрет идеального брака с Бураком Озчивтом

Фахрийе Эвджен готовится подарить своему мужу Бураку Озчивиту второго ребенка. У пары подрастает трехлетний сын Каран. Поклонники уверены, что сама актриса мечтает о лапочке-дочке, тогда как Бурак заверил в том, что ему совершенно не важно, кто у них родится — главное, чтобы беременность Фахрийе прошла легко и ребеночек появился на свет крепким и здоровым.

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