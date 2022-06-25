Сколько платят известные родители за обучение наследников в частных школах

Сыновья Ксении Собчак, Юлии Барановской

2 279 000 руб. за учебный год

- Я очень серьезно отношусь к образованию, поэтому мучаюсь страшно по поводу школы, - говорит Ксения Собчак. - К сожалению, я не сторонник платного «рублевского» образования из-за атмосферы, которая очень часто там складывается. Вот это все: «кто на чем приехал» и «кем у тебя папа работает» - как-то не кажется мне здоровым.

При этом Собчак против домашнего образования: «Человек - социальное животное. И навыки лидерства в коллективе, умения собираться в малые группы, налаживать контакты и так не менее важны, чем таблица умножения». В итоге после долгих поисков Ксения выбрала для сына Платона Международную школу Москвы (The International School of Moscow). В первый класс в этом заведении идут с пяти полных лет. Сыну Ксении сейчас как раз пять. В частной школе преподавание ведут на английском языке, здесь учатся дети из разных стран. Образовательные процессы построены на английских учебных программах, результаты выпускных экзаменов можно использовать при поступлении во многие известные университеты в мире. Здесь много внеклассных кружков, также есть дополнительные опции: к примеру, любой ученик может осваивать актерское мастерство по программе известной нью-йоркской школы Джульярд, преподаватели которой оценивают отчетные выступления в онлайн-режиме.

Отметим, что в этом учебном заведении уже грызет гранит науки старший сын Юлии Барановской Артем.

Общая стоимость учебы в Международной школе складывается из нескольких частей и рассчитывается в евро. Мы конвертировали цены в рубли и подсчитали среднюю стоимость обучения первоклашки за год: 1,6 млн рублей (обучение за 9 месяцев), 570 000 рублей (зачисление), 13 000 рублей (регистрационный взнос), 77 000 рублей (питание), 19 000 рублей (форма). Итого - около 2 279 000 рублей

(стоимость может меняться вместе с курсом евро).

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