Слезы ручьем! Как Мерьем Узерли заставила Бергюзар Корель сгорать от ревности по Халиту Эргенчу

Бергюзар Корель получила в турецком сериале «Великолепный век» только эпизодическую роль. Жене Халита Эргенча не оставалось ничего другого, как со стороны наблюдать за страстными сценами между ее мужем и Мерьем Узерли.
То, что на съемочной площадке все происходило понарошку, актрису совсем не утешало. Сам Халит вспомнил, как его жена не смогла справиться с бушующими в ней эмоциями, в истерике наблюдая за его поцелуями и жаркими объятиями с Мерьем Узерли. Особенно Бергюзар выводило из тебя то, как ее возлюбленный смотрел на свою партнершу, сыгравшую Хюррем султан.
Халит Эргенч заставлял сердца телезрительниц биться учащенней, окутывая объект своего обожания страстным взглядом полным нежности, тепла и ласки. Вынести такого Бергюзар просто не могла и томилась от ревности к мужу.
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Мерьем Узерли в образе Хюррем султан с Халитом Эргенчем. Фото: кадр из сериала «Великолепный век»
При этом Халит Эргенч намекнул, что его жена была знакома с Мерьем Узерли. Актриса понимала, что мужа у нее не уведут. Однако терзала себя жгучей ревностью, обливаясь слезами по любимому мужчине, который так достоверно играл страсть с Мерьем Узерли в образе Хюррем султан.
И только после того, как актриса покинула проект, сославшись на эмоциональное выгорание, а ее место заняла Вахиде Гердюм, жена Халита Эргенча вздохнула с облегчением. Больше Мерьем не маячила рядом с ее мужем.
Бергюзар Корель подарила Халиту Эргенчу троих детей. У них есть сыновья Али и Хан, а также дочка Лейла. Фото: личный архив