Случайность? Как Анна Кошмал попала в сериал «Сваты», ставший мегахитом

Анна Кошмал в одном из своих редких интервью призналась, что совершенно не думала становиться актрисой. Она не училась этому ремеслу, если, конечно, не считать занятия по актерскому мастерству в одном из продюсерских центров.

Говоря о своем появление в сериале «Сваты», который стал народным мегахитом, Анна призналась, что все произошло очень просто. Продюсеры искали актрису на роль Жени Ковалевой, внучки главных героев. Им нужна была девочка лет 15-16. И, как оказалось, без актерского образования. Сначала претендентку на эту роль искали среди «театральной» ребятни.

Среди кандидаток была и Кошмал. После нескольких этапов кастинга отсеяли почти всех, остались только три девочки, включая Анну. При этом сама девушка считала, что не пройдет дальше и упустит такую звездную роль. По словам актрисы, чувствовала она себя тогда не очень уверенно.

Поэтому известие о том, ей досталась роль Жени Ковалевой, стала для Кошмал полной неожиданностью. Ане позвонили и сообщили, что через две недели ей нужно уехать на съемки. Не помня себя, она бросилась танцевать от счастья - ее заветная мечта сбылась.

Узнав о том, что она получила роль, Кошмал сразу же позвонила отцу. Она знала, что «Сваты» - его любимый сериал.