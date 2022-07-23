Сколько зарабатывают артисты, продолжающие выступать в разгар курортного сезона

Если вы, к примеру, находитесь в Крыму или на курортах Краснодарского края, то можете попасть на выступления некоторых из таких трудолюбивых звезд. Почему же они не желают отдыхать в разгар отпускного сезона? Ответ прост: им хорошо платят.

За частное выступление - до пяти миллионов

Концерты - это один тариф, работа на частном мероприятии - другой. Здесь есть шанс заработать больше денег, и многие этим пользуются. Баста, Григорий Лепс, Полина Гагарина, группа «Руки Вверх!» получают от 3 до 5 миллионов рублей за подобные выступления. «Иванушки International», Любовь Успенская, Леонид Агутин - от 2 до 3 миллионов. Стас Костюшкин, Niletto, Клава Кока, Наташа Королева, Владимир Пресняков - от 1,5 миллионов.

Музыка - 2 000 000 - 3 000 000 руб. за концерт

Большие концертные туры у певцов всегда начинаются с осени. Но в этом году, устав сидеть без дела в пандемию, многие работают и летом. Гонорар артиста за большой концерт зависит от вместимости площадки. Кто-то ездит по стране, кто-то отдает предпочтение московским клубам. Средний заработок известного артиста за выступление - 2 - 3 млн руб. Стоимость билетов всегда разная:

Григорий Лепс - 2000 - 15 000 рублей за билет.

Владимир Кузьмин - 1900 - 8500 руб.

Сергей Жуков - 2000 - 5000 руб.

Сергей Лазарев - 1500 - 5000 руб.

Олег Газманов - 1000 - 5500 руб.

Разговорный жанр - 200 000 - 1 000 000 руб. за концерт

Максим Аверин колесит с моноспектаклями «Научи меня жить» по городам Центральной России, а потом объедет весь Крым. Артисты шоу «Уральские пельмени» предпочитают шутить на отечественных курортах.

«Старая гвардия» тоже в строю - в гастрольном графике Владимира Винокура городов больше, чем у молодых коллег. В случае с большими коллективами (такими, как «Уральские пельмени»), где артистов много, гонорар каждого, в зависимости от медийности, начинается от 200 тысяч рублей. Когда звезда играет или шутит в одиночку, то может заработать целый миллион. А вот сколько стоят билеты: