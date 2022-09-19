Слезы ручьем! Как Мерьем Узерли заставила Бергюзар Корель сгорать от ревности по Халиту Эргенчу

Бергюзар Корель получила в турецком сериале «Великолепный век» только эпизодическую роль. Жене Халита Эргенча не оставалось ничего другого, как со стороны наблюдать за страстными сценами между ее мужем и Мерьем Узерли.

То, что на съемочной площадке все происходило понарошку, актрису совсем не утешало. Сам Халит вспомнил, как его жена не смогла справиться с бушующими в ней эмоциями, в истерике наблюдая за его поцелуями и жаркими объятиями с Мерьем Узерли. Особенно Бергюзар выводило из тебя то, как ее возлюбленный смотрел на свою партнершу, сыгравшую Хюррем султан.

Халит Эргенч заставлял сердца телезрительниц биться учащенней, окутывая объект своего обожания страстным взглядом полным нежности, тепла и ласки. Вынести такого Бергюзар просто не могла и томилась от ревности к мужу.

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