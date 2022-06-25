Сколько платят известные родители за обучение наследников в частных школах

Сыновья Ксении Собчак, Юлии Барановской
2 279 000 руб. за учебный год
- Я очень серьезно отношусь к образованию, поэтому мучаюсь страшно по поводу школы, - говорит Ксения Собчак. - К сожалению, я не сторонник платного «рублевского» образования из-за атмосферы, которая очень часто там складывается. Вот это все: «кто на чем приехал» и «кем у тебя папа работает» - как-то не кажется мне здоровым.
При этом Собчак против домашнего образования: «Человек - социальное животное. И навыки лидерства в коллективе, умения собираться в малые группы, налаживать контакты и так не менее важны, чем таблица умножения». В итоге после долгих поисков Ксения выбрала для сына Платона Международную школу Москвы (The International School of Moscow). В первый класс в этом заведении идут с пяти полных лет. Сыну Ксении сейчас как раз пять. В частной школе преподавание ведут на английском языке, здесь учатся дети из разных стран. Образовательные процессы построены на английских учебных программах, результаты выпускных экзаменов можно использовать при поступлении во многие известные университеты в мире. Здесь много внеклассных кружков, также есть дополнительные опции: к примеру, любой ученик может осваивать актерское мастерство по программе известной нью-йоркской школы Джульярд, преподаватели которой оценивают отчетные выступления в онлайн-режиме.
Отметим, что в этом учебном заведении уже грызет гранит науки старший сын Юлии Барановской Артем.
Общая стоимость учебы в Международной школе складывается из нескольких частей и рассчитывается в евро. Мы конвертировали цены в рубли и подсчитали среднюю стоимость обучения первоклашки за год: 1,6 млн рублей (обучение за 9 месяцев), 570 000 рублей (зачисление), 13 000 рублей (регистрационный взнос), 77 000 рублей (питание), 19 000 рублей (форма). Итого - около 2 279 000 рублей
(стоимость может меняться вместе с курсом евро).
Дочери Александра Реввы, Глюкозы, Славы
1 800 000 руб. за учебный год
Ревва не жалеет средств на образование для Алисы (слева) и Амели. Фото: соцсети
В Павловской гимназии учебный год длится десять месяцев, каникулы здесь пять раз в год, летние приходятся на июль и август. В гимназии расширенное изучение гуманитарных дисциплин и масса дополнительных занятий - иностранными языками, творчеством, также учебное заведение сотрудничает с «Высшей школой экономики».
Спортивные нагрузки тоже на уровне - есть тренеры по плаванию, художественной гимнастике, теннису, шахматам, футболу, баскетболу и другим видам. Кстати, гимназия дает шанс получить грант на бесплатное обучение - дети могут принять участие в специальном конкурсе, победители которого помогут своим родителям сэкономить. Впрочем, звездным папам и мамам, конечно, проще заплатить пару миллионов, чем испытывать судьбу в конкурсе.
Дочь Гарика Харламова и Кристины Асмус
1 795 000 руб. за учебный год
Кристина Асмус решила дать дочке Насте «президентское» образование. Фото: соцсети
В школе «Президент» в деревне Жуковка Одинцовского района очень гордятся тем, что одна из их выпускниц недавно сдала ЕГЭ по литературе на 100 баллов. Кто именно? Секрет! Данные учеников в частных школах охраняют тщательно.
Но известно, что здесь учится дочка Гарика Харламова и его экс-супруги Кристины Асмус. Школа ведет обучение по системе международного бакалавриата IB, поэтому выпускники могут поступать в большинство университетов мира.
Дети Анны Банщиковой, Кэти Топурии, Михаила Галустяна, Ксении Бородиной, Гарика Мартиросяна, Марии Кожевниковой, внуки Надежды Бабкиной
800 000 руб. за учебный год
Игорь Петренко с сыновьями Матвеем (слева) и Корнеем, родившимися в браке с Екатериной Климовой. Фото: соцсети
Гимназия имени Евгения Примакова - самое модное учебное заведение у звездных родителей. Учатся там чаще дети, чьи семьи живут в Подмосковье, так как гимназия находится в деревне Раздоры Одинцовского района - большинство элитных загородных поселков как раз расположились неподалеку. Преподавание ведется на двух языках - русском и английском.
За неделю у каждого ученика по 10 часов английского. В школе изучают все предметы российского стандарта и дисциплины, традиционные для англоязычной системы образования. Здесь работает система домов - успехи каждого ученика приносят баллы дому, к которому он приписан (так дети учатся помогать друг другу).
Старшеклассники учатся в интеграции с МГИМО и МГУ, где проводят много времени и знакомятся с особенностями данных вузов. Для дополнительных занятий есть классы шахмат, программирования, работают спортивные секции, есть уроки танцев от преподавателей школы «Тодес», театральная студия.
Многие родители отдают детей и в открытый при гимназии частный садик - так, например, поступили Лера Кудрявцева и ее супруг, хоккеист Игорь Макаров.
Наследники Ирины Дубцовой, Игоря Петренко, Жасмин, Михаила Пореченкова
1 620 000 руб. за учебный год
Кэти Топурия рада, что ее Оливия любит ходить в гимназию. Фото: соцсети
В Ломоносовской школе работает авторская технология развития интеллектуальных способностей учеников. Модель преподавания основана на индивидуальном обучении. У каждого старшеклассника - свой учебный план. Работает система мониторинга за здоровьем и психологическим состоянием каждого ученика. Классы небольшие - от 12 до 24 человек.
Регулярно проходят олимпиады, балы, форумы, поэтические телемосты, спортивные соревнования. Кормят здесь, кстати, тоже неплохо - четыре раза в день. После занятий - кружки, секции, также детей водят на экскурсии и прогулки. Есть бассейны, теннисные корты и прочая нужная для развития ребенка инфраструктура. Вступительного взноса нет, за учебу можно платить в том числе средствами материнского капитала.
Подписывайтесь на Telegram-канал «Звездная пыль».