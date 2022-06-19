Случайность? Как Анна Кошмал попала в сериал «Сваты», ставший мегахитом

Анна Кошмал в одном из своих редких интервью призналась, что совершенно не думала становиться актрисой. Она не училась этому ремеслу, если, конечно, не считать занятия по актерскому мастерству в одном из продюсерских центров.
Говоря о своем появление в сериале «Сваты», который стал народным мегахитом, Анна призналась, что все произошло очень просто. Продюсеры искали актрису на роль Жени Ковалевой, внучки главных героев. Им нужна была девочка лет 15-16. И, как оказалось, без актерского образования. Сначала претендентку на эту роль искали среди «театральной» ребятни.
Среди кандидаток была и Кошмал. После нескольких этапов кастинга отсеяли почти всех, остались только три девочки, включая Анну. При этом сама девушка считала, что не пройдет дальше и упустит такую звездную роль. По словам актрисы, чувствовала она себя тогда не очень уверенно.
Поэтому известие о том, ей досталась роль Жени Ковалевой, стала для Кошмал полной неожиданностью. Ане позвонили и сообщили, что через две недели ей нужно уехать на съемки. Не помня себя, она бросилась танцевать от счастья - ее заветная мечта сбылась.
Узнав о том, что она получила роль, Кошмал сразу же позвонила отцу. Она знала, что «Сваты» - его любимый сериал.
«Я сказала: «Папа, у меня новость, которая тебя, наверное, обрадует!» Он выслушал и недоверчиво переспросил: «Какую еще Женю? Внучку? Так она же маленькая. Ты, видимо, что-то путаешь». А я кричала в трубку: «Нет, Женя уже выросла, и я сыграю ее взрослую!» После паузы папа еще раз переспросил: «Точно? Ты уверена? Ну тогда молодец», - делилась воспоминаниями актриса.
Анна Кошмал считала, что на роль Жени Ковалевой возьмут другую девушку, которая уже давно снималась в сериалах, но удача улыбнулась именно ей. Фото: личный архив
Актриса не стала скрывать, что попав на съемочную площадку «Сватов», она впервые в своей жизни ощутила себя личностью. А до этого Анна, как правило, считала себя частью коллектива, «одной из».
Кошмал подметила, что просто не могла поверить, когда утром за ней прислали машину, чтобы отвезти на площадку. Кроме того, некоторые участники съемочной группы обращались к еще совсем юной девушке на вы. Именно на съемках «Сватов» Кошмал впервые назвали актрисой. И этот месяц съемок, как вспоминает Анна, вернули ей веру в себя, в свое будущее, как творческой единицы.