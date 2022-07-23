Сколько зарабатывают артисты, продолжающие выступать в разгар курортного сезона

Если вы, к примеру, находитесь в Крыму или на курортах Краснодарского края, то можете попасть на выступления некоторых из таких трудолюбивых звезд. Почему же они не желают отдыхать в разгар отпускного сезона? Ответ прост: им хорошо платят.
За частное выступление - до пяти миллионов
Концерты - это один тариф, работа на частном мероприятии - другой. Здесь есть шанс заработать больше денег, и многие этим пользуются. Баста, Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки Вверх!» получают от 3 до 5 миллионов рублей за подобные выступления. «Иванушки International», Любовь Успенская, Леонид Агутин - от 2 до 3 миллионов. Стас Костюшкин, Niletto, Клава Кока, Наташа Королева, Владимир Пресняков - от 1,5 миллионов.
Музыка - 2 000 000 - 3 000 000 руб. за концерт
Большие концертные туры у певцов всегда начинаются с осени. Но в этом году, устав сидеть без дела в пандемию, многие работают и летом. Гонорар артиста за большой концерт зависит от вместимости площадки. Кто-то ездит по стране, кто-то отдает предпочтение московским клубам. Средний заработок известного артиста за выступление - 2 - 3 млн руб. Стоимость билетов всегда разная:
- Григорий Лепс - 2000 - 15 000 рублей за билет.
- Владимир Кузьмин - 1900 - 8500 руб.
- Сергей Жуков - 2000 - 5000 руб.
- Сергей Лазарев - 1500 - 5000 руб.
- Олег Газманов - 1000 - 5500 руб.
Разговорный жанр - 200 000 - 1 000 000 руб. за концерт
Максим Аверин колесит с моноспектаклями «Научи меня жить» по городам Центральной России, а потом объедет весь Крым. Артисты шоу «Уральские пельмени» предпочитают шутить на отечественных курортах.
«Старая гвардия» тоже в строю - в гастрольном графике Владимира Винокура городов больше, чем у молодых коллег. В случае с большими коллективами (такими, как «Уральские пельмени»), где артистов много, гонорар каждого, в зависимости от медийности, начинается от 200 тысяч рублей. Когда звезда играет или шутит в одиночку, то может заработать целый миллион. А вот сколько стоят билеты:
- «Уральские пельмени» - 2500 - 6000 рублей за билет.
- «Однажды в России» - 1200 - 6000 руб.
- Максим Аверин - 1200 - 5000 руб.
- Нурлан Сабуров - 1400 - 5500 руб.
- Владимир Винокур - 1500 - 3000 руб.
Ледовые шоу - 100 000 - 500 000 руб. за шоу
Евгений Плющенко со своим шоу колесит по стране, а ледовые компании Ильи Авербуха и Татьяны Навки показывают свои спектакли в Сочи. Ледовых представлений этим летом хватит, выступают в них чемпионы прошлых лет и действующие спортсмены. За каждый выход на лед фигуристы получают гонорар, который варьируется от степени его/ее популярности - от 100 тысяч до полумиллиона. Билеты продаются по таким ценам:
- Ледовое шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» (Камила Валиева, Алина Загитова, Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Дмитрий Соловьев) - 2000 - 6000 рублей за билет.
- Шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» (Евгения Медведева, Анна Щербакова, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Оксана Домнина, Марк Кондратюк и другие) - 1000 - 6000 руб.
- «Союз чемпионов Евгения Плющенко» (Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Аделина Сотникова, Михаил Коляда, Евгений Плющенко и другие, гость - Дима Билан) - 1500 - 5000 руб.