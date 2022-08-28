Сколько российские знаменитости выкладывают за образование своих детей

Большинство отпрысков звездных семейств грызут гранит науки в частных школах или на платных отделениях высших учебных заведений. Мы подсчитали, сколько стоит такое образование в новом учебном году

Ломоносовская школа: 1,62 млн руб. в год

Здесь учатся наследники певиц Жасмин, Ирины Дубцовой, актрисы Екатерины Климовой и актера Михаила Пореченкова. В школе учат по авторским технологиям развития интеллектуальных способностей учеников. Ирина Дубцова довольна обучением сына, который окончил уже 9-й класс: «Педагоги здесь действительно умеют увлечь учебой.

А ведь это так здорово, когда твой ребенок занимается с удовольствием! А еще отлично организован дистант, что для нас с сыном немаловажно: если возникает необходимость учиться дистанционно - никаких проблем. Также в школе огромное количество интересных мероприятий».

Высшая школа экономики: 650 тыс. руб. в год

17-летняя Вера Ефремова, дочь актера-сидельца, мечтала стать студенткой факультета «Медиакоммуникации» (менеджмент СМИ, создание медиапродуктов) в Высшей школе экономики. Но не набрала баллов ни на бюджет, ни на платное отделение - высокий конкурс. Но студенткой вуза мечты все-таки стала. В Высшей школе экономики в этом году первый набор на бакалавриат «управление в креативных индустриях».

Учиться очно 4 года, набор только на 100 платных мест. Специальность разнопрофильная - тут и медиакоммуникации, и цифровые проекты с нуля, и дизайн, и реклама. Мама Веры, доцент и звукорежиссер Софья Кругликова, подписала договор и оплатила первый год обучения своего ребенка - 650 тыс. руб. Вера уже жалуется друзьям в соцсетях: в мессенджерах ее одногруппники в недавно созданном сообществе обмениваются идеями стартапов и прочими премудростями из мира медиа - вот только девочка не все термины понимает. Вера, не переживай, научат!

В Высшую школу экономики на факультет управления бизнесом поступил сын Оскара Кучеры Александр. Обучение платное - тоже 650 тыс. руб. в год.

В этом учебном заведении учатся дочери телеведущих и актрис Юлии Меньшовой, Елены Валюшкиной, Ларисы Гузеевой, сын Наташи Королевой.

МГИМО: 515 - 611 тыс. руб. в год

В этом году студенткой этого вуза стала дочь комика и продюсера Гарика Мартиросяна. Здесь учатся или уже получили дипломы звездные наследники - старшие сыновья Яны Рудковской, дочери Дмитрия Маликова, Григория Лепса, Татьяны Навки, сыновья Жасмин, Екатерины Гусевой, Ольги Орловой. Большинство из них учатся за деньги. «Зачем занимать бесплатное место, когда родители могут заплатить за учебу?» - благородно заметила дочь Григория Лепса Ева.

Год обучения на популярных факультетах варьируется от 515 до 611 тыс. руб.

Школа-студия МХАТ, ВГИК: 470 тыс. руб. в год

Еще один сын актера Оскара Кучеры (и тоже Александр) поступил на актерский факультет в Школу-студию МХАТ. У парня приличный опыт работы в кино и театре, поэтому справился сам - без финансовой помощи отца. В этом учебном заведении получили диплом многие продолжатели актерских династий: к примеру, сыновья Игоря Верника, Юлии Меньшовой.

Был и такой случай: отучившись два года в Школе-студии МХАТ, 20-летняя Варвара Пореченкова забрала документы и поступила в Роттердамский университет Эразма в Нидерландах на факультет «Коммуникации и медиа». Прошлым летом дочь актера Михаила Пореченкова окончила обучение за границей.

Платное обучение на специальностях «актерское искусство» и «продюсерство» стоит 470 400 руб. за учебный год и в Школе-студии МХАТ, и во ВГИКе - тоже модном звездном актерском вузе. Дочь телеведущей Авроры (тоже Аврора) поступила во ВГИК на продюсерский факультет.

Гимназия им. Е. М. Примакова: 800 тыс. руб. в год

Здесь учатся дочери Ксении Бородиной, Михаила Галустяна, Гарика Мартиросяна, Юлии Барановской, Кэти Топурии, сыновья Анны Банщиковой и Марии Кожевниковой, внуки Надежды Бабкиной. А дочь Леры Кудрявцевой ходит в детсад при школе.

Гимназия Примакова - самое модное учебное заведение у звездных родителей. Школа находится в деревне Раздоры Одинцовского района, а элитные поселки с проживающими в них знаменитостями как раз расположились неподалеку. Бонусом к платному обучению идут охрана, приличное питание, 80 кружков и секций.

В гимназии преподают на русском и английском языках. Помимо аттестата, выпускники могут по желанию получить еще один документ: гимназия авторизована по программе международного бакалавриата. Диплом об окончании этой программы дает возможность поступать в университеты по всему миру. Многие гимназисты планируют поступать в МГИМО и МГУ, так как учебное заведение сотрудничает с этими вузами.